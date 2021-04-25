Ракета “Союз” готовится к запуску новых интернет-спутников OneWeb – Spaceflight Now

Ракета “Союз” стоит на стартовой площадке космодрома Восточный на Дальнем Востоке России, чтобы взлететь в воскресенье с 36 спутниками после выхода в Интернет OneWeb, шестой миссии “Союз”, посвященной группировке коммерческих широкополосных сетей.

36 спутников, построенных на космическом побережье Флориды совместной компанией OneWeb и Airbus, хранятся внутри конуса ракеты “Союз-2.1б” в Восточном, новейшем российском космодроме в восточной части Амурской области недалеко от границы с Китаем.

В четверг наземные группы перевезли на стартовую площадку “Союз”, разгонный блок фрегата и отсек полезной нагрузки OneWeb. Гидравлический лифт поднял ракету «Союз» вертикально над траншеей пламени, а передвижной кран разместился вокруг стартовой площадки, чтобы рабочие завершили окончательную подготовку к запуску.

Российские менеджеры встретятся примерно за пять часов до запуска, чтобы дать «старт» загрузке керосина и жидкого кислородного топлива в ракету «Союз». Qantara отступит на позицию рядом со стартовой площадкой, расчистив путь для взлета в 22:14:08 GMT (18:14:08 EST).

Запуск был приурочен к 7:14:08 по местному времени в Восточном, примерно через два часа после восхода солнца.

В ходе четырехчасовой миссии 36 спутников OneWeb – каждый размером с небольшой холодильник – выведут на полярную орбиту на высоте 450 км над Землей после запуска на север с Восточного. На каждом космическом корабле будут установлены солнечные панели, вырабатывающие энергию, и плазменные двигатели, работающие на ксеноновом топливе, и в ближайшие месяцы он достигнет рабочей высоты 745 миль (1200 км).

С появлением 36 спутников флот OneWeb будет состоять из 182 космических аппаратов из запланированной группировки из 648 узлов, которые передают сигналы широкополосного Интернета по всему миру. С запуском в воскресенье флот преодолеет полную четверть-отметку.

Лондонская компания OneWeb сообщила, что запуск в воскресенье станет третьим в группе из пяти миссий “Союз”, которые позволят сети обеспечить первоначальное соединение для пользователей к северу от 50 градусов широты. Пять запусков начались в декабре – после того, как OneWeb вышла из процедуры банкротства в прошлом году – за которыми последовал еще один полет с корабля «Союз» 25 марта. По сообщениям российских СМИ, следующий запуск OneWeb ориентировочно запланирован на воскресенье 27 мая и 1 июля из Восточного.

В заявлении OneWeb говорится: «Программа OneWeb« От пяти до 50 »направлена ​​на подключение пользователей широкополосных данных в Северном полушарии к услугам, охватывающим Соединенное Королевство, Аляску, Северную Европу, Гренландию, Исландию, Арктические моря и Канаду». сервис будет готов к запуску к концу года, а доступность будет. Глобальное обслуживание в 2022 году ».

В конце этого года с космодрома Байконур в Казахстане планируется запустить четыре самолета OneWeb «Союз», на каждом из которых будет установлено более 30 спутников.

Скоростной график наступит после запуска первых трех Soyuz / OneWeb в феврале 2019 года, феврале 2020 года и марте 2020 года.

OneWeb объявил о банкротстве в прошлом году из-за проблем со сбором средств. Правительство Великобритании и индийский оператор мобильной связи Bharti Global приобрели OneWeb со штаб-квартирой в Лондоне и центрами спутниковых операций в Великобритании и Вирджинии.

Воскресный запуск станет шестой из 19 миссий “Союз”, посвященных созданию флота OneWeb.

OneWeb приобрела запуск космического корабля «Союз» для компании Arianespace, которая контролирует полеты «Союза» из Гвианского космического центра в Южной Америке. Через свою дочернюю компанию Starsem Arianespace также предоставляет услуги по запуску космических кораблей “Союз” с космодрома Байконур в Казахстане и с Восточного.

Ряд загруженных запусков, запланированных OneWeb, превосходит только SpaceX, которая развертывает сеть из тысяч спутников Starlink для предоставления глобальных интернет-услуг. Другие компании, такие как Amazon и Telesat, развивают свои собственные группы спутникового Интернета, но ни одна из них не приступила к развертыванию рабочих космических аппаратов. Пока что SpaceX наиболее близка к коммерческому использованию, за ней следует OneWeb.

Деловые предприятия предназначены для отправки интернет-сигналов малообеспеченным сообществам, коммерческим и военным кораблям и самолетам, а также другим удаленным клиентам.

Вначале SpaceX сосредоточила свое внимание на рынке потребительского широкополосного доступа, но американские военные протестировали услуги Starlink. OneWeb подтвердила, что продает услуги правительствам и компаниям, и компания заявила, что недавно продемонстрировала свое интернет-соединение с военными США.

Используя собственный парк многоразовых ускорителей Falcon 9, SpaceX далеко обогнала OneWeb в запусках спутников. На сегодняшний день SpaceX разработала 1445 спутников Starlink, включая прототипы и вышедшие из строя космические аппараты. Компания заявляет, что в ее зоне действия находится более 1300 активных спутников.

Проектирование сети Starlink компании SpaceX, которая летает близко к Земле, требует больше спутников для предоставления глобальных услуг, чем парк OneWeb. SpaceX заявляет, что размещение ее спутников на малых высотах снижает риск того, что космический корабль станет долгосрочным источником космического мусора.

При запуске ракеты «Союз-1.б» в воскресенье ракета «Союз-1.б» запустит четыре ускорителя первой ступени, работающие на керосине, примерно через 2 минуты после взлета, затем кожух полезной нагрузки будет удален при Т + плюс 3 минуты 35. секунды, после этого машина поднимается выше толщи нижних слоев атмосферы. Основная ступень “Союз” будет запущена в течение пяти минут после начала миссии, а затем отделяется и отступает на землю над территорией России.

Двигатель третьей ступени будет освещен для продвижения верхней ступени «Фрегата» и спутниковой группы OneWeb по суборбитальной баллистической трассе. Затем главный двигатель «Фрегата» включится при температуре T + плюс 10 минут 22 секунды, чтобы гореть пять минут, чтобы вывести спутники OneWeb на расширенную основную орбиту.

После подъема на север над Северным Ледовитым океаном и снова на юг, второе сгорание на верхней ступени «Фрегата» примерно через 64 ​​минуты после взлета для завершения миссии по выводу полезных нагрузок OneWeb на подходящую для развертывания 279-мильную орбиту.

Разгонный блок Fregat будет запускать спутник OneWeb на четвертую орбиту за раз, с импульсами меньших управляющих винтов Fregat между каждым развертыванием, чтобы обеспечить расстояние между космическими кораблями.

Первый квартет спутников OneWeb отделится в 19:32 EST (2332 GMT), а последние четыре вылетят из разгонного блока Fregat примерно в 22:05 EST (0205 GMT), четыре позже. выключенный.

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