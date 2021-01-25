Раскрыта причина смерти звезды MTV Чарли Бальдуччи

Выявлена ​​причина смерти одной из первых звезд реалити-шоу.

В понедельник Нью-Йоркский отдел медицинского освидетельствования подтвердил The Post, что Чарли Балдуччи, укравший сцену MTV, перенес «серьезное отравление» смертельной комбинацией рецептурных лекарств.

Оксикодон, гидрокодон и алпразолам – лекарство от беспокойства, известное как ксанакс, – были обнаружены в кровотоке 44-летнего жителя Нью-Йорка, который был Обнаружил отсутствие ответа 25 июля. В своем доме на Статен-Айленде. Он был объявлен мертвым на месте происшествия.

Известный как «Чарли Би», этот гениальный артист был пионером в жанре реалити-шоу после того, как в 2001 году снялся в фильме «Настоящая жизнь: Я выхожу замуж». Он позволил камерам MTV следить за ним в течение четырех месяцев, пока готовился жениться на нем. невеста Сабрина.

В сериале был показан один из самых знаковых моментов в истории MTV: когда водитель лимузина опоздал на день свадьбы Бальдуччи, жених пообещал: «Ты мне понравишься частью того, что ты есть» и «Я поймаю тебя, как крупный рогатый скот.

К сожалению, Балдуччи в элегантном белом костюме прибыл на свадьбу с опозданием на два часа.

Он был жителем Великих убийств С гордостью представляю образ жизни “Гвидо” Для масс он сказал, что горожане должны Ролл с приколами – Одновременно с раскопками на «Берегу Джерси» детишки MTV якобы украли ваш трюк.

«Очевидно, что эти люди играют на стереотипах Статен-Айленда», – сказал он. Он сказал в 2009 году. «Мне смешно, как ужасно поступают актеры, когда они пытаются воссоздать подлинность руководства или доказательства».

Позже он исполнил несколько актерских ролей, включая роль ведущего ток-шоу в фильме Деррика Симмонса «Никто не идеален» и рассказчика в инди-фильме «Статен-Айленд». Он также ненадолго появился в сериале ABC «Все мои дети» и снялся в качестве гостя в «Шоу Рики Лейк».

Однако в Реальность Лайф Балдуччи основал некоммерческую организацию 501c3, базирующуюся на Статен-Айленде. NYC Arts Cypher В 2005 году, который был посвящен творческим программам для молодежи из группы риска. Он руководил всем: от сертифицированных настенных росписей до кампаний по борьбе с издевательствами и танцевальных программ, с заявленной миссией – уберечь детей от проблем на улицах.

Он был женат на своей жене Сабрине более десяти лет, но, как сообщалось, они расстались во время его смерти. Их два сына, 19-летний Луи и 17-летний Си Джей, выжили.

Мать Балдуччи сказала, что это было в момент его неожиданной смерти. TMZ Его последними словами к ней были: «Он счастлив со своими детьми».