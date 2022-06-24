Разработчик Sonic Origins «не очень доволен» текущим состоянием группы Remastered

Саймон Томли, разработчик Sonic Origins, попал в Sega после неудачного запуска Remaster Collection.

Томли, основатель Headcannon, студии совместной разработки Sonic Origins, Я переехал в Твиттер Чтобы выразить свое разочарование, Sega якобы внедрила в игру «дикие ошибки».

«Это расстраивает», — сказал он. «Я не собираюсь лгать и говорить, что не было проблем с тем, что мы предоставили Sega, но то, что есть в Origins, также не является тем, что мы поставили. их нет».

Это расстраивает. Я не собираюсь лгать и говорить, что не было проблем с тем, что мы сделали для Sega, но то, что было в Origins, тоже не то, что мы сделали. Интеграция привела к некоторым диким ошибкам, за которые традиционная логика полагает нашу ответственность, а многие из них таковыми не являются. — Скрытность (HCStealth) 24 июня 2022 г.

Headcannon ранее работал с Sega над хорошо принятой игрой Sonic Mania в 2017 году. В Sonic Origins он помог изменить Sonic 3 & Knuckles группы. Однако теперь Тамли утверждает, что он и его команда в основном работали над «отдельным проектом, который затем углубился в нечто совершенно другое».

«Мы знали, что будет серьезный дефицит времени, и мы работали на земле, чтобы справиться с этим, пока он не был сделан и выпущен», — сказал Томли. «Опять же, я могу взять на себя ответственность за свои ошибки и ошибки моей команды, и они были. Некоторые настоящие ошибки, некоторые проигнорированные, некоторые поспешности, некоторые вещи, которые мы заметили, но не позволили исправить в конце. Это не идеально. на всех, и некоторые из нас. Это сложно «.

По сути, Томли заявил, что он и его команда недовольны состоянием игры.

С момента его выпуска ярые фанаты сообщили о ряде ошибок и проблем, связанных с Sonic Origins, и общий прием уже был менее чем положительным.

«Я очень горжусь своей командой за их работу под таким давлением, но каждый из нас очень недоволен состоянием активов и даже компонентом Sonic 3», — сказал он. «Мы не были в восторге от условий предварительного рендеринга, но многое вышло из-под нашего контроля».

Поклонники Соника были разочарованы количеством ошибок, таких как застревание Тейлза за пределами экрана в Sonic 2, а также проблемы с частицами и застревание ящиков Соника на холмах.

«Мы просили провести капитальный ремонт ближе к сдаче, но нам это не разрешили из-за правил подачи и утверждения», — сказал Томли. «Мы спрашивали о задержках заранее и часто, но нам сказали, что это невозможно. Мы предложили вернуться за исправлениями и обновлениями после выпуска — мы еще не знаем, происходит это или нет».

Он добавил: «Мы хотим решить эти проблемы. Мы дали много отзывов во время и после разработки как для Origins, так и для интеграции Sonic 3. Мы проделали большую работу после тренировки, чтобы исправить ситуацию, поддержать Sega. и подготовьтесь к будущим обновлениям».

В другом месте фанаты Sonic были недовольны тем, что Sonic Origins заменили оригинальный саундтрек для Sonic 3, в то время как создатель Sonic Юдзи Нака отказался от своего предположения, что Майкл Джексон был причастен к этим оригинальным трекам.

Райан Листон — развлекательный журналист и кинокритик IGN. вы можете следовать за ним Твиттер.