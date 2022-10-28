Раскрыта надежда России на победу Украины в Бахмутской битве

ПАХМУТ, Украина (AFP) – Российские солдаты обстреливают город на востоке Украины с медленно приближающейся артиллерией, пытаясь захватить Бахмут, который оставался в руках украинцев во время восьмимесячной войны, несмотря на цель Москвы оккупировать. Весь Донбасс На границе с Россией.

Пока много драк В прошлом месяце в Херсонской области на юге Украины разгорелись бои вокруг Бахмута, что указывает на Россию Президент Владимир Путин Желание видимых успехов после нескольких недель очевидных неудач в Украине.

забрать Это разорвало бы украинские линии снабжения и открыло бы российским силам путь для наступления на Краматорск и Славянск, главные опорные пункты Украины в Донецкой области. Промосковские сепаратисты контролируют часть Донецка и соседней Луганской области с 2014 года.

Перед вторжением в Украину Путин признал независимость республик, провозглашенных поддерживаемыми Россией сепаратистами. В прошлом месяце она незаконно аннексировала Донецкую, Луганскую и две другие области, которые были оккупированы или большей частью оккупированы российскими войсками.

Я попал в Россию Ракеты Бахмут более пяти месяцев. Темпы наземного наступления ускорились после того, как его силы вынудили к этому украинцев Вывод из Луганска в июле. Сейчас линия соприкосновения проходит на окраине города. Сообщается, что атаку возглавляют наемники из группы Вагнера, теневой российской военной компании.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении к нации на этой неделе заявил, что затянувшееся подавление Россией Бахмута разоблачило «безумие» Москвы.

«День за днем, месяцами они загоняли туда людей на смерть, концентрируя там максимальную силу артиллерийских ударов», — заявил Зеленский.

Местные власти заявили, что в результате взрыва в период со среды по четверг погибли по меньшей мере три человека.

По данным Вашингтонского аналитического центра Института изучения войны, украинские военные открыли огонь из минометов и тяжелой артиллерии, чтобы дать отпор российским силам, которые к утру четверга находились менее чем в 5 километрах (3 милях).

История продолжается

России нужна победа под Бахмутом, поскольку она теряет контроль над большими участками северо-восточной Харьковской области из-за украинского контрнаступления в прошлом месяце и ухудшающейся ситуации в Херсоне. Эти районы одними из первых были захвачены российской армией после вторжения на Украину 24 февраля.

«Россия терпит поражения по всем направлениям», — сказал Сэмюэл Рамани, научный сотрудник Королевского института объединенных вооружений… лондонского аналитического центра по обороне и безопасности.

Группа Вагнера сыграла заметную роль в войне, и правозащитные организации обвиняли ее солдат в зверствах. Их распространение вокруг Бахмута отражает стратегическую важность города для Москвы. Однако, по словам Рамани, неясно, добились ли наемники ощутимых успехов.

«Мы наблюдаем ситуацию, когда группа Вагнера очень эффективна в нагнетании страха среди местного населения, но гораздо менее эффективна в захвате и удержании земель», — сказал он. По его словам, в лучшем случае они набирают по 1 километру в неделю в сторону Бахмута.

Находясь в городе на этой неделе, репортеры Ассошиэйтед Пресс видели сгоревшие автомобили, разрушенные здания и людей, борющихся за выживание среди какофонии постоянных бомбежек. В Бахмуте уже месяц нет электричества и воды, и жители боятся отапливать свои дома из-за понижения температуры.

Мы надеялись, что эта (война) закончится или что у нас будут условия, которые позволят нам жить. Леонид Тарасов, житель, сказал, что условия были ужасающими с прошлого месяца.

Открыто несколько магазинов. Ассошиэйтед Пресс видел, как люди использовали дрова для приготовления пищи на улицах и черпали воду из колодцев.

До войны в Бахмуте проживало около 73 000 человек, но, по словам Павла Кириленко, украинского губернатора Донецкой области, почти 90% покинули город.

По словам Романа Желенкова, волонтера местной организации по оказанию помощи «Восток-SOS», некоторые из тех, кто в последние дни просили об эвакуации из районов, которые в настоящее время опасны для волонтеров или солдат из-за боевых действий.

Другие чувствуют себя в ловушке.

Те, кто уехал, переехали к своим детям или братьям и сестрам. — сказала Илона Иргелиева, смешивая суп на открытом огне на обочине дороги. «Но нам некуда идти. Вот почему мы здесь».

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Медник сообщил из Киева, Украина

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