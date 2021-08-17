Ракета Союз взорвалась на стартовую площадку со следующей партией спутников OneWeb – Spaceflight Now

Российская ракета «Союз» стартовала к стартовой площадке космодрома Байконур в понедельник, а в четверг переместилась к месту взлета вместе с 34 другими широкополосными интернет-спутниками OneWeb.

Наземные группы перевезли ракету «Союз-2.1б» из ангара, известного под российской аббревиатурой «МИК», на стартовый комплекс Зоны 31 на Байконуре.

Ракета-носитель «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 спутниками OneWeb, расположенными по бокам в галерее полезной нагрузки, доехала на дрезине до стартовой площадки российского космодрома в Казахстане. Оказавшись на платформе, ракета поднималась вертикально, а штанги гентри поворачивались вокруг пускового модуля.

Работы, запланированные на ближайшие несколько дней, включают заключительные проверки ракеты-носителя, настройку первой ступени системы зажигания двигателя и снятие теплового покрова, закрывающего аэродинамику полезной нагрузки корабля “Союз”.

Ожидается, что в четверг российское руководство даст разрешение на загрузку керосинового топлива и жидкого кислорода в ракету “Союз”. Обратный отсчет в четверг нацелится на взлет в 18:23 по восточному поясному времени (22:23 по Гринвичу).

Запуск в четверг доведет флот спутников OneWeb до 288 космических аппаратов. Это будет девятый запуск OneWeb с февраля 2019 года. Во всех запусках OneWeb на сегодняшний день использовались ракеты «Союз» российского производства по коммерческому контракту с французской компанией Arianespace, предоставляющей услуги по запуску.

Каждый спутник OneWeb расположен сбоку на небольшом холодильнике. Космический корабль был построен OneWeb Satellites, совместным предприятием OneWeb и Airbus, на заводе за воротами Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде.

Спутники OneWeb отправляют широкополосные Интернет-сигналы пользователям на суше, на море или в воздухе, обеспечивая высокоскоростное соединение с малой задержкой для потребителей, крупных предприятий и правительств. OneWeb конкурирует с сетью Starlink SpaceX, а также с запланированными интернет-группами других компаний.

На данный момент SpaceX запустила 1740 спутников Starlink, чего достаточно для завершения строительства первой из пяти орбитальных «оболочек», запланированных для завершения сети, которая в конечном итоге может насчитывать 12000 космических аппаратов. Ожидается, что после более чем двухмесячного перерыва между миссиями Starlink SpaceX возобновит запуск Starlink с использованием ракет Falcon 9 в сентябре.

Группе OneWeb требуется меньше спутников для предоставления глобальных интернет-услуг. Лондонская компания планирует развернуть 648 космических аппаратов в течение следующего года, включая запасные части.

Запуск OneWeb “Союз” может осуществляться с трех разных космодромов. К настоящему времени один запуск «Союза» для OneWeb был запущен из Гвианского космического центра в Южной Америке, два – с Байконура и пять – с космодрома Восточный на Дальнем Востоке России.

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Последний запуск OneWeb 1 июля дал компании достаточно космических аппаратов для предоставления интернет-услуг клиентам к северу от 50 градусов широты.

OneWeb объявила о банкротстве в марте 2020 года после того, как не смогла обеспечить достаточное финансирование для продолжения строительства и запуска спутников. Реорганизованная компания вышла из банкротства в прошлом году и принадлежала Bharti Global и британскому правительству.

12 августа OneWeb объявила об инвестировании 300 миллионов долларов в акции Hanwha, южнокорейской технологической и производственной компании. Компания заявила, что благодаря финансированию общий объем инвестиций в акционерный капитал OneWeb с ноября 2020 года составит 2,7 миллиарда долларов.

Запущенная в четверг ракета “Союз” поднимет более 900 000 фунтов из 32 сопел двигателей, перемещая пусковую установку к северу от Байконура. В течение двух минут четыре жидкостных ускорителя первой ступени будут остановлены и утилизированы, а первая ступень «Союза» остановится и отключится примерно через пять минут после взлета.

Спустя мгновение после того, как загорелся двигатель третьей ступени, «Союз» отказался от своего панцирного аэродинамического кожуха полезной нагрузки. Третий этап развернет разгонный блок «Фрегат» на начальной суборбитальной траектории через девять минут после начала полета, выполняя роль ракеты «Союз» в миссии.

Главный двигатель верхней ступени “Фрегата” дважды загорится, чтобы вывести 34 спутника OneWeb на целевую полярную орбиту в 280 милях (450 км) над Землей с наклоном 87,4 градуса к экватору.

Затем он начинает серию развертываний для запуска 34 спутников OneWeb от композитного дистрибьютора или интерфейса, созданного RUAG Space of Sweden.

Во-первых, два из 325-фунтовых (147,5 кг) спутников отделятся от вершины скопления. Остальные 32 космических корабля разделятся на группы по четыре с интервалом примерно в 20 минут, которые будут маневрировать меньшими двигателями «Фрегат», чтобы контролировать положение между ними и гарантировать, что спутники не столкнутся.

События разделения спутников в основном будут происходить, когда «Фрегат» вылетает за пределы зоны действия наземных станций слежения, поэтому подтверждение некоторых этапов развертывания космических аппаратов будет отложено.

Последняя партия спутников OneWeb будет запущена дистрибьютором Frigate примерно через 3 часа 45 минут после начала миссии.

Спутники OneWeb будут использовать бортовые ксеноновые двигательные установки, чтобы поднять свою высоту и войти в оперативную группировку компании на высоте 745 миль (1200 километров) над Землей.

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