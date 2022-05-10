Ракеты бомбят украинскую Одессу после победы России во Второй мировой войне

Путин возглавил празднование победы СССР во Второй мировой войне

Украина заявила, что ракеты попали в южный порт Одессы

Российские войска совершили налет на металлургический завод «Азовстали»

Зеленский: победа Украины гарантирована

Киев/Харьков, Украина (Рейтер) — Во вторник в Одессе были разрушены здания, на следующий день после того, как силы Кремля обстреляли южный порт Украины ракетами, а президент России Владимир Путин возглавил вызывающие торжества, посвященные всемирной победе Советского Союза над нацистской Германией. Вторая война.

Хотя Путин умолчал о планах любой эскалации, он призвал россиян к борьбе и подтвердил свои заверения, что они снова воюют с нацистами. Его силы продолжали разрушать инфраструктуру меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе, где держались последние украинские силы.

«Вы боретесь за Родину, за ее будущее, чтобы никто не забыл уроки Второй мировой войны. Чтобы в мире не было места мучителям, нацистам и нацистам», — сказал Путин.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в понедельник пообещал, что победят украинцы.

«В день победы над нацизмом мы боремся за новую победу. Путь к этому труден, но мы не сомневаемся, что победим», — сказал Зеленский.

Вооруженные силы Украины сообщили в Facebook в Одессе, главном черноморском порту экспорта сельскохозяйственной продукции, что один человек погиб и пятеро получили ранения в результате попадания семи ракет в торговый центр и склад.

На видеозаписи с места происшествия видно, как пожарные и спасатели прочесывают груды щебня, продолжая курить обломки.

Украина и ее союзники активизировали свои усилия по открытию портов или предоставлению альтернативных способов экспорта своих больших урожаев зерна, пшеницы и кукурузы.

Президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Одессу в понедельник, и его встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмялем помешал ракетный обстрел.

Их разговоры продолжились в бомбоубежище, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Шмихаля.

Сирены воздушной тревоги слышны в нескольких регионах Украины рано утром во вторник, в том числе в Луганске, Харькове и Днепре.

Сергей Гайдай, губернатор Луганской области, заявил, что за сутки до начала вторника этот район подвергся 22 нападениям.

«В течение дня 9 мая русские коллективно обстреляли все возможные пути выхода из этого района».

Гидаи добавил, что разрушены дома в Северодонецке, Лысечанске и в селе Шепилово, где люди остались в ловушке, а также произошло нападение на досмотровую бригаду, один человек был ранен.

Местные СМИ цитируют харьковских официальных лиц, заявивших, что в городе Богодухов к северо-западу от Харькова четыре человека были убиты и несколько домов разрушены в результате атак российских войск в понедельник.

Министерство обороны Украины заявило, что российские силы при поддержке танков и артиллерии проводят «штурм» завода «Азовсталь» в Мариуполе, где сотни украинских защитников выдержали месяцы осады.

Мариуполь находится между Крымом, захваченным Москвой в 2014 году, и частями восточной Украины, находящимися под контролем пророссийских сепаратистов. Захват города позволил бы Москве соединить два региона.

«ретро дезинформация»

По данным Организации Объединенных Наций, более 5,5 миллионов украинцев покинули свою страну после российского вторжения 24 февраля, которое охарактеризовало это как самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

Но выгоды Москвы от завоевания были в лучшем случае медленными, и мало что можно было показать за исключением полосы территории на юге и незначительных успехов на востоке.

Президент США Джо Байден сказал, что он обеспокоен тем, что у Путина «сейчас нет выхода, и я пытаюсь понять, что мы собираемся с этим делать».

Источники говорят, что американские законодатели-демократы одобрили предложение помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов, включая новый масштабный пакет вооружений. Прочитайте больше

Ранее Белый дом охарактеризовал заявления Путина во время его речи в День Победы как «ревизионистскую историю, принявшую форму дезинформации».

Победа Советского Союза во Второй мировой войне приобрела квазирелигиозный статус в России при Путине, который призвал память о «Великой Отечественной войне» во время того, что он назвал «специальной военной операцией» на Украине.

Западные страны считают это ложной аналогией для оправдания необоснованной агрессии.

«Дня победы не может быть, только позор и непременно поражение в Украине», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В Польше протестующие окружили посла России на панихиде и закрасили его красной краской. «Я горжусь своей страной и своим президентом», — сказал посол Сергей Андреев, с лица которого капала вода, и рубашка была в пятнах.

Убежище на станции метро в Харькове — втором преимущественно русскоязычном городе Украины, который с первых дней войны подвергается безжалостным бомбардировкам — 79-летняя Катерина Григорьевна сидела и ела мороженое, которое отважилась купить в день «Д».

«Мы ненавидим Путина», — сказала она, глядя на трибуну, где в палатках и на тонких матрасах собралось около 200 человек.

— Я бы сам убил его, если бы мог.

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Дополнительные репортажи Александра Козухаря во Львове, Рональда Бобски в Виннипеге, Лидии Келли в Мельбурне и офисов Рейтер. Авторы сценария Рами Аюб и Линкольн Фест. Под редакцией Химани Саркар

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