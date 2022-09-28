Расистское сообщение было отправлено на iPhone через Apple News со взломанного сайта Fast Company.

Во вторник вечером хакеры взломали внутренние системы журнала Fast Company, уничтожив главный новостной сайт компании и отправив расистские уведомления через Apple News пользователям iPhone. Уведомление из двух предложений было приписано Fast Company и содержало n-слово и графический язык, что побудило шокированных пользователей публиковать скриншоты в Twitter.

Хотя злоупотребления в медиа-компаниях были неслыханными, это уведомление стало одним из самых больших злоупотреблений Apple’s Walled Garden на памяти. Не было никаких признаков того, что безопасность пользователя была скомпрометирована, кроме раздражающей формулировки.

«Аккаунт Fast Company в Apple News был взломан во вторник вечером. Два непристойных и расистских уведомления были отправлены с интервалом в одну минуту, — говорится в сообщении журнала по электронной почте. — Сообщения отвратительны и несовместимы с содержанием Fast Company. Мы разбираемся в ситуации и приостановили и закрыли трансляцию FastCompany.com Пока мы не убедимся, что ситуация разрешена».

Представитель Apple указал на твит от Apple News, в котором говорилось: «От Fast Company было отправлено невероятно оскорбительное предупреждение, которое было взломано. Apple News закрыла их канал».

Из Fast Company было отправлено невероятно агрессивное оповещение, которое было взломано. Apple News отключил их канал. — Новости Apple (AppleNews) 28 сентября 2022 г.

Во время порчи веб-сайта журнала в статье под названием «Спонсорский контент» хакеры описали, как произошел взлом.