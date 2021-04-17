Ракета была выпущена по Израилю из Газы две ночи подряд; Израильская армия наносит удары по объектам ХАМАС

В израильской армии заявили, что в пятницу вечером палестинские боевики в секторе Газа выпустили ракету по Израилю.
По сообщениям СМИ, ракета упала на территории Израиля, но в безлюдном районе. Сообщений о травмах и повреждениях не поступало.
Ракета зажгла сирены в районах Хьюлетт и Сде-Авраам на южной границе Газы через несколько часов после начала субботы.
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В ответ израильские самолеты подвергли бомбардировке ряд целей ХАМАС в Газе, заявили израильские военные.
Среди обстрелянных целей были тренировочный лагерь ХАМАСа, строящийся объект ПВО и завод по производству цемента для строительства штурмовых туннелей.
Армия заявила, что считает ХАМАС ответственным за все акты насилия, исходящие из Газы.
Запуск произошел на следующий день после того, как ракета, выпущенная боевиками, дислоцированными в Газе, приземлилась на поле на северо-востоке полосы. В ответ израильская авиация бомбила цели, связанные с движением ХАМАС, правящим в Газе.
По данным ЦАХАЛ, в число целей входили объект по производству оружия, туннель для контрабанды оружия и военный объект ХАМАС.
Нападения произошли во время общего затишья насилия в секторе Газа в последние месяцы, на фоне прекращения огня между Израилем и ХАМАС и в то время, когда Газа борется с пандемией коронавируса.
В прошлом месяце по Беэр-Шеве была выпущена ракета, когда премьер-министр Биньямин Нетаньяху остановил свою предвыборную кампанию в южном городе перед выборами 23 марта.
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