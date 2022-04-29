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Ракеты попали в Киев. Спасательные работы в Мариуполе продолжаются

29 апреля, 2022
Apollinariya Soloveva

Дэвид Китон и Ина Фарниця Ассошиэйтед Пресс

Киев, Украина (AFP) – Украинский лидер обвинил Россию в попытке унизить Организацию Объединенных Наций, обрушив ракетный дождь на Киев во время визита генерального секретаря Антониу Гутерриша, нападение, которое разрушило временное возвращение столицы к нормальной жизни как эпицентра войны. взолнованный. Восток.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы блокируют попытки России продвинуться на юг и восток, поскольку продолжаются усилия по обеспечению безопасного прохода для осажденных жителей Мариуполя, которые в значительной степени превратились в руины за двухмесячную осаду. Чиновник в администрации президента не исключил выселения в пятницу.

В четверг Россия бомбила цели по всей Украине, в том числе нанесла удар по Киеву, целью которого был высотный жилой дом и еще одно здание. Финансируемое США Радио Свободная Европа/Радио Свобода сообщило, что журналистка Вера Херрич, жившая в одном из разбомбленных зданий, погибла. Ее тело нашли под завалами в пятницу.

По данным экстренных служб Украины, в результате нападения десять человек получили ранения, в том числе как минимум один потерял ногу.

Очевидно, ссылаясь на сам удар, Министерство обороны России заявило в пятницу, что оно разрушило «производственные здания» на оборонном заводе «Артем» в Киеве.

Нападение на Киев произошло всего через час после того, как Зеленский провел пресс-конференцию с Гутерришем, который рассказал о разрушениях в Киеве и его окрестностях и осудил нападения на мирных жителей во время своего визита.

«Это многое говорит об истинном отношении России к глобальным институтам, о попытках российских властей унизить ООН и все, что представляет собой эта организация», — сказал Зеленский в обращении к нации. «Поэтому требуется соответствующая сильная реакция».

Мэр Киева Виталий Кличко высмеял нападение, назвав президента России Владимира Путина тем, что он показал Гутерришу «средний палец».

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Эти удары стали самой смелой российской бомбардировкой столицы с тех пор, как российские войска отступили несколько недель назад после того, как не смогли захватить город в ходе, как они надеялись, молниеносной атаки. Вместо этого мощное украинское сопротивление, подкрепленное западным оружием, помешало продвижению Путина и вынудило его войска отступить для перегруппировки.

Некоторые теперь начинают продвигаться в регион Донбасса, восточный промышленный центр страны, который, по словам Москвы, сейчас находится в центре ее внимания. Получить полную картину происходящего на востоке боя было сложно, поскольку авиаудары и артиллерийские обстрелы делали передвижение журналистов слишком опасным. И Украина, и поддерживаемые Москвой повстанцы, воюющие на востоке, также жестко ограничивают репортажи из зоны боевых действий.

Но пока российские и сепаратистские силы, похоже, добились лишь незначительных успехов, и британское министерство обороны заявило в пятницу, что эти успехи дорого обошлись российским силам.

Одной из целей визита Гутерриша была обеспечение эвакуации людей из разрушенного южного портового города Мариуполя, включая разрушенный металлургический завод, где укрылись украинские защитники, а также укрытие сотен мирных жителей, а предыдущие попытки эвакуации потерпели неудачу.

«Я не могу подтвердить точные детали операции, чтобы убедиться, что она прошла безопасно для наших людей и мирных жителей, застрявших в Мариуполе», — сказал Савиано Абреу, представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам.

Чиновник в офисе Зеленского заявил, что переговоры ведутся при посредничестве ООН, и не исключает эвакуацию станции в пятницу. Чиновник говорил на условиях анонимности, потому что они не были уполномочены говорить со СМИ.

Мариуполь пережил одни из самых драматических страданий войны. Находясь в осаде с первых дней вторжения, многие его жители оказались в ловушке, не имея доступа к еде, воде, лекарствам и электричеству.

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Считается, что в городе осталось около 100 000 человек, и в четверг городской совет предупредил, что отсутствие безопасной воды или канализационной системы может привести к вспышкам смертельных заболеваний, таких как холера и дизентерия. Она добавила, что тела разлагаются под завалами.

Российские силы в основном контролируют город, но около 2000 украинских боевиков укрылись на сталелитейном заводе, последнем известном очаге сопротивления. Их сопровождают около тысячи мирных жителей, и боевики заявили, что в результате недавних интенсивных бомбардировок есть погибшие и раненые.

На видео, размещенном в сети украинским полком «Азов» внутри сталелитейного завода, видно, как люди прочесывают завалы, чтобы вытащить мертвых и помочь раненым. В полку заявили, что русские взорвали импровизированную подземную больницу и ее операционную, в результате чего погибло неустановленное количество людей. Видео не может быть проверено независимо.

Российское вторжение в соседнюю страну 24 февраля разрушило порядок безопасности после окончания холодной войны. Путин, которого давно раздражает расширение НАТО в Восточную Европу, говорит, что операция направлена ​​на «разоружение» Украины, направлена ​​на защиту людей в преимущественно русскоязычном Донбассе и обеспечение безопасности России. Одно из требований Москвы заключалось в том, чтобы Украина отказалась от своей заявки на вступление в западную часть НАТО.

Украина и Запад заявляют, что это было ничем не спровоцированное и незаконное вторжение, направленное на свержение власти в Киеве.
В пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что «вакуум безопасности» привел к началу войны.

«Мы стучались в дверь НАТО, но она так и не открылась», — написал он. «Мир обязан Украине своей безопасностью, и мы просим страны определить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить».

Через день после того, как Россия бомбила большую часть территории Украины, губернатор Днепропетровской области в центре Украины Валентин Резниченко заявил, что в пятницу российские ракеты «Град» обстреляли два города. Немедленных сообщений о травмах или повреждениях не поступало. Между тем, губернатор Курской области России Роман Старовит заявил, что погранзастава была обстреляна из минометов с Украины и что российские пограничники открыли ответный огонь. По его словам, потерь с российской стороны нет.

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Взрывы в четверг в Шевченковском районе на северо-западе Киева потрясли город, вызвав пожары в окнах многоэтажки и еще одного дома. Столица была относительно невредима в последние недели, и кафе и другие предприятия начали вновь открываться, в то время как все больше людей были на улице, наслаждаясь весенней погодой.

Огромные человеческие жертвы войны, изгнавшей более 11 миллионов украинцев из своих домов, продолжают расти.

В Лимане, городе в Донецке, куда российские войска, как сообщается, пытались продвинуться в рамках наступления на Донбассе, на этой неделе обрушился дождь снарядов на дом Татьяны Максагори, в результате чего погибла ее семья.

14-летний внук Максагори Игорь скончался после того, как служба экстренной помощи доставила его в больницу. Ее дочь была в тяжелом состоянии, а зять погиб.

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