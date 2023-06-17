Рамафоса из ЮАР говорит Путину: Война в Украине должна прекратиться Новости войны между Россией и Украиной

Президент ЮАР заявил, что война оказывает «негативное влияние» на африканский континент и многие другие страны.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, который находится в России в составе делегации, стремящейся к миру, сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что война в Украине должна прекратиться.

Рамафоса изложил десять пунктов африканской мирной инициативы, которая направлена ​​на достижение соглашения по ряду «мер укрепления доверия» — даже несмотря на то, что на прошлой неделе Украина начала контрнаступление, чтобы отразить атаки российских войск.

«Эта война должна закончиться… Она должна быть урегулирована путем переговоров и дипломатическими средствами», — заявил Рамафоса в субботу в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце XVIII века.

Он добавил, что его делегация из семи африканских лидеров «пришла с очень четким сигналом о том, что эта война должна закончиться».

«Эта война оказывает негативное влияние на африканский континент и, по сути, на многие другие страны мира», — сказал Рамафоса.

Путин прервал вступительное слово африканских лидеров, стремящихся выступить посредником в конфликте на Украине, и привел список причин, по которым он считает многие из их предложений ошибочными.

Он подтвердил свою позицию, согласно которой Украина и Запад начали конфликт задолго до того, как Россия перебросила свои вооруженные силы через границу в феврале прошлого года. Он заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной, чему препятствует Киев.

В группу также входят лидеры из Египта, Республики Конго, Сенегала, Замбии, Уганды и Коморских Островов. В пятницу делегация провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Украинский лидер заявил после встречи с лидерами, что мирные переговоры с Россией возможны только после того, как Москва выведет свои войска с оккупированных украинских земель.

Президент Комор Газали Эль Османи, который в настоящее время возглавляет Африканский союз, сказал Путину: «Мы пришли послушать вас и через вас услышать голос русского народа». «Мы хотели призвать вас вступить в переговоры с Украиной».

Африканские страны разделились по поводу своей реакции на конфликт: одни встали на сторону Украины, а другие остались нейтральными или тяготели к Москве.

Во время встречи с Зеленским украинский президент попросил африканских лидеров подтолкнуть Путина к освобождению политзаключенных в качестве меры укрепления доверия.

Сбалансированный подход

70-летний Путин в субботу высоко оценил «сбалансированный подход» африканских стран к конфликту на Украине.

«Мы приветствуем взвешенный подход африканских друзей к украинскому кризису», — сказал Путин прибывшим лидерам. «Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто хочет мира, основанного на принципах уважения интересов друг друга, а также справедливости».

Российский лидер также заявил, что экспорт зерна из Украины по соглашению, гарантирующему его безопасный проход через Черное море, не помог решить проблемы Африки с взлетевшими мировыми ценами на продовольствие — только 3 процента достались беднейшим странам.

Путин сказал, что продовольственный кризис был вызван действиями западных стран, а не тем, что Россия называет «специальной военной операцией» на Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в субботу, что, похоже, «нет шансов» на продление сделки, которая позволяет Украине безопасно экспортировать зерно через Черное море через воды, контролируемые Россией.

«Здесь сложно говорить о каком-то окончательном решении, но могу сказать, что, судя де-факто по нашему статус-кво, у этой сделки нет шансов», — заявил Песков российским новостным агентствам «Известия».

В репортаже из Москвы корреспондент «Аль-Джазиры» Али Хашем сказал, что, хотя многие скептически относились к тому, что миротворческая миссия может привести к разрядке между Россией и Украиной, некоторые утверждают, что опыт африканских лидеров во внутренних и региональных конфликтах может помочь найти выход из ситуации. коробочного решения».

Однако этот кризис многослойный и взаимосвязанный… вот почему он такой сложный. Американцы, европейцы, китайцы… все пытаются высказать свое мнение в этом вопросе, и не похоже, что он будет решен в ближайшее время».