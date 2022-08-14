Ракеш Джонхунвала, «Уоррен Баффет из Индии», умер в возрасте 62 лет

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Одна из его компаний подтвердила, что миллиардер-инвестор Ракеш Джонхунвала, прозванный «Индийским Уорреном Баффетом» за свои успешные ставки на фондовом рынке, скончался в воскресенье в возрасте 62 лет. Джхунджхунвала, дипломированный бухгалтер, который начал торговать акциями в 25 лет, создал фирму по управлению активами Rare Enterprises, которая инвестировала, в частности, в компании, работающие в сфере телекоммуникаций, гостиничного бизнеса и финансовых услуг.

У него был собственный капитал 5,8 миллиарда долларов На момент смерти, по данным Forbes, Джунджхунвала описывали как «инвестора с примесью Мидаса». Его последнее предприятие, бюджетная авиакомпания под названием Акаса АвиацияЯ начал работать в Индии на прошлой неделе.

«Мы глубоко опечалены безвременной кончиной Ракеша Джонхунвала сегодня утром», — говорится в заявлении Akasa Air в воскресенье, восхваляющем «неукротимый дух» предпринимателя и его страсть «всему индийскому».

Причина смерти сразу не стала известна. Член семьи Джонхунвала Рейтер «Инвестор умер в окружении своей семьи и близких людей». Его жена Рекха Гонджунвала и трое детей выжили.

Местные СМИ сообщили, что Джунджхунвала была В плохом здоровье был Снова в инвалидной коляске На презентации Akasa Air в прошлое воскресенье.

Индийские политики и бизнесмены выразили соболезнования в связи со смертью Джонхунвала. Многие высоко оценили его усилия по обучению людей торговле акциями, а также его оптимизм в отношении Индии и ее экономики.

«Ракеш Джонхунвала был непобедим», — заявил премьер-министр Индии. Нарендра Моди Он сказал. «Полный жизни, умный и проницательный, он оставил после себя неизгладимый вклад в мир финансов. Он также был очень увлечен прогрессом Индии».

«Инвестор, смелый человек, готовый пойти на риск, со знанием дела на фондовом рынке, четкая коммуникация — самостоятельный лидер», — заявил министр финансов Индии. Нирмала Ситхараман написал в Твиттере. READ Кайс Саид Референдум по конституции может привести к демонтажу тунисской демократии

В 2021 году Собеседование В интервью для India’s Economic Times Джхунджхунвала выразил уверенность в способности Индии обогнать Китай и стать второй по величине экономикой мира. Он сказал: «Вы можете называть меня идиотом или называть меня как угодно, и я могу не дожить до этого, но я могу сказать вам одно: Индия обгонит Китай в следующие двадцать пять лет».

Джунджхунвала «считает, что акции Индии недооценены. Удай Котак, банкир-миллиардер из Индии, который сказал, что был прав, писал: Я ходил в школу с Jhunjhunwala Они описали его как человека, «удивительно проницательного в понимании финансовых рынков».

Джунджхунвала родилась в июле 1960 года и выросла в Мумбаи. Он закончил бакалавриат в Университете Мумбаи, а затем окончил Институт присяжных бухгалтеров Индии.

Его отец был комиссаром Департамента подоходного налога правительства Индии и дал Джунджхунвала Инвестиционный совет, сообщает Financial Express. Джхунджхунвала инвестировала только 100 долларов на бирже По данным Forbes, он был 25-летним студентом и в конечном итоге превратил это в многомиллиардный портфель.

Он также был энтузиастом индийского кино и был сопродюсером трех болливудских фильмов в период с 2012 по 2016 год.