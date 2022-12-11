Разрушительные машины российской армии хорошо вооружены, слишком защищены… и их слишком мало

БМП-Т возле Сватово. Возьмите новую АННУ

Оружейный завод «Уралвагонзавод» изготовил для российской армии всего 10 высокотехнологичных боевых машин БМП-Т «Терминатор».

Этой весной большинство или все хорошо вооруженные гусеничные БМП-Т прибыли на восток Украины и присоединились к российской армии. 90-я танковая дивизия Бои в Луганской области.

Они были в эпицентре боевых действий на одном из самых опасных фронтов 10-месячной войны России на Украине. «Весной и в начале лета эти машины хорошо зарекомендовали себя», Написал Starshe Eddy, громкий Telegram-канал для российских военных специалистов.

Терминаторы Они попали под обстрел По крайней мере, однажды он провел время в ремонтной базе. Но все передовые машины, кажется, уцелели. На этой неделе прокремлевская компания ANNA News Посетите Терминатора На передовой под Сватовом.

То, что украинцам пока не удалось поразить ни одной БМП-Т, что могут подтвердить сторонние аналитики, говорит о тяжелом типе брони и тяжелом вооружении. Но также вероятно, что российские лидеры будут особенно осторожны с крайне редкими автомобилями.

В конце концов, они любимцы СМИ. ANNA — не единственная медиа-операция, в которой используются BMP-T. Россия сегодня Также указана длина С Терминатором.

После потери более 8000 современных автомобилей в УкраинеРоссийские военные прибегли к снятию с долговременного хранения 50-летних танков Т-62.

В армии, которая все больше и больше напоминает Советскую Армию в разгар холодной войны, БМП-Т — исключение. Высокотехнологичный и, видимо, сможет выжить там, где другие российские машины нетехнологичны и хрупки.

Списать любую из своих БМП-Т русским было бы очень неловко. И это хороший повод для украинцев больше стараться нацеливаться на технику.

Пятиместная БМП-Т — уникальная машина. Это не танк с крупнокалиберной пушкой. Это не БМП с местом для группы солдат. Нет, БМП-Т нечто среднее. Машина поддержки танков.

48-тонная БМП-Т оснащена башней со сдвоенными 30-мм пушками и счетверенной противотанковой ракетной установкой. Его броня — смесь стали, композитной и динамической брони — эквивалентна бронированию танка.

В российской доктрине Терминатор сопровождает танки, чтобы защитить их от пехоты. Необходимость ясна. Уничтожена украинская пехота с переносными противотанковыми ракетами тысячи Российские автомобили.

Конечно, для защиты вашего танка не потребуется многомиллионная БМП-Т. Большинство армий окружают свои танки спешенной пехотой для борьбы с вражеской пехотой, которая угрожает танкам. Но русской армии не хватило обученной пехоты До Потеряв десятки тысяч своих лучших военнослужащих на Украине. Сейчас нехватка пехоты еще больше.

Горстка БМП-Т в одной роте не может защитить весь российский танковый корпус. БМП-Т даже не смогли защитить всю 90-ю танковую дивизию. «При развертывании максимум 10 терминаторов маловероятно, что они окажут существенное влияние на кампанию», — заявили в Министерстве обороны Великобритании. еще в мае.

БМП-Т хороша для двух целей на противоположных концах спектра военных операций. Десяток или около того БМП-Т могли помочь танковому батальону победить небольшой тактический Борьба. Они также могут помочь российскому военному проекту В.И. информационное пространствоОбраз технологического развития.

Чтобы BMP-T был значимым в середине стромального спектра —операцииРоссийским военным потребуется иметь и использовать несколько сотен машин.

«Можно и нужно сделать их в нужном количестве», — написал Старше Эдди, имея в виду БМП-Т. Правда, необходимо приобретение более крупной БМП-Т. это Нет Это правда, что это возможно.

Российская армия не могла себе позволить БМП-Т. Не тогда, когда российская экономика сокращается, а Кремль изо всех сил пытается полностью восполнить потери армейской техники.

Так что БМП-Т почти наверняка останется раритетом с гораздо большим влиянием на СМИ Принадлежащий поле битвы.