Раскрыта надежда России на победу Украины в Бахмутской битве

ПАХМУТ, Украина (AFP) — Российские солдаты обстреливают город на востоке Украины, артиллерия медленно приближается, пытаясь захватить Бахмут, который оставался в руках украинцев в течение восьмимесячной войны, несмотря на цель Москвы захватить весь Донбасс. На границе с Россией.

Хотя было много боев В прошлом месяце в Херсонской области на юге Украины разгорелась битва вокруг Бахмута, и появился президент России Владимир Путин. Желание видимых успехов после нескольких недель очевидных неудач в Украине.

забрать Это разорвало бы украинские линии снабжения и открыло бы российским силам путь для наступления на Краматорск и Славянск, главные опорные пункты Украины в Донецкой области. Промосковские сепаратисты контролируют часть Донецка и соседней Луганской области с 2014 года.

Перед вторжением в Украину Путин признал независимость республик, провозглашенных поддерживаемыми Россией сепаратистами. В прошлом месяце она незаконно аннексировала Донецкую, Луганскую и две другие области, которые были оккупированы или большей частью оккупированы российскими войсками.

Я попал в Россию Ракеты Бахмут более пяти месяцев. Сухопутное наступление ускорилось после того, как его силы вынудили украинцев уйти из Луганска в июле. Сейчас линия соприкосновения проходит на окраине города. Наемники группы Вагнера таинственная российская военная компания, которая, как говорят, возглавляет операцию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем ночном обращении к нации на этой неделе, что затянувшееся подавление Россией Бахмута разоблачило «безумие» Москвы.

«День за днем, месяцами они загоняли туда людей на смерть, концентрируя там максимальную силу артиллерийских ударов», — заявил Зеленский.

Местные власти заявили, что в результате взрыва в период со среды по четверг погибли по меньшей мере три человека. Еще четверо были убиты в период с четверга по пятницу в Донецкой области, заявил губернатор Украины, в то время как российские силы нажимают на Бахмут и Авдеевку, небольшой город примерно в 90 километрах к югу, который также остается под контролем Украины.

Губернатор Павел Кириленко сказал, что гражданское население страдает больше, так как этот район стал зоной активных боевых действий.

«Гражданские лица, которые остались в этом районе, живут в постоянном страхе без отопления и электричества», — сказал Кириленко в телеобращении. «Их враг не только русские пушки, но и холод».

России нужна победа под Бахмутом, поскольку она теряет контроль над большими участками северо-востока Харьковской области из-за контратаки Украины в прошлом месяце и ухудшения ситуации в Херсоне. Эти районы одними из первых были захвачены российской армией после вторжения на Украину 24 февраля.

«Россия терпит поражения по всем направлениям», — сказал Сэмюэл Рамани, научный сотрудник Королевского института объединенных вооружений… лондонского аналитического центра по обороне и безопасности.

Группа Вагнера сыграла заметную роль в войне. Правозащитные организации обвинили своих солдат в зверствах. Их распространение вокруг Бахмута отражает стратегическую важность города для Москвы. Однако, по словам Рамани, неясно, добились ли наемники ощутимых результатов.

«Мы наблюдаем ситуацию, когда группа Вагнера очень эффективна в нагнетании страха среди местного населения, но гораздо менее эффективна в захвате и удержании земель», — сказал он. По его словам, в лучшем случае они набирают по 1 километру в неделю в сторону Бахмута.

Находясь в городе на этой неделе, репортеры Ассошиэйтед Пресс видели сгоревшие автомобили, разрушенные здания и людей, борющихся за выживание среди какофонии постоянных бомбежек. В Бахмуте уже месяц нет электричества и воды, и жители боятся отапливать свои дома из-за понижения температуры.

Мы надеялись, что эта (война) закончится или что у нас будут условия, которые позволят нам жить. «Но с прошлого месяца условия стали ужасающими», — сказал местный житель Леонид Тарасов.

Открыто несколько магазинов. Ассошиэйтед Пресс видел, как люди использовали дрова для приготовления пищи на улицах и черпали воду из колодцев.

Население Бахмута до войны составляло около 73 тысяч человек, но почти 90% покинули город, по словам губернатора Донецкой области Кириленко.

Некоторые из тех, кто в последние дни просили об эвакуации из районов, которые в настоящее время опасны для волонтеров или солдат из-за боевых действий, сказал Роман Желенков, волонтер местной организации по оказанию помощи «Восток-SOS».

Другие чувствуют себя в ловушке.

Те, кто уехал, переехали к своим детям или братьям и сестрам. — сказала Илона Иргелиева, смешивая суп на открытом огне на обочине дороги. «Но нам некуда идти. Вот почему мы здесь».

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Медник сообщил из Киева, Украина

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