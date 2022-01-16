Памятник Владимиру Татлину Третьему Интернационалу должен был стать победой как промышленного производства, так и машинной эстетики. Спроектированное в 1919 году как праздник большевистской революции двумя годами ранее, здание было радикальным отходом от западных архитектурных нравов. Повернув основную стальную конструкцию башни на 23,5 градуса и убрав все лишние опоры, колосс на берегу Невы задуман как символический памятник и функциональный небоскреб вновь образованной Международной коммунистической организации, или Коминтерна. Если бы он был построен, он был бы современным чудом. Но построить башню было невозможно. Не только в Советском Союзе не хватало стали, но и в Петрограде едва хватало гвоздей, чтобы завершить макет. Контекст Башни Татлина раскрывает более широкую напряженность в новом Советском Союзе. С другой стороны, у русских художников и архитекторов 1920-х годов было амбициозное новое социальное и эстетическое видение. С другой стороны, вся страна столкнулась со значительными физическими ограничениями в производстве, что затрудняло реализацию этого видения. Гражданская война в России разрушила большую часть промышленности строительных материалов в Советском Союзе, резко сократив производство кирпича, стекла, древесины и цемента. Фабрики и промышленные объекты были разрушены, а квалифицированная рабочая сила была рассредоточена и не хватало. Чтобы исправить эту ситуацию, новая экономическая политика (НЭП), введенная Владимиром Лениным, стремилась к смешанной социалистически-капиталистической экономике, объединяющей централизованное планирование и децентрализованные формы обмена товарами. Эти ограничения сильно повлияли на словарный запас русского искусства и архитектуры того времени. То, что мы сегодня называем советским строительством, является уникальным продуктом как амбициозного видения новой нации, так и материальных ограничений, с которыми она столкнулась, когда боролась за свое рождение.

В ближайшие годы Татлин направит свою энергию на разработку пригодных для использования предметов, основанных на повседневной жизни рабочих. История перехода Татлина от созерцательного дизайна к производству практичных и скромных вещей описана в замечательной книге Кристины Кьерре. Представь, что нет имущества: социалистические объекты русского строителя. Глядя конкретно на конструктивизм — советское художественное движение, в котором Татлин был ведущей фигурой, — Кьяер утверждает, что материальные ограничения производства в этот период радикально повлияли на советское общество, в том числе вдохновили на создание «социалистических вещей». Главным сторонником производства социалистических вещей был мыслитель движения Борис Арватов. По мысли Арватова, социалистические вещи резко контрастируют с запутанной и «мертвой» природой товаров при капитализме. READ Новый эндшпиль для Пакистана, как его посетит глава МИД России через 10 лет Переосмысление отношений с вещами, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, их функций, их важности, того, как они устроены, и социальных отношений для их производства, в конечном счете означает переосмысление того, как реорганизуется жизнь при социализме. Идеи Арватова пересеклись с кампанией 1920-х годов по выработке новых повседневных привычек, практик и привычек, которые изменили бы семейную жизнь в Советском Союзе — проект, иногда называемый Нови Байт, где Нови , означает «новый» и квартира Почти до «повседневности». Не сумев построить свою башню, Татлин занялся переделкой традиционных дровяных печей, которые были частью обычной жизни в русских деревнях, переоборудовав их для «максимального тепла с минимальным топливом» для рабочих. Этот проект был хорошим выходом для его энергии, учитывая ограничения на производство, а также соответствовал более широкой тенденции художников, экспериментирующих с социалистическим предметным дизайном. Точно так же поэт Владимир Маяковский в партнерстве с художником-конструктивистом Александром Родченко создал политизированную рекламу шоколада, хлеба и сигарет, а художница Любовь Попова разработала очень популярные серийные платья из недорогого текстиля на первой в стране хлопчатобумажной печатной фабрике. Москва. Татлин, возможно, на какое-то время отвлекся от зданий, но конструктивистская архитектура все еще была жива, и он открыл новые способы работы с физическими ограничениями, которые помешали завершению Башни Татлина. Когда Общество современных архитекторов (OSA), архитектурное отделение строительства, начало проектировать новые пространства для социалистической домашней жизни, архитекторы мало работали. Так было с конфессиональным домом наркофенов Моисея Гинзбурга в Москве. Эксперимент в архитектурном дизайне, ответивший на то, что Алексей Ян утверждал, что капиталистическая пространственная организация неадекватна, Наркомфин должен был стать прототипом жилых коммун, которые можно было бы воспроизвести по всему Советскому Союзу. Сам Наркомфен примет двести человек из разных социальных и классовых слоев. Его дизайн бросил