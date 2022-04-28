Разрушительное влияние путинской войны выбора на детей Украины: заявление Великобритании в ОБСЕ

Спасибо господин президент. Ранее на этой неделе уважаемый посол Норвегии провел важное заседание Комитета по гуманитарному измерению, посвященному детям и вооруженным конфликтам. Мы слышали от различных ораторов и делегатов об ужасных страданиях детей Украины в результате выбранной президентом Путиным войны. Вот на чем я хочу сегодня сосредоточиться.

С момента нашей последней встречи мы были в ужасе от продолжающихся зверств, совершаемых Россией на украинской земле, включая недавние нападения на Одессу, которые привели к жертвам среди гражданского населения. В том числе сообщение о гибели трехмесячного младенца, погибшего в результате ракетного обстрела в Одессе. К сожалению, это только один пример из многих, включая ужас, увиденный в Ирбене и Буче.

Непрекращающееся воздействие незаконной и неоправданной войны России на 7,5 миллиона детей Украины — на их здоровье, образование и семейную жизнь — ужасно. 24 марта ЮНИСЕФ сообщил, что за один месяц войны 4,3 миллиона детей были перемещены. Это составляет более половины оценочного числа детей в Украине. В том месяце, по данным Управления Верховного комиссара по правам человека, было убито не менее 78 детей и ранено 105. Реальные потери, вероятно, были намного больше. 22 апреля Генеральная прокуратура Украины заявила, что с начала войны 208 детей погибли и 386 получили ранения. Мы благодарны Генеральному прокурору Венедиктовой за ее усилия по освещению того, как война затрагивает детей.

Россия продолжает наносить неизбирательные удары по важнейшей гражданской инфраструктуре и домам детей, школам, больницам, системам водоснабжения и электростанциям, от которых они зависят. Места, где дети и мирные жители укрываются от жестокого нападения России, продолжают разрушаться и разрушаться.

Министерство образования и науки Украины сообщило, что от обстрелов и бомбежек пострадало около 1500 учебных заведений, из них 102 полностью разрушены. По данным Save the Children, это означает, что с начала войны в Украине ежедневно подвергаются нападениям в среднем 22 школы, а военные операции препятствуют обучению 5,5 миллионов детей, которые все еще находятся в стране. В районах, временно находящихся под контролем российских вооруженных сил, поступают тревожные сообщения о том, что российские силы вмешиваются в образование украинских детей, чтобы заставить учителей преподавать на русском языке и по российским учебным программам.

Действия России нанесли ущерб средствам к существованию семей и их экономическим возможностям, в результате чего многие родители остались без достаточного дохода для удовлетворения своих основных потребностей и не в состоянии обеспечить адекватную поддержку своих детей. Как мы говорили на прошлой неделе, многие украинцы, в том числе дети, были насильственно депортированы в Россию. Социальные и психологические травмы, которые переживают дети, будут ощущаться еще долгие годы.

Великобритания гордится тем, что играет ведущую роль в гуманитарной деятельности в Украине, предоставляя жизненно важное оборудование и жизненно важную медицинскую помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, в том числе уделяя особое внимание детям. Общая сумма гуманитарной и экономической помощи в связи с нынешним украинским кризисом составляет около 400 миллионов фунтов стерлингов. Мы сопоставляем фунт за фунтом с первыми 25 миллионами фунтов стерлингов для гуманитарного призыва, выпущенного DEC Ukraine. Ранее на этой неделе премьер-министр объявил, что мы предоставляем новые машины скорой помощи, пожарные машины, финансирование медицинских экспертов и жизненно важные медицинские принадлежности.

Господин Президент, факты очевидны: война президента Путина — это война, за которую расплачиваются дети. Международное сообщество должно объединиться и работать вместе, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее преступления. Российское правительство должно ответить за свои действия и положить конец этим страданиям. Он должен прекратить нападение на гражданское население во всех его формах, вывести свои силы со всей территории Украины и остановить эту войну. Великобритания по-прежнему твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы не успокоимся, пока агрессия президента Путина в Украине не потерпит неудачу. Мы поддерживаем Украину.

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