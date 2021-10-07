Ракета Союз запускает российскую съемочную группу – Spaceflight Now

Ракета “Союз” стартовала в пятницу на стартовую площадку в Казахстане, готовясь к запуску во вторник на Международную космическую станцию ​​с ветераном российского космонавта Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко.

Ракета-носитель “Союз-2.1а”, лежащая на боку на специальном железнодорожном вагоне, вышла из сборочного корпуса на космодроме Байконур и после восхода солнца в пятницу после восхода солнца направилась на стартовую площадку Зоны 31.

Достигнув стартового комплекса, ракета поднялась вертикально над траншеей пламени в платформе. Наземные группы подняли выдвижные служебные турели на свои места вокруг ракеты, предоставив доступ к машине для окончательного выхода из предварительного полета, а также экипажу из трех человек, назначенному для вывода корабля «Союз» на орбиту во вторник.

Российские бригады загрузят керосин и жидкое кислородное топливо в трехступенчатую ракету в последние часы перед запуском.

Старт с космическим кораблем “Союз МС-19” назначен на вторник в 16:55:02 по восточному времени (08:55:02 по Гринвичу; 13:55:02 по времени Байконура), чтобы начать трехчасовую охоту за Международной космической станцией.

Ракета-носитель “Союз” с тягой почти в миллион фунтов стерлингов опустится к северо-востоку от Байконура, уничтожив четыре пояса ускорителей на жидком топливе около двух миссий миссии. Ракета откажется от аэродинамических характеристик космического корабля “Союз МС-19”, а основная ступень уступит место третьей ступени, которая завершит миссию по выводу космического корабля на орбиту.

Космический корабль отделится от третьей ступени и начнет маневрировать, чтобы соответствовать орбите космической станции, кульминацией чего станет автоматическая стыковка с модулем “Рассвет” передовой станции в 8:12 утра по восточному времени (12 часов 12 минут по Гринвичу).

Шкаплеров, ветеран трех предыдущих миссий на космическую станцию, провел на орбите 533 дня. Он начал почти шестимесячную миссию, которая продлится до конца марта.

Шипенко и Пересильд проведут 11 дней на космической станции, снимая художественный фильм «Вызов». За это время в комплексе будут жить и работать 10 человек.

Съемочная группа из двух человек покинет станцию ​​и вернется на Землю 16 октября на борту космического корабля “Союз МС-18” с космонавтом Олегом Новицким, который поднялся на орбиту 9 апреля. Степи Казахстана.

Миссии его коллег, стартовавших с Новицки в апреле – астронавта НАСА Марка Ванде Хе и российского бортинженера Петра Доброва – были расширены, чтобы вместить российскую команду фильма. Вандей и Дубров проведут на космической станции почти год, прежде чем вернуться на Землю со Шкаплеровым на борту космического корабля «Союз МС-19» в марте этого года.

Ротация экипажа “Союза” в конце этого месяца последует за запуском космического корабля SpaceX Crew Dragon 30 октября из Космического центра Кеннеди во Флориде. Crew Dragon доставит на космическую станцию ​​командира НАСА Раджу Чари, пилота Томаса Маршберна, астронавта Европейского космического агентства Матиаса Маурера и специалиста миссии НАСА Кайлу Баррон.

Шари и его коллеги заменят уходящую команду Dragon, которая стартовала в апреле. Командир Шейн Кимбро, пилот Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хошиед и астронавт ЕКА Томас Бискет вернутся на Землю на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour в первую неделю ноября с целью запуска у берегов Флориды.

Дополнительные фотографии запуска ракеты “Союз” размещены ниже.

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