Интернет-СМИ утверждают, что Станислав Ржецкий был причастен к российской ракетной атаке на Украину, в результате которой в прошлом году погибли 23 мирных жителя.

Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что в южном российском городе Краснодаре были застрелены командир российской подводной лодки и заместитель начальника отдела военной мобилизации.

По данным агентства ТАСС, чиновник Станислав Ржецкий был убит боевиком в понедельник утром, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Убитый чиновник также был командиром подводной лодки Черноморского флота России, которая, по утверждениям местных интернет-СМИ в Украине, была ответственна за запуск крылатых ракет «Калибр» по украинским целям.

ТАСС сообщал, что Ржецкий в свое время командовал подводной лодкой «Краснодар», названной в честь города, в ВМФ России. Неясно, был ли он капитаном подводной лодки на момент своей смерти.

По данным Минобороны России, подводная лодка «Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка, созданная для Черноморского флота и предназначенная «для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки мин и ведения разведки».

Интернет-СМИ, освещающие Россию и Украину, утверждали, что Ржицкий получил четыре выстрела во время утренней пробежки возле спорткомплекса и что он участвовал в ракетном обстреле украинского города Винница с подводной лодки в июле 2022 года, в результате которого погибли 23 мирных жителя, в том числе трое детей. .

Станислав Ржецкий, убитый наемным убийцей в Краснодаре, причастен к ракетному обстрелу Винницы.

Напомним, 15 июля в результате ракетного обстрела Винницы погибли 23 человека (в том числе 3 ребенка). pic.twitter.com/8XelDLVZXG Украинские линии фронта (ЕвромайданПР) 10 июля 2023 г.

В прошлом году Россия попыталась оправдать ракетный удар, заявив, что ее ракеты с подводных лодок были нацелены на встречу руководителей ВВС Украины и представителей западных поставщиков оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетный обстрел города «открытым актом террора», в результате которого погибли мирные жители, занимавшиеся своими повседневными делами.





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил тогда, что он «потрясен» гибелью людей в Виннице, а Европейский Союз назвал это «зверством».

И Организация Объединенных Наций, и Европейский союз призвали к ответственности.

Среди трех погибших детей была четырехлетняя девочка с синдромом Дауна Лиза Дмитриева, которая шла с матерью к логопеду, когда в нее попала ракета.

Мать Лизы, Ирина Дмитриева, была тяжело ранена и осталась бороться за свою жизнь.