вызов домашнему разделению труда, при котором социальное воспроизводство традиционно возлагалось на женщин посредством совместного ухода за детьми на месте и общих мест для домашних дел. В то время как Гинзбург говорил о Наркомфине в усиливающейся советской риторике промышленного производства и автоматизированной рационализации, реальность строительства была более специализированной, что отражало нехватку материалов в Москве. Наркомфин был первым многоквартирным домом в Советском Союзе, в котором использовался монолитный железобетонный каркас. С одной стороны, это было нововведением. С другой стороны, он родился из необходимости, учитывая нехватку обычных строительных материалов. READ Си и Путин продлили 20-летний договор о дружбе для более тесных связей на фоне наступления США и ЕС هجوم Наркомфин соединил авангардную теорию и передовой дизайн с недорогими материалами и технологиями, адаптированными к социальным условиям, в которых они были построены. Для наружных стен использовался кирпичный наполнитель, он не производился серийно, а отливался вручную на строительной площадке из бетонного шлака и переработанного металлолома. На них повлияли современные архитектурные эксперименты в Германии, но они также относились к традиционным русским «крестьянским» методам блочного строительства. Изоляция была сделана из соломы, а все внутренние стены из дерева, а для покрытия полов использовались цементные опилки. Здание больше говорит об основных методах производства, чем о беспроблемном производстве промышленного оборудования. Получившееся здание имело отчетливо конструктивистский характер со смесью честолюбия и бережливости.

Такое же противоречие между экспансионистским видением и ограниченными ресурсами повлияло на городское планирование OSA. В 1923 году Екатеринбург стал административным центром Уральского промышленного района. Он был переименован в Свердловск и вступил в захватывающую фазу строительства, в ходе которой ОСА существенно повлияло на формальные и эстетические характеристики застройки. Эксперименты с коллективным жильем, административными зданиями, рабочими клубами, спортивными центрами и кинотеатрами, казалось, заменили традиционную домашнюю жизнь современными коллективными формами жизни. квартира. Но по мере застоя в городе архитекторам приходилось обращаться к любым доступным материалам, а здания 19 века часто перерабатывались и повторно использовались для других целей. Строительство было сосредоточено в основном в центре города, и, как предполагает историк архитектуры Татьяна Буданцева, существующие здания в основном были полуразрушены, а первые этажи стали основой для новых конструктивных решений. Церкви были разобраны, а кирпичи и дерево переработаны. Экспериментальный «Конструктивный Капитал» в первые дни своего существования не вывозился из завода, а скорее собирался и извлекался из обломков старого. В очередной раз мы видим, что авангардистская эстетика того периода не только чутко реагировала на ограничения материального производства, но и была неотделима от них. Тем временем по всей стране возникли рабочие клубы, посвященные обучению, развлечениям и отдыху рабочих. Эти клубы, часто управляемые профсоюзами или политическими группами, процветали благодаря прямому участию членов, что отражает широкомасштабную профсоюзную деятельность. Архитектор и историк Анатоль Коуп писал о том, как клубы рабочих часто спонтанно появлялись в домах, церквях и сараях, и как это положение создавало трудности для архитекторов, которые проектировали новые здания и преобразовывали существующие пространства. READ SpaceX вернула на Землю 4 астронавтов, завершив 200-дневное путешествие Например, рабочие Путиловского завода обратились к инженеру ОСА Александру Никольскому с просьбой переоборудовать храм. Путиловские рабочие согласились проводить «повсеместно цеховые собрания», закрыть церковь возле своего завода и превратить здание в рабочий клуб. Сняв с храма колокол и купол, а также разобрав внутреннее убранство, Никольский чудом получил стекло, создав причудливую, многогранную конструкцию, прикрепленную к переднему фасаду храма. На фасаде написано название нового заводского клуба «Клуб Красный Путиловец». В процессе классическая церковь была преобразована в смелое, современное и коллегиальное пространство. Дизайн интерьера знаменитого Рабочего клуба Александра Родченко, построенного и представленного на Парижской выставке 1925 года, включал в себя ряд помещений для обучения и отдыха рабочих. Вернуться к нему пораньше пространственная конструкция В этой серии Родченко создал серию легких трансформируемых конструкций, в том числе конструкции книжных шкафов, передвижных витрин, экранов для презентаций, шахматного стола и места для чтения. Мебель была сделана из дешевого лакированного дерева с учетом ограничений бюджета галереи. Как пишет Кайер, это «не благонамеренные примеры новейшего массового технологического изобретения», представленные в других павильонах выставки, а «отражающие общую конструктивистскую приверженность решению проблемы нехватки материалов в экономике нэпа путем устранения отходов и излишества».