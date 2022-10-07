Ракета SpaceX Falcon 9 сорвала запуск двойного спутника в последнюю минуту

Ветеран SpaceX, готовившийся к своему 14-му полету, прервал попытку запуска в четверг (6 октября) менее чем за минуту до старта.

Ракета Falcon 9 должна была запустить две полезные нагрузки для связи со спутниками Intelsat, Galaxy 33 и Galaxy 34, когда она начала самопроизвольно прерываться всего за 30 секунд до запланированного старта со станции космических сил на мысе Канаверал в 19:20 по восточному поясному времени (23:20 по Гринвичу). ). ). SpaceX заявила, что предпримет вторую попытку запустить миссию в пятницу (7 октября) в 19:06 по восточному поясному времени (23:06 по Гринвичу). Вы можете наблюдать за запуском SpaceX в прямом эфире онлайн, любезно предоставленным SpaceX, примерно за 15 минут до старта.

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что самопроизвольный аборт был вызван небольшой утечкой гелия из ракеты.

«Незначительная утечка гелия (едва ли вызвавшая выкидыш), но мы не рискуем со спутниками клиентов», — написал Маск. в Твиттере (Откроется в новой вкладке) после аборта. «Встать на полную катушку для расследования».

SpaceX заявила, что оба спутника Galaxy в порядке и готовы к новым запускам.

«Ракета и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии — команды работают над открытием 69-минутного окна запуска завтра в 19:06 по восточному времени», — говорится в сообщении компании. Написал (Откроется в новой вкладке) в Твиттере.

Предстоящая миссия SpaceX станет третьим запуском компании за три дня. SpaceX запустила четырех астронавтов на Международную космическую станцию ​​из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде в среду (5 октября), а через несколько часов в тот же день запустила 52 спутника с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

В четверг днем ​​на станцию ​​прибыл космонавт Экипажа-5, в состав которого вошел первый российский космонавт, совершивший полет на борту капсулы «Дракон».

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