Ракеты попали в Киев. Спасательные работы в Мариуполе продолжаются

Дэвид Китон и Ина Фарниця Ассошиэйтед Пресс

Киев, Украина (AFP) – Украинский лидер обвинил Россию в попытке унизить Организацию Объединенных Наций, обрушив ракетный дождь на Киев во время визита генерального секретаря Антониу Гутерриша, нападение, которое разрушило временное возвращение столицы к нормальной жизни как эпицентра войны. взолнованный. Восток.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы блокируют попытки России продвинуться на юг и восток, поскольку продолжаются усилия по обеспечению безопасного прохода для осажденных жителей Мариуполя, которые в значительной степени превратились в руины за двухмесячную осаду. Чиновник в администрации президента не исключил выселения в пятницу.

В четверг Россия бомбила цели по всей Украине, в том числе нанесла удар по Киеву, целью которого был высотный жилой дом и еще одно здание. Финансируемое США Радио Свободная Европа/Радио Свобода сообщило, что журналистка Вера Херрич, жившая в одном из разбомбленных зданий, погибла. Ее тело нашли под завалами в пятницу.

По данным экстренных служб Украины, в результате нападения десять человек получили ранения, в том числе как минимум один потерял ногу.

Очевидно, ссылаясь на сам удар, Министерство обороны России заявило в пятницу, что оно разрушило «производственные здания» на оборонном заводе «Артем» в Киеве.

Нападение на Киев произошло всего через час после того, как Зеленский провел пресс-конференцию с Гутерришем, который рассказал о разрушениях в Киеве и его окрестностях и осудил нападения на мирных жителей во время своего визита.

«Это многое говорит об истинном отношении России к глобальным институтам, о попытках российских властей унизить ООН и все, что представляет собой эта организация», — сказал Зеленский в обращении к нации. «Поэтому требуется соответствующая сильная реакция».

Мэр Киева Виталий Кличко высмеял нападение, назвав президента России Владимира Путина тем, что он показал Гутерришу «средний палец».

Эти удары стали самой смелой российской бомбардировкой столицы с тех пор, как российские войска отступили несколько недель назад после того, как не смогли захватить город в ходе, как они надеялись, молниеносной атаки. Вместо этого мощное украинское сопротивление, подкрепленное западным оружием, помешало продвижению Путина и вынудило его войска отступить для перегруппировки.

Некоторые теперь начинают продвигаться в регион Донбасса, восточный промышленный центр страны, который, по словам Москвы, сейчас находится в центре ее внимания. Получить полную картину происходящего на востоке боя было сложно, поскольку авиаудары и артиллерийские обстрелы делали передвижение журналистов слишком опасным. И Украина, и поддерживаемые Москвой повстанцы, воюющие на востоке, также жестко ограничивают репортажи из зоны боевых действий.

Но пока российские и сепаратистские силы, похоже, добились лишь незначительных успехов, и британское министерство обороны заявило в пятницу, что эти успехи дорого обошлись российским силам.

Одной из целей визита Гутерриша была обеспечение эвакуации людей из разрушенного южного портового города Мариуполя, включая разрушенный металлургический завод, где укрылись украинские защитники, а также укрытие сотен мирных жителей, а предыдущие попытки эвакуации потерпели неудачу.

«Я не могу подтвердить точные детали операции, чтобы убедиться, что она прошла безопасно для наших людей и мирных жителей, застрявших в Мариуполе», — сказал Савиано Абреу, представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам.

Чиновник в офисе Зеленского заявил, что переговоры ведутся при посредничестве ООН, и не исключает эвакуацию станции в пятницу. Чиновник говорил на условиях анонимности, потому что они не были уполномочены говорить со СМИ.

Мариуполь пережил одни из самых драматических страданий войны. Находясь в осаде с первых дней вторжения, многие его жители оказались в ловушке, не имея доступа к еде, воде, лекарствам и электричеству.

Считается, что в городе осталось около 100 000 человек, и в четверг городской совет предупредил, что отсутствие безопасной воды или канализационной системы может привести к вспышкам смертельных заболеваний, таких как холера и дизентерия. Она добавила, что тела разлагаются под завалами.

Российские силы в основном контролируют город, но около 2000 украинских боевиков укрылись на сталелитейном заводе, последнем известном очаге сопротивления. Их сопровождают около тысячи мирных жителей, и боевики заявили, что в результате недавних интенсивных бомбардировок есть погибшие и раненые.

На видео, размещенном в сети украинским полком «Азов» внутри сталелитейного завода, видно, как люди прочесывают завалы, чтобы вытащить мертвых и помочь раненым. В полку заявили, что русские взорвали импровизированную подземную больницу и ее операционную, в результате чего погибло неустановленное количество людей. Видео не может быть проверено независимо.

Российское вторжение в соседнюю страну 24 февраля разрушило порядок безопасности после окончания холодной войны. Путин, которого давно раздражает расширение НАТО в Восточную Европу, говорит, что операция направлена ​​на «разоружение» Украины, направлена ​​на защиту людей в преимущественно русскоязычном Донбассе и обеспечение безопасности России. Одно из требований Москвы заключалось в том, чтобы Украина отказалась от своей заявки на вступление в западную часть НАТО.

Украина и Запад заявляют, что это было ничем не спровоцированное и незаконное вторжение, направленное на свержение власти в Киеве.

В пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что «вакуум безопасности» привел к началу войны.

«Мы стучались в дверь НАТО, но она так и не открылась», — написал он. «Мир обязан Украине своей безопасностью, и мы просим страны определить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить».

Через день после того, как Россия бомбила большую часть территории Украины, губернатор Днепропетровской области в центре Украины Валентин Резниченко заявил, что в пятницу российские ракеты «Град» обстреляли два города. Немедленных сообщений о травмах или повреждениях не поступало. Между тем, губернатор Курской области России Роман Старовит заявил, что погранзастава была обстреляна из минометов с Украины и что российские пограничники открыли ответный огонь. По его словам, потерь с российской стороны нет.

Взрывы в четверг в Шевченковском районе на северо-западе Киева потрясли город, вызвав пожары в окнах многоэтажки и еще одного дома. Столица была относительно невредима в последние недели, и кафе и другие предприятия начали вновь открываться, в то время как все больше людей были на улице, наслаждаясь весенней погодой.

Огромные человеческие жертвы войны, изгнавшей более 11 миллионов украинцев из своих домов, продолжают расти.

В Лимане, городе в Донецке, куда российские войска, как сообщается, пытались продвинуться в рамках наступления на Донбассе, на этой неделе обрушился дождь снарядов на дом Татьяны Максагори, в результате чего погибла ее семья.

14-летний внук Максагори Игорь скончался после того, как служба экстренной помощи доставила его в больницу. Ее дочь была в тяжелом состоянии, а зять погиб.

«Бабушка, я буду жить?» Она сказала, что Игорь спросил ее, когда они были внизу в ожидании помощи. «Я сказал, что он будет жить. Но посмотрите, что случилось, я предал его».

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Репортеры Ассошиэйтед Пресс Джон Гэмбрел и Юрас Карманау во Львове, Мстислав Чернов в Харькове, Джессика Фиш в Словенске и сотрудники AP по всему миру внесли свой вклад в этот отчет.

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