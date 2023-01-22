Райан Джонсон говорит, что «Русская кукла» была его каналом для создания «покерфейса» для Наташи Лионн.

Это прекрасно, когда новая дружба расцветает неожиданным образом. Принимает Райан Джонсон и Наташа Лионн. В последний день прессы TCA для нового загадочного сериала Пикока морда кирпичомДжонсон, директор последний джедай И вынуть ножи, Он сказал, что именно его цветущая дружба с Леоном побудила его посмотреть ее научно-фантастический/мистический сериал на Netflix. Русская матрешка. Он сказал, что просмотр этого шоу доказал ему, что актриса из тех людей, с которыми каждая аудитория хочет проводить время неделю за неделей.

«Большой компонент, который, как я знал, мне нужен для шоу… это харизматичный персонаж по своей сути, потому что Коломбо или Рокфордские файлыНесмотря на то, что эти шоу являются загадками, что действительно возвращает вас каждую неделю, так это то, что вы хотите пообщаться с главным героем. Джонсон объяснил, что это действительно «тусовочные» шоу. Когда я увидел Наташу Русская матрешкаЯ думал, что это кто-то, у кого есть присутствие и харизма на экране, и я просто буду возвращаться и быть с ней каждую неделю и видеть, как она побеждает».

Так же поступил и Чарли Каль, Daily Woman’s Center. морда кирпичом, который, как оказалось, не умеет читать людей. Просто взглянув на кого-то, Кейл мог сказать, лгут ли они. Это умение доставило ей неприятности, когда она попыталась использовать его, чтобы получить преимущество во время игры в покер, и она снова ожила в первом эпизоде ​​сериала, который дебютировал в четырех эпизодах на Peacock 26 января.

Леон, который также ценит классический детективный сериал, сказал, что они обсуждали создание сериала, чтобы утолить свой шпионский зуд. «Мы вместе составляем жизненный план, как тусоваться как можно больше», — сказал Леон о настоящей причине создания. морда кирпичом. «Но мы определенно много разговаривали, ужинали и тому подобное».

Лионн сказала, что общим для нее и Джонсона было то, как Эллиот Гулд изобразил Филипа Марлоу в Роберте Альтмане. Долгое прощание.

История продолжается

«Мне нравится этот особый тип одинокого волка, кто-то, кто действительно как бы парит над ситуацией, пытаясь разгадать какую-то тайну», — объяснил Лайон. Но также очень для всех, кто действительно имеет свой нос в точильном камне и узнает звуки улиц.Мне нравится это как устройство в стиле нуар в целом, просто идея этих маленьких карманов и странных форм, и что вам это нужно что-то вроде одинокого волка Филипа Марлоу, который также поддерживает связь со свидетелем, уликами или их кошкой.

После того, как они раскрыли тайну того, что делает хорошего разгадывателя загадок, Джонсон отправился и написал сценарии.

«Было шокировано видеть, что именно делает его мастером, потому что это только здесь, в черно-белом», — сказал Лайон о своей немедленной реакции на чтение сценариев в первый раз. «Это концептуально и весело, пока вы не увидите это по-настоящему. Это подарок, то, как он сидит как перчатка, и все же это не похоже ни на что, что мне доводилось делать до сих пор. Это также было очень трогательно, просто о дружбе и человечности. уровень, я бы сказал».

Первые четыре серии морда кирпичом Премьера 26 января на Peacock. Новые серии будут выходить еженедельно.