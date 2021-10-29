Ракетный отчет: Россия, наконец, согласилась запустить SpaceX, нацеливаясь на Firefly в начале 2022 года

Добро пожаловать в версию 4.22 Rocket Report! Имейте в виду, что на следующей неделе отчетов не будет, так как у учителя выходной. Также хочу сказать, что в четверг исполнилось 50 лет со дня успешного выхода на орбиту британской ракеты Black Arrow. Проект «Черная стрела» был отменен в том же году, и британское правительство решило, что для его нужд будет дешевле использовать ракеты-разведчики американского производства.

Как всегда, мы Комментарии читателей приветствуются, И если вы не хотите пропустить выпуск, подпишитесь, используя поле ниже (форма не отображается в версиях сайта с поддержкой AMP). Каждый отчет включает информацию о малых, средних и тяжелых ракетах, а также краткий обзор следующих трех ракет в календаре.

APL Space привлекает 200 миллионов долларов. APL Space Systems, небольшая издательская компания, привлекла дополнительные 200 миллионов долларов через семь месяцев после раунда на 170 миллионов долларов. Репортажи SpaceNews. Первоначальная компания Series B была оценена в 1,3 миллиарда долларов, а расширенная сеть почти удвоилась до 2,4 миллиарда долларов. Дэн Пьемонт, председатель и соучредитель ABL, сказал, что компания по-прежнему владеет большей частью из 170 миллионов долларов, собранных в марте, описывая новый раунд как «несколько оппортунистический и движимый внутренними интересами».

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Больше объектов, больше машин, больше производства … Основная часть дополнительного финансирования пойдет на увеличение производства автомобиля ABL RS1, выпуск которого приближается к своему первому. «Мы получили крупные заказы на RS1, и для удовлетворения спроса нам необходимо масштабироваться быстрее, чем мы планировали ранее», – сказал он, добавив, что по контракту имеется более 75 выпусков. «Наши инвесторы увидели невероятный спрос на RS1 и хотят убедиться, что у нас есть все ресурсы, необходимые для его обслуживания (представленный Кеном Бином).

Следующий запуск Firefly запланирован на начало 2022 года.. Во время первой попытки запуска альфа-ракеты Firefly в сентябре ракета-носитель вышла из строя после выключения одного из двигателей первого уровня в течение нескольких секунд после запуска. Но компания уже предпринимает вторую попытку, сказал Ars генеральный директор Том Маркусик. В настоящее время Firefly планирует выпустить второй выпуск автомобиля к концу января.

Быстро от первого до второго запуска … Marquisic заявила, что завершила сборку первой фазы ракеты и скоро испытает ее в Техасе, Брикс. Позже Firefly планирует отправить оборудование для своего второго самолета на стартовую площадку космической базы Ванденберг в декабре. Запуск второй ракеты Alpha через шесть месяцев отразит быстрый поворот в области малых ракет.

Самый простой способ продолжить космические репортажи Эрика Бергера – это подписаться на его информационный бюллетень и собирать его истории в своем почтовом ящике.

Blue Origin ищет нового пастуха в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания рассматривает пустыню Объединенных Арабских Эмиратов как потенциальное место для размещения туристической космической станции. Национальный отчет. В интервью Брент Шервуд, старший вице-президент Blue Origin по проектам передовых разработок, сказал, что ОАЭ были «очевидным выбором» для космической площадки и что компания хотела расширить свои стартовые площадки в Эль-Пасо, штат Техас. .

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New Shepherd, новая стартовая площадка … «Сейчас мы работаем в сфере туризма, а затем мы изучаем другие места по всей планете, чтобы установить стартовые и посадочные площадки для нового Shepherd», – сказал он. «Пару ночей назад я ночевал в Шардже и видел звезды в пустыне. Это было всего в 30 минутах езды от Дубая, так что я думаю, что очень многообещающе подумать о том, что здесь происходит». Компания может обойтись, если ITAR, Вроде солидная идея.

Space Rider предлагает возможности полезной нагрузки. В По данным Европейского космического агентства Он приближается к запуску своего небольшого многоразового транспортного средства Space Rider. В следующем году ожидается внедрение беспилотного летательного аппарата на ракете Vega-C. Находясь на орбите, Space Rider стремится предоставить космическую лабораторию для различных применений, орбитальных высот и наклонов.

До двух месяцев на орбите … Space Rider размером с два минивэна. Его модуль входа в атмосферу представляет собой многоцелевого грузового монстра, способного вместить до 600 кг полезной нагрузки заказчика. Ожидается, что этот модуль для повторного входа в атмосферу вместе с орбитальным модулем AVUM прослужит два месяца или более с возможностью терморегулирования, обработки данных и телеметрии. Заинтересованные компании могут запросить у ESA.

Украина выражает поддержку канадской космической станции. В ноябре высокопоставленные украинские чиновники должны отправиться в Канаду, где они планируют сделать стоянку в округах Галифакс и Гайсборо. Отчеты SpaceQ. Это место, где компания Maritime Launch Services предложила построить космическую станцию ​​в Новой Шотландии. В числе ближайших официальных лиц заместитель премьер-министра Олег Уруский, Владимир Дафтай, администратор Государственного космического агентства Украины, и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Сначала финансирование, затем утверждение … канадская компания, ранее получившая 10,5 миллионов долларов из частных источников, работает над получением экологических разрешений, необходимых для строительства космической базы. Найти ракету, которая может быть запущена из космоса, – еще один большой шаг, и украинцы именно здесь. Правительство Украины готово предоставить финансовую помощь украинским компаниям «Юшной» и «Юшмаш» для продолжения разработки ракетного двигателя РД-870. Циклон 4М использовался на первом этапе ракеты-носителя. РД-870 может поднимать на низкую околоземную орбиту до 5 тонн. (Отправлено js)