Раймонд: аэрокосмические компании «пригодились» в российско-украинской войне

Аспен, штат Колорадо — начальник отдела космических операций генерал Джон У. «Джей» Рэймонд поделился некоторыми своими ранними наблюдениями о роли космической деятельности в войне на Украине.

Спустя почти три года после того, как эпидемия прекратилась, многие высокопоставленные представители национальной безопасности и иностранных дел мира собрались вместе. В Аспене, штат Колорадо, на форуме Aspen Security Forum, который начнется 19 июля..

Высокие пики, окружающие эту зеленую долину в глубине Скалистых гор, представляют собой идеальную башню из слоновой кости, с которой можно размышлять о стратегических задачах, ожидающих нацию. Однако даже эта сельская ситуация не может рассеять тень глобального пожара с крупной войной в Европе и, как следствие, отсутствием продовольственной и энергетической безопасности и растущей политической нестабильностью во всем мире.

«Мы все видим айсберги, — сказала Аня Мануэль, исполнительный директор Aspen Security Forum, открывая конференцию. «Вопрос о том, как мы собираемся трансформировать «Титаник», будет темой, которая проходит через все доски на этом форуме».

Раймонд начал дискуссию с мыслей о кризисе, который волнует каждого участника: неспровоцированная агрессивная война России против Украины почти пять месяцев назад. Создание Космических сил два с половиной года назад само по себе было признанием того, что, по крайней мере, после войны в Персидском заливе 1991 года, космос играет все более важную роль почти в каждом крупном конфликте и становится все более оспариваемой областью ведения боевых действий со стороны противники. Как Россия и Китай.

«Многие люди спрашивают меня: «Какие уроки можно извлечь из Украины? Мне еще рано сидеть здесь и говорить: «Вот все уроки». «У меня есть несколько заметок», — сказал Рэймонд в первом «боковом чате» форума.

Первое наблюдение, которое он сделал, заключалось в том, что космос имеет решающее значение для ведения современной войны, как с точки зрения точного целеуказания с помощью оружия с GPS-наведением, так и с точки зрения спутникового наблюдения и разведки, которые создали поле битвы в Украине, которое, по мнению некоторых экспертов, является одним из самых прозрачных. в истории. «Поэтому мое первое наблюдение заключается в том, что космос важен. И мы, безусловно, видели это в этом конфликте. И я также сказал бы, что коммерческое пространство было очень важно для предоставления возможностей, которые были полезны для Украины».

Фактически, коммерческая спутниковая система Starlink, принадлежащая SpaceX Илона Маска, уже Расширение жизненно важных коммуникаций Украинские силы, несмотря на неоднократные попытки России запутать страну с помощью кинетических ударов и электронных атак. Спутники Starlink летают на высоте 130 миль над боевым космическим лучом благодаря высокоскоростному доступу в Интернет, что позволяет украинским силам на передовой на ожесточенном востоке подключаться к цепочке управления, простирающейся на сотни миль.

Другие злонамеренные действия России и Китая также были на первом месте в списке вызовов Раймонда. В ноябре 2021 года Россия испытала противоспутниковую ракету, которая уничтожила один из ее старых спутников, создав 1500 фрагментов космического мусора, которые Космическое командование теперь должно отслеживать, когда он мчится по огромному космосу со скоростью 17 000 миль в час. «То, что сделала Россия, было очень разрушительным актом — и я могу сказать, что это безответственный поступок», — сказал Раймонд. Он отметил, что как мировой центр «управления космическим движением» высокие космические силы должны отслеживать этот мусор и предупреждать другие страны, когда он угрожает их космическим активам. Количество отслеживаемого им космического мусора увеличилось с 22 000 объектов до почти 50 000 только за последние несколько лет.

Российские противоспутниковые испытания последовали за аналогичным экспериментом Китая в 2007 году, в ходе которого было образовано 3000 единиц космического мусора. «Из 3000 обломков почти все они все еще там, и мы недавно предупредили Китай, что [one of its satellites] Он чуть не столкнулся с обломком, который образовался во время взрыва в 2007 году, — сказал Рэймонд, — поэтому мы очень усердно работаем над созданием системы, основанной на правилах, в космосе, потому что одна из наших проблем сегодня заключается в том, что существует очень много мало баз. Это Дикий Запад. Таким образом, Соединенные Штаты, работая с нашими союзниками и партнерами, пытаются разработать кодекс поведения, который будет безопасным и профессиональным. Потому что безответственно и непрофессионально взрывать спутник и разбрасывать космическое поле и ставить под угрозу использование этого поля каждой страной. Космос поддерживает все инструменты нашей национальной мощи».