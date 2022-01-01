Российская ракета, вышедшая из-под контроля, приближается к Земле и в пятницу может поразить США, Европу, Азию и даже Австралию; Среди потенциальных мест влияния в Соединенных Штатах: Сан-Франциско, Денвер, Даллас, Майами, Лас-Вегас и Нью-Йорк; Может даже ударить возле Гавайских островов. Ученые, отслеживающие ракету, говорят, что ракета должна поразить Землю около 11:20 утра по восточному времени в понедельник, 10 января; Забастовать можно также в ночь на четверг, 6 января, или поздно вечером в среду, 13 января. По мере анализа большего количества данных площадь (а) воздействия, а также время воздействия будут улучшены. Во время предыдущего столкновения, когда ракета вышла из-под контроля, ученые смогли за несколько часов заранее уведомить о фактической площади удара и времени.

27 декабря с космодрома Плесецк стартовала российская ракета «Ангара А5». Ракета «Ангара», названная в честь реки в Сибири, — первая за последние десятилетия тяжелая ракета-носитель, использованная российским космическим агентством «Роскомос». Запуск 27 декабря стал третьим испытательным полетом гигантской ракеты. Хотя пуск прошел безупречно, ракета разгонного блока не сработала.

В то время как первые две ступени «Ангары» сработали, как планировалось, третья ступень, ракета «Перси», не сработала во второй раз. В то время как первый пожар помог вывести псевдо-полезную нагрузку, которую он нес, на низкую околоземную орбиту, второй пожар не смог вывести псевдо-полезную нагрузку на геостационарную орбиту. Вместо этого 20-тонная масса выходит из-под контроля на Земле.

Согласно NORAD, сокращенно от Североамериканского командования противовоздушной обороны, ракета и десантная полезная нагрузка имеют номер «50505» и в настоящее время находятся на орбите с перигеем 180 км и апогеем около 200 км.

Российская газета «Московский комсомолец» писала: «… 20-тонный вакуум или то, что от него осталось, будет плавно спускаться еще две-три недели, пока большая его часть не сгорит вместе с топливом, оставшимся в плотных слоях атмосферы. Падение продовольственных остатков — это вопрос. Московский был Комсомолец, бывшая газета Молодежной организации Коммунистической партии, была приватизирована после 1991 года и с тех пор принадлежит ее нынешнему главному редактору Павлу Гусеву.

Коммерческие и частные организации, такие как SATFLARE, N2YO.com и Aerospace Corporation, отслеживают неконтролируемую ракету и предоставляют карты и статистические данные о ней на своих веб-сайтах.

Это не первый случай, когда неконтролируемая ракета угрожает Соединенным Штатам. В мае основная сцена Long March 5 неконтролируемым образом рухнула на землю. Хотя большая часть ступени ракеты сгорела при возвращении, некоторые части выдержали повторный вход и ударились о землю.

Поскольку Земля покрыта больше водой, чем сушей, вероятность попадания неконтролируемой ракеты в океан больше, чем в населенные районы суши. Хотя есть вероятность, что эта неконтролируемая ракета поразит безлюдный район, пока рано говорить наверняка, будет ли это так с российской ракетой.