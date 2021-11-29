Рамкумар Раманатан выиграл первый титул в одиночном разряде на ATP Challenger Tour в Манаме — Sports News, Firstpost

27-летний Рамкумар, ранее проигравший шесть финалов Challenger за свою карьеру, обыграл своего россиянина со счетом 6-1 6-4 за 68 минут.

Рамкумар, который до этого проигрывал шесть финалов Challenger в своей карьере, обыграл своего россиянина 6-1 6-4 за 68 минут. Изображение предоставлено: Twitter @ATPCallenger

Манама: Индийский теннисист Рамкумар Раманатан выиграл свой первый титул в одиночном разряде на уровне Challenger в воскресенье, через 12 лет после того, как стал профессионалом, когда он победил Евгения Карловского в главном матче чемпионата ATP80 в Манаме.

27-летний Рамкумар, ранее проигравший шесть финалов Challenger за свою карьеру, обыграл своего россиянина со счетом 6-1 6-4 за 68 минут.

Шестой посевной Рамкумар, занимающий 222 место в мире, запечатлел первый сет, когда российский бэкхенд пересек базовую линию.

Это произошло после того, как Рамкумар спас точку остановки против Карловского, занявшего 302-е место в мире. Это был единственный раз, когда он столкнулся с точкой остановки в соревновании.

Рамкумар Раманатан выигрывает первый чемпионат ATP BAHRAIN CHALLENGER по теннису !! Рамкумар Раманатан 🇮🇳 Б. Евгений Карловский 🇷🇺 6-1 6-4 всего за час. Это первый титул Рамкумара в мужском одиночном разряде ATP.Встраивать твит Встраивать твит pic.twitter.com/2l5pHBTYgc Индийский теннисный день (IndTennisDaily) 28 ноября 2021 г.

Индиец показал очень хорошую игру, и его сети тоже были острыми.

Полученные 80 рейтинговых баллов продвинут Рамкумара в число 200 лучших, а также сделают его лучшим индийцем в рейтинге ATP в одиночном разряде.

Он, вероятно, будет под номером 186 и опередит выбывших из строя Праджнеш Гуннесваран (215) и Сумит Нагал (219) при обновлении таблицы.