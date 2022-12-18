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Райан Мерфи стал первым пловцом, выигравшим тройное золото на спине на чемпионате мира.

18 декабря, 2022
Boleslava Sokolova

американский Райан Мерфи Он стал первым мужчиной или женщиной, выполнившим все три плавания на спине на одном чемпионате мира по плаванию, завершив свой тройной заплыв на короткой воде в Мельбурне в воскресенье.

Мерфи, который показал лучшие результаты на бицепсах на Олимпийских играх 2016 года, выиграл забег на 200 метров в последний день шестидневного шорт-трека в воскресенье. В биамериканском матче он показал результат 1:47,41. Шейн Касас Шесть десятых секунды. Видео гонки указано над этим постом. Мерфи ранее выиграл 50 м и 100 м на спине.

«Мне нравятся 50 и 100 метров намного больше, чем 200 метров», — сказал Мерфи, сообщает World Aquatics.

В 1999 году к чемпионату мира добавили 50-метровку на спине, которой не было в олимпийской программе.

Миры короткой дистанции расположены в 25-метровом бассейне, а большинство крупных международных соревнований, включая Олимпийские игры, проходят в 50-метровых бассейнах. Поля в мирах с коротким ходом обычно не такие сильные.

«Когда я получил приглашение, я не был уверен, что приеду», — сказал Мерфи, который не участвовал в чемпионатах мира по короткой воде в декабре прошлого года. «Этим летом мне потребовалось много времени, и я не был уверен, что буду к этому готов».

Мерфи взял верх в Мельбурне в отсутствие россиянина Евгений Рылов, который вернулся на Олимпиаду в Токио. Рылову отстранили от участия в международных соревнованиях на весь 2022 год после посещенияПрезидент России Владимир Путин В марте пока все российские пловцы продолжают находиться под запретом из-за войны на Украине.

Другой главный конкурент Мерфи, итальянец Томас будетОн плавал в других видах спорта, кроме плавания на спине в Мельбурне. Чеккон снова побил мировой рекорд Мерфи в беге на 100 метров в бассейне на 50 метров на чемпионате мира в июне этого года в Будапеште.

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Также в воскресенье США забрали индивидуальные медали у Ник Финк (золото, 50 м брассом, не олимпийский вид), Тори Хаски (серебро, 100 м баттерфляем), Клэр Карзан (серебро, 200 м на спине) и Лили Кинг (Бронза, 50 м брассом).

Купальный сезон продолжится в январе турниром Pro Series в Ноксвилле, штат Теннесси.

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Райан Мерфи стал первым пловцом, выигравшим тройное золото на спине на чемпионате мира. появилось в оригинале NBCSports.com

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