Разработчик “The Sinking City” утверждает, что его игра была незаконно загружена в Steam.

Среди множества других игр, появившихся в Steam в прошлую пятницу, была игра под названием Затонувший город. В обычных обстоятельствах вы бы не выделялись. Это игра 2019 года, которая имеет в основном средние рейтинги. Однако, по словам его разработчика, студия Frogwares Затонувший город Он был загружен на витрину магазина Valve предыдущим издателем без его согласия.

В понедельник он долгое время участвовал в студии. И видео с подробным описанием его обвинений против Накона. Короче говоря, Frogwares утверждает, что компания купила копию игры в магазине конкурента, а затем взломала и загрузила ее в Steam. Разработчик сказал, что это третья попытка Nacon распространить пиратскую версию Затонувший город Последнее произошло после того, как компания сделала 48-часовое предупреждение. По словам студии, в Steam-версии игры есть несколько измененных уведомлений, в том числе отсутствующие логотипы и элементы пользовательского интерфейса. Frogwares смог просканировать файлы конфигурации с помощью своего ключа шифрования, который Nacon, по-видимому, не изменил при перезагрузке игры.

Студия сообщила: «Чтобы прояснить, что это пиратство, и когда цель пиратства – украсть продукт и заработать на нем деньги, тогда это называется пиратством или подделкой». «Для достижения этой цели необходимо привлекать программистов с серьезными навыками. Это не ручная работа неопытных людей, это делают программисты, знающие [the] Нереально неплохой движок “.

Две компании участвовали в На В Город утопающих С 2019 года. Это сделало игру недоступной на некоторых платформах. В студии считают, что Nacon попытается опубликовать взломанную версию Затонувший город На другие витрины. Након ответил на обвинения в обновлении игры . «Мы сожалеем, что Frogwares продолжает блокировать выпуск Sunken City. Именно Frogwares обратился к Nacon с просьбой о финансировании разработки игры, и на сегодняшний день Nacon выплатил Frogwares более 10 миллионов евро.

На момент написания этой статьи Затонувший город Он по-прежнему доступен для покупки в Steam. Frogwares сказал, что Накону придется столкнуться с “юридическими последствиями” за свои действия.