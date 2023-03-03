Ракета SpaceX с многонациональным экипажем направляется к космической станции.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (Рейтер) — Два американских астронавта, российский космонавт и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов благополучно отправились на Международную космическую станцию ​​(МКС) в четверг, когда их космический корабль SpaceX приближался к месту запланированной встречи с орбитальной лабораторией. — заявило НАСА.

Автономно летающая капсула Crew Dragon компании SpaceX должна была прибыть на космическую станцию ​​и состыковаться с ней сразу после 1:15 утра по восточному поясному времени (06:15 по Гринвичу) в пятницу, примерно через 25 часов после запуска из Космического центра Кеннеди НАСА на мысе Канаверал, Флорида.

Управление космическим кораблем будет передано из Центра управления полетами SpaceX недалеко от Лос-Анджелеса в Космический центр Джонсона НАСА в Хьюстоне, как только Crew Dragon будет готов к стыковке с Международной космической станцией.

Ожидается, что команда из четырех человек проведет шесть месяцев на борту Международной космической станции, проведя более 200 экспериментов и демонстраций технологий, от исследований по выращиванию человеческих клеток в космосе до управления горючими материалами в условиях микрогравитации.

Американское космическое агентство заявило, что некоторые из исследований помогут проложить путь к будущим долгосрочным полетам человека на Луну и дальше в рамках программы НАСА «Артемида», на смену которой придет «Аполлон».

Миссия, получившая обозначение Crew 6, является шестым длительным полетом команды SpaceX на Международную космическую станцию, работающую для НАСА, с тех пор, как частный ракетный проект, основанный миллиардером Илоном Маском, начал отправлять американских астронавтов на орбиту в мае 2020 года. Маск является генеральным директором Tesla. Inc. Electric Vehicles (TSLA .O) и платформу социальной сети Twitter.

Подводная лодка и инженеры

Последний экипаж возглавлял 59-летний Стивен Боуэн, бывший офицер подводной лодки ВМС США, который провел на орбите более 40 дней в качестве ветерана, совершившего три полета на космических челноках и семь выходов в открытый космос. Астронавт НАСА Уоррен «Вуди» Хобург, 37 лет, инженер-электрик, эксперт в области компьютерных наук и назначенный коммерческий пилот, совершал свой первый космический полет.

READ Россия установила гигантский космический телескоп на Байкале - наука и технологии [1/5] Миссия НАСА SpaceX Crew-6, в которую входят астронавты НАСА Стивен Боуэн и Вуди Хобург, Султан Аль Неяди из Объединенных Арабских Эмиратов и российский космонавт Андрей Федяев, стартует на Международную космическую станцию ​​из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида, США. , 2 марта 2023 г. (Рейтер) / Джо Скиппер

В миссии Crew 6 также участвовал 41-летний эмиратский астронавт Султан Аль-Неяди, второй человек из своей страны, совершивший полет в космос, и первый человек, запустивший с территории США в составе долгосрочной команды космической станции.

Завершает отряд из четырех человек 42-летний российский космонавт Андрей Федяев, который, как и Аллейди, является инженером и новичком в космических полетах, назначенным специалистом по полетам команды.

Федяев — второй астронавт, совершивший полет на американском космическом корабле в рамках нового соглашения о совместном использовании пассажиров, подписанного в июле между НАСА и российским космическим агентством «Роскосмос», несмотря на растущую напряженность между Вашингтоном и Москвой из-за российского вторжения в Украину.

Экипаж 6 встретят на борту космической станции семь нынешних пассажиров МКС — три члена экипажа НАСА, в том числе командир Николь Онапу Манн, первая коренная американка, полетевшая в космос, а также три россиянина и астронавт-японец.

Ожидается, что эти семеро завершат свою миссию и покинут космическую станцию ​​в этом месяце. Четыре из них на корабле SpaceX Dragon вернутся на орбиту в октябре, а еще трое вернутся домой на российском космическом корабле «Союз», который на прошлой неделе был доставлен пустым на Международную космическую станцию, чтобы заменить один, у которого произошла утечка охлаждающей жидкости во время стыковки со станцией в декабре.

Запуск Crew 6 произошел через 72 часа после того, как первоначальная попытка взлета была отменена в последние минуты обратного отсчета рано утром в понедельник из-за неравномерного потока моторной жидкости. НАСА заявило, что система работала отлично после замены забитого фильтра и очистки линий.

Запуск произошел в итоге без удара. Но также был обнаружен неисправный датчик на одном из 36 переключателей, прикрепленных к дюжине крюков, используемых для удержания носовой части капсулы экипажа МКС, но в этой системе достаточно резервирования, чтобы не было проблем со стыковкой или закрытием носового обтекателя . ожидается, заявили представители НАСА и SpaceX.

Запуск и рандеву ознаменовали 40-летие первого беспилотного испытательного полета SpaceX «Demo-1» космического корабля Dragon на Международную космическую станцию ​​и обратно в 2019 году.

(Эта история была перефразирована для правильного преобразования GMT в пункте 2)

(Репортаж Стива Гормана в Лос-Анджелесе). Монтаж Дэвид Грегорио

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