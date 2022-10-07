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Ракета SpaceX Falcon 9 сорвала запуск двойного спутника в последнюю минуту

7 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Ветеран SpaceX, готовившийся к своему 14-му полету, прервал попытку запуска в четверг (6 октября) менее чем за минуту до старта.

Ракета Falcon 9 должна была запустить две полезные нагрузки для связи со спутниками Intelsat, Galaxy 33 и Galaxy 34, когда она начала самопроизвольно прерываться всего за 30 секунд до запланированного старта со станции космических сил на мысе Канаверал в 19:20 по восточному поясному времени (23:20 по Гринвичу). ). ). SpaceX заявила, что предпримет вторую попытку запустить миссию в пятницу (7 октября) в 19:06 по восточному поясному времени (23:06 по Гринвичу). Вы можете наблюдать за запуском SpaceX в прямом эфире онлайн, любезно предоставленным SpaceX, примерно за 15 минут до старта.

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