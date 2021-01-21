Раскрыта пьеса Мейтенкуна из The King of Fighters 15

Мейтенкун был показан Королю бойцов 15. Это первый новый персонаж, раскрытый в Короле бойцов 15 с момента его появления. Первый трейлер В том числе Шун’эй, К., Леона, Май, Кио и Бенимару.

Конечно, это второе появление Мейтенкуна в серии King of Fighters, так как он дебютировал в King of Fighters 14. Вместе с Shun’ei, Meitenkun тренировался у Tung Fu Rue.

Этот боец ​​странный, потому что он всегда выглядит таким сонным. Как ни странно, он имеет тенденцию носить с собой подушку в битве.

Несмотря на все это, Мейтенкун по-прежнему очень опытный боец ​​в традициях Короля бойцов. Хотя у Мейтенкуна очень спокойное отношение, было отмечено, что он часто побеждает Шун’эй, который является главным героем «Короля бойцов 14 и 15».

Во время трейлера Мейтенкун показывает свою способность атаковать с помощью энергетических атак. Вкладывая свою энергию в подушку, даже атаки по голове могут повредить противнику.

В конце трейлера нас просят «захватить на следующей неделе для получения дополнительной информации». Посмотрите трейлер Meitenkun ниже:

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