Ракеш Джонхунвала, «Уоррен Баффет из Индии», умер в возрасте 62 лет

У него был собственный капитал 5,8 миллиарда долларов На момент смерти, по данным Forbes, Джунджхунвала описывали как «инвестора с примесью Мидаса». Его последнее предприятие, бюджетная авиакомпания под названием Акаса АвиацияЯ начал работать в Индии на прошлой неделе.
«Мы глубоко опечалены безвременной кончиной Ракеша Джонхунвала сегодня утром», — говорится в заявлении Akasa Air в воскресенье, восхваляющем «неукротимый дух» предпринимателя и его страсть «всему индийскому».
Причина смерти сразу не стала известна. Член семьи Джонхунвала Рейтер «Инвестор умер в окружении своей семьи и близких людей». Его жена Рекха Гонджунвала и трое детей выжили.
Местные СМИ сообщили, что Джунджхунвала была В плохом здоровье был Снова в инвалидной коляске На презентации Akasa Air в прошлое воскресенье.
Индийские политики и бизнесмены выразили соболезнования в связи со смертью Джонхунвала. Многие высоко оценили его усилия по обучению людей торговле акциями, а также его оптимизм в отношении Индии и ее экономики.
«Ракеш Джонхунвала был непобедим», — заявил премьер-министр Индии. Нарендра Моди Он сказал. «Полный жизни, умный и проницательный, он оставил после себя неизгладимый вклад в мир финансов. Он также был очень увлечен прогрессом Индии».
«Инвестор, смелый человек, готовый пойти на риск, со знанием дела на фондовом рынке, четкая коммуникация — самостоятельный лидер», — заявил министр финансов Индии. Нирмала Ситхараман написал в Твиттере.
В 2021 году Собеседование В интервью для India’s Economic Times Джхунджхунвала выразил уверенность в способности Индии обогнать Китай и стать второй по величине экономикой мира. Он сказал: «Вы можете называть меня идиотом или называть меня как угодно, и я могу не дожить до этого, но я могу сказать вам одно: Индия обгонит Китай в следующие двадцать пять лет».
Джунджхунвала «считает, что акции Индии недооценены. Удай Котак, банкир-миллиардер из Индии, который сказал, что был прав, писал: Я ходил в школу с Jhunjhunwala Они описали его как человека, «удивительно проницательного в понимании финансовых рынков».
Джунджхунвала родилась в июле 1960 года и выросла в Мумбаи. Он закончил бакалавриат в Университете Мумбаи, а затем окончил Институт присяжных бухгалтеров Индии.
Его отец был комиссаром Департамента подоходного налога правительства Индии и дал Джунджхунвала Инвестиционный совет, сообщает Financial Express. Джхунджхунвала инвестировала только 100 долларов на бирже По данным Forbes, он был 25-летним студентом и в конечном итоге превратил это в многомиллиардный портфель.
Он также был энтузиастом индийского кино и был сопродюсером трех болливудских фильмов в период с 2012 по 2016 год.
Комментатор индийского рынка Аджай Бага сказал Би-би-си: Джунджхунвала «Основная часть индийской истории» — «Молодой мальчик из среднего класса поднимается по служебной лестнице, чтобы накопить такое огромное богатство».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».