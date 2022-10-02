Разработчик Toree 3D представит Super Kiwi 64 в магазине Switch eShop в декабре

Ранее в этом году, рассказывая об инди Nintendo Life, Тори Разработчик Siactro сообщил, что представит новый 3D-платформер и Collect-a-thon. Супер Киви 64 Выход на Nintendo Switch в этом году.
Теперь он заперт в окне выпуска — показывая, что эта новая 3D-игра, вдохновленная N64, будет запущена в интернет-магазине Switch где-то в декабре 2022 года. Геймеры могут рассчитывать на «сдержанный ретро-образ конца 90-х» и множество системных Отличные базовые уровни и уровни, которые можно проходить в любом порядке.
В рамках этого он также будет привлечен Бенни Выход на Nintendo Switch 14 октября. Это предшественник Super Kiwi 64, описываемый как вертикальный 2D-платформер, внешний вид которого ранее был представлен в начале 1990-х годов. Вот посмотрите на это в действии:
Пока вы ждете появления этих двух игр, на Toree 3D и Toree 2 стоит взглянуть, если вы еще не играли в них. Он также предлагает несколько платформ старого стиля, которые тоже действительно хороши.
Что вы думаете о последнем трейлере фильма Super Kiwi 64? Что насчет введения? Комментарий ниже.
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