Ракетные обстрелы мэрии в оккупированном Россией Донецке

КИЕВ, Украина (AP) — Прокремлевские чиновники в воскресенье обвинили Украину в ракетном обстреле мэрии в крупном удерживаемом сепаратистами украинском городе, поскольку война в России приближается к восьми месяцам.

Между тем, украинские официальные лица заявили, что шесть человек получили ранения, когда российские ракеты попали в город напротив Запорожской АЭС.

Атаки с обеих сторон были совершены примерно через семь недель после того, как украинские вооруженные силы начали контрнаступление на юге после высадки России.

На прошлой неделе в ответ Кремль нанес крупнейшие скоординированные воздушные и ракетные удары по ключевой инфраструктуре Украины с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.

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Здание городской мэрии в удерживаемом сепаратистами Донецке сильно пострадало от ракетного обстрела. Дым клубился вокруг здания с рядами выбитых окон и частично обрушившейся крышей. Близлежащие автомобили были уничтожены.

Немедленной информации о пострадавших не поступало. Кейв не сразу взял на себя ответственность и не прокомментировал нападение.

Поддерживаемые Кремлем сепаратистские чиновники ранее обвиняли Украину в проведении многочисленных атак на инфраструктуру и жилые объекты на оккупированных территориях, часто с использованием поставленных США ракет большой дальности HIMARS без предоставления подтверждения.

Отдельно украинские официальные лица в воскресенье сообщили, что по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате российских ракетных обстрелов Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, где Россия разместила свои войска.

Двое жителей Никополя были госпитализированы после ударов, в результате которых были повреждены пять линий электропередач, газопроводов и множество гражданских предприятий и жилых домов, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в стрельбе. На заводе и вокруг него по-прежнему работают украинские сотрудники под надзором России.

Украинские власти продолжают сообщать о нападениях на мирные жители за Днепром со стороны завода, в том числе на Никополь и близлежащий Марганец.

Офис президента и региональные чиновники заявили, что российские ракеты уничтожили две школы, парк и частные дома в южной части Запорожья, которая подвергалась неоднократным обстрелам со стороны России с тех пор, как в прошлом месяце Москва незаконно присоединила ее к трем другим украинским областям.

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Несмотря на то, что 20% Запорожья находится под контролем украинских военных, некоторые аналитики изображают недавние крупномасштабные удары как часть стратегии Кремля по подавлению региона.

Офис президента Украины заявил, что Москва продолжает обстреливать гражданские населенные пункты на линии соприкосновения на востоке Харьковской и Луганской областей. «Активные боевые действия» продолжались на юге Херсонщины, еще одном ключевом направлении украинского наступления, с неоднократными атаками русских на ряд деревень, недавно отвоеванных Киевом.

Между тем российские официальные лица заявили, что их средства ПВО сбили «не менее» 16 украинских ракет в Белгородской области на юге Украины, сообщает РИА Новости.

Губернатор области Вячеслав Кладков написал в телеграмме, что в результате обстрела пострадали трое членов одной семьи.

По его словам, четвертой жертвой стал пожилой местный житель.

«Старик в контузии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал Клатков. По его словам, еще двое госпитализированы с осколочными ранениями. Никаких доказательств своих слов он не представил.

Российские официальные лица в приграничных районах неоднократно обвиняли Киев в обстреле их территории и заявляли, что в результате обстрелов были ранены мирные жители. Украина не заявляла и не комментировала предполагаемые атаки.

Россия давно использует Белгород как плацдарм для обстрелов и ракетных ударов по территории Украины.

В субботу двое мужчин из бывшей советской республики открыли огонь по добровольцам во время учебных стрельб на российском военном полигоне в Белгороде, убив 11 и ранив 15 человек. Минобороны России, сообщившее об убийствах, назвало произошедшее терактом.

В результате широкомасштабных ответных ударов России на этой неделе, в том числе с использованием самоуничтожающихся беспилотных летательных аппаратов из Ирана, погибли десятки человек.

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В воскресенье правительство Франции пообещало разместить ракеты ПВО для защиты украинских городов от ударов беспилотников и усилить подготовку украинских солдат.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что 2000 украинских военнослужащих будут прикомандированы к воинским частям во Франции, где пройдут недели боевой подготовки, узкоспециализированной подготовки в области логистики и других требований. В интервью, опубликованном в воскресенье в Le Parisien.

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что Москва не видит необходимости в дополнительных широкомасштабных наступлениях, но что его вооруженные силы будут проводить отдельные из них. Он сказал, что семь из 29 целей, которые российские военные планировали поразить в ходе ударов на этой неделе, не были повреждены и будут постепенно ликвидироваться.

Институт военных исследованийВашингтонский аналитический центр пояснил, что комментарии Путина были направлены на то, чтобы противостоять критике со стороны провоенных российских блоггеров, которые «в целом приветствовали возобновление ударов по украинским городам, но предупредили, что короткая кампания будет бесполезной».

ISW в онлайн-обновлении поздно вечером в субботу обвинила Москву в проведении «массовых насильственных депортаций украинцев», что, по их словам, равносильно этнической чистке.

В обновлении цитируются сообщения российских официальных лиц на этой неделе о том, что «несколько тысяч» детей из оккупированного Москвой южного региона содержатся в домах престарелых и детских лагерях в России на фоне украинского контрнаступления. Оригинальные комментарии вице-премьера России Марата Кузнула передало агентство РИА Новости в пятницу.

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Российские официальные лица ранее открыто признавали, что отдавали детей из подконтрольных России частей Украины, которые, по их словам, являются сиротами, для усыновления в российские семьи в нарушение ключевого международного договора о предотвращении геноцида.

В другом месте украинские военные в воскресенье утром обвинили прокремлевских ополченцев в выселении мирных жителей с оккупированных территорий для размещения чиновников в их домах, что они назвали нарушением международного гуманитарного права.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своем регулярном обновлении в Facebook, что Киев перешел в контрнаступление в удерживаемом Россией городе Рубышное на востоке Луганской области. Она не представила никаких подтверждающих доказательств своей претензии.