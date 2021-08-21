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Ральф Лорен, HBO хочет накинуть костюм российской супермодели на 20 миллионов долларов

21 августа, 2021
Muhammad

В пятницу Ralph Lauren Corp и HBO обратились к судье с просьбой подать иск к российской модели, которая утверждает, что они использовали ее фотографии без разрешения, потому что они были связаны с биографией и вопросами, представляющими общественный интерес.

В ноябре Анастасия Хозисова заявила в судебном иске на 20 миллионов долларов, что, хотя она прекратила моделирование для Ральфа Лорена в 2014 году, компания продолжала использовать ее фотографии, которые появились в документальном фильме HBO «Очень Ральф», в двух книгах о дизайнере, которые были повешены внутри. магазин в Москве и еще один в Верхнем Вест-Сайде.

Плодовитый дизайнер лично не фигурировал в качестве ответчика по делу.

Адвокат HBO Кэтрин Болджер заявила во время слушаний по делу в пятницу, что фильм не был рекламой модного бренда, а был посвящен профессии дизайнера, и, таким образом, Хозисова не имела законного права требовать возмещения убытков.

«Совершенно очевидно, что тема документального фильма представляет общественный интерес», – сказал Болджер. «Документальный фильм о моде, который стоит опубликовать, и это конец».

Болджер также утверждал, что фотографии Хосесовой – бывшей девушки южноафриканского бегуна и осужденного убийцы Оскара Писториуса – использовались только в качестве фона и что Хосесова не была предметом документального фильма, а скорее была карьерой Лоррейн.

Анастасия Хозисова в иске заявила, что, хотя она перестала работать моделью для Ральфа Лорена, компания продолжала использовать ее фотографии.
Getty Images Ральфа Лорена

«Здесь есть более чем один истец, – сказал Болджер, – но они равны 38 секундам часового и 48 минутного документального фильма». «Использование ее подобия случайно и быстро».

Точно так же Андреа Кальварозо, адвокат Ральфа Лорена, утверждал, что изображения Хосесовой в книгах о дизайнере «не должны были способствовать продаже продукции Ralph Lauren … а вместо этого рассказывать биографическую историю мистера Лорена».

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Кальвароссо также отметил, что фотографии модели в двух магазинах «должны были быть предметом декоративного искусства. Это были красивые фотографии подиума».

«Ни книги, ни картины в магазинах не являются рекламой, – сказал Кальварозо.

Адвокат Хозисовой Салман Эсмат утверждал, что ни один из аргументов подсудимых не имел отношения к делу на раннем этапе, до того как обе стороны начали собирать открытия, и попросил судью отклонить их ходатайства об отклонении иска.

«На данном этапе они просят суд принять ряд неправомерных решений», – сказала Эсмат. «Быстро ли это выглядит, декоративно или рекламно – это вещи, которые, я не думаю, могут быть определены на данном этапе без обнаружения».

Судья Верховного суда Манхэттена Андреа Масли заявила, что вынесет письменное решение позже.

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