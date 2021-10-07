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Ракета Союз запускает российскую съемочную группу – Spaceflight Now

7 октября, 2021
Muhammad

Ракета “Союз” стартовала в пятницу на стартовую площадку в Казахстане, готовясь к запуску во вторник на Международную космическую станцию ​​с ветераном российского космонавта Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко.

Ракета-носитель “Союз-2.1а”, лежащая на боку на специальном железнодорожном вагоне, вышла из сборочного корпуса на космодроме Байконур и после восхода солнца в пятницу после восхода солнца направилась на стартовую площадку Зоны 31.

Достигнув стартового комплекса, ракета поднялась вертикально над траншеей пламени в платформе. Наземные группы подняли выдвижные служебные турели на свои места вокруг ракеты, предоставив доступ к машине для окончательного выхода из предварительного полета, а также экипажу из трех человек, назначенному для вывода корабля «Союз» на орбиту во вторник.

Российские бригады загрузят керосин и жидкое кислородное топливо в трехступенчатую ракету в последние часы перед запуском.

Старт с космическим кораблем “Союз МС-19” назначен на вторник в 16:55:02 по восточному времени (08:55:02 по Гринвичу; 13:55:02 по времени Байконура), чтобы начать трехчасовую охоту за Международной космической станцией.

Ракета-носитель “Союз” с тягой почти в миллион фунтов стерлингов опустится к северо-востоку от Байконура, уничтожив четыре пояса ускорителей на жидком топливе около двух миссий миссии. Ракета откажется от аэродинамических характеристик космического корабля “Союз МС-19”, а основная ступень уступит место третьей ступени, которая завершит миссию по выводу космического корабля на орбиту.

Космический корабль отделится от третьей ступени и начнет маневрировать, чтобы соответствовать орбите космической станции, кульминацией чего станет автоматическая стыковка с модулем “Рассвет” передовой станции в 8:12 утра по восточному времени (12 часов 12 минут по Гринвичу).

Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и кинорежиссер Клим Шипенко участвуют в заключительных предпусковых тренировках на космическом корабле “Союз МС-19”. Предоставлено: Роскосмос.

Шкаплеров, ветеран трех предыдущих миссий на космическую станцию, провел на орбите 533 дня. Он начал почти шестимесячную миссию, которая продлится до конца марта.

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Шипенко и Пересильд проведут 11 дней на космической станции, снимая художественный фильм «Вызов». За это время в комплексе будут жить и работать 10 человек.

Съемочная группа из двух человек покинет станцию ​​и вернется на Землю 16 октября на борту космического корабля “Союз МС-18” с космонавтом Олегом Новицким, который поднялся на орбиту 9 апреля. Степи Казахстана.

Миссии его коллег, стартовавших с Новицки в апреле – астронавта НАСА Марка Ванде Хе и российского бортинженера Петра Доброва – были расширены, чтобы вместить российскую команду фильма. Вандей и Дубров проведут на космической станции почти год, прежде чем вернуться на Землю со Шкаплеровым на борту космического корабля «Союз МС-19» в марте этого года.

Ротация экипажа “Союза” в конце этого месяца последует за запуском космического корабля SpaceX Crew Dragon 30 октября из Космического центра Кеннеди во Флориде. Crew Dragon доставит на космическую станцию ​​командира НАСА Раджу Чари, пилота Томаса Маршберна, астронавта Европейского космического агентства Матиаса Маурера и специалиста миссии НАСА Кайлу Баррон.

Шари и его коллеги заменят уходящую команду Dragon, которая стартовала в апреле. Командир Шейн Кимбро, пилот Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хошиед и астронавт ЕКА Томас Бискет вернутся на Землю на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour в первую неделю ноября с целью запуска у берегов Флориды.

Дополнительные фотографии запуска ракеты “Союз” размещены ниже.

Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.
Предоставлено: Роскосмос.

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