Раскрыта трасса олимпийского марафона в Париже 2024 — OlympicTalk

Ферн Тейлор Он прибыл в клуб Riverside Skating Club в Виндзоре, Онтарио, 15 сентября, чтобы заняться тем, чем он занимался на этом катке последние три десятилетия: тренировать фигуристов. Но этот день был другим.

Тейлору, который в 1978 году стал первым человеком, исполнившим на соревнованиях тройной аксель, сказали, что 17-летний американец Илья Малинин Он выполнил первую четверную ось накануне вечером.

«Когда мы услышали, что он приземлился, я сказал: «Боже мой, это круто», — сказал Тейлор по телефону.

Затем ему показали видео достижения Малинина.

«Все возможно», — сказал Тейлор. 43 года [later], это что-то. Знание того, что вы можете выполнить прыжок, усложняет задачу».

Чемпион мира среди юниоров Малинин совершил сложнейший прыжок на лыжах и проверил единственный оставшийся четверной, который еще предстояло исполнить.

На чемпионате мира 1978 года в Оттаве 20-летний Тейлор преодолел аналогичный барьер, беспрепятственно совершив последний оставшийся тройной прыжок. Но в то время как взрослая карьера Малинина, кажется, только начинается, и в его будущем предвидится несколько медалей, Тейлор — почти забытый человек, далекий от ярого поклонника скейтбординга.

Он финишировал двенадцатым на чемпионате мира 1978 г. Олимпийские перспективы Тейлора на 1980 г. были туманными из-за того, что у Канады было только одно место в мужском одиночном разряде, и он занял второе место в двух командах в 1978 и 1979 гг. Брайан Покар, который также обыгрывал Тейлора на чемпионатах мира тех лет. Поэтому Тейлор перестал соревноваться за год до Игр в Лейк-Плэсиде.

Он сказал: «У меня нет причин». — Я просто решил сделать перерыв.

У Тейлора всегда будет этот день на чемпионате мира в Оттаве. Он до сих пор помнил напряжение, зная, что двое других фигуристов тоже планировали попробовать тройной аксель. Они не сработали, хотя Тейлор этого не знал.

«Я не видел их прыжков, — сказал он. «Я не хотел знать, что меня ждет».

американский Дэвид Дженкинс Тройной аксель приземлился В кинохронике Movietone Я упомянул, что он 1957 года, но он не участвовал в соревнованиях.

Согласно сообщениям того времени, Тейлор, катаясь под музыку из «Рокки», Аксель поставил тройной прыжок в качестве третьего прыжка в своем шоу. Одно видео на YouTube об этом, опубликованный два года назад, набрал 32 000 просмотров. Показывает, как Тейлор совершает прыжок в три с половиной оборота на одной ноге и с нее, при этом он может оставаться на лезвии конька среди рева толпы.

«Во время этой программы все было похоже на рок-концерт», — сказал Тейлор. «Я получил энергию от публики».

Монреальская газета Тогда сообщалось, что прыжок был сертифицирован через три часа. итальянский Соня БьянкеттиСудья среди мужчин на чемпионате мира 1978 года, она сказала, что встречалась с помощником судьи, главой подразделения ИСУ и техническим представителем.

«Во время этой короткой встречи было признано, что Верн завершил первое трио. Аксель Поулсен Прыжок [Norwegian Axel Paulsen was the skater who landed the first Axel jump in 1882, getting it named after him] на официально признанных соревнованиях по фигурному катанию, — написала она в электронном письме в прошлом месяце, — Тройная ось полностью повернулась и приземлилась на одну ногу».

Одним из тех, кто находился в Оттавском общественном центре в тот день, был 16-летний канадец. Брайан Орсер. Орсер, вдохновленный Тейлором, стал синонимом прыжков — титул «Мистер тройной аксель» и путь к серебряным медалям на Олимпийских играх 1984 и 1988 годов и титулу чемпиона мира 1987 года.

Орсер вспоминает, как Тейлор посетил скейт-клуб на выставке. Орсер увидел, как Тейлор выполняет упражнение Акселя по сноуборду, включил его в свой распорядок и начал обучать его фигуристам, став инструктором.

другой канадец, Курт Браунингбыл первым человеком, выполнившим сертифицированный четверной прыжок любого вида на соревнованиях — тулуп на чемпионате мира 1988 года.

«Лично для меня это было огромно, — сказал он, — потому что мне пообещали машину, если я смогу ее посадить».

По соглашению с автосалоном в Эдмонтоне Браунинг получил ключи от quattro. Четырехместный / Кватро — После травмы кольца пальца ноги. Фигурист не знал, что дилер сдает его только ему. Примерно через полгода Браунингу позвонили и попросили вернуть машину.

Браунинг был вдохновлен Америкой Брайан Бойтано, который ранее видел, как он четверократно заземлял вне соревнований. Тейлор тоже мотивировал его.

«[Taylor] Это дало мне возможность, даже в юном возрасте, начать мыслить масштабнее», — сказал он.

Как заметил Браунинг, Иосиф Сапович, фигурист в 1980-х годах для тогдашней Чехословакии, и многие считают его первым человеком, который приземлил четверной на соревнованиях, включая Браунинга. Первоначально Сабовчик получил признание за Четверной ринг на чемпионате Европы 1986 г.Но через несколько недель его признали недействительным, поскольку, согласно сообщениям, он коснулся свободной ноги.

«Никогда не хочу показаться высокомерным, но несмотря на ИСУ [International Skating Union] В конце концов я решил, что знаю, что прыгнул в тот день», — написал в электронном письме Сабовчик, который сказал, что прыгал на четверных в дни своего рождения до 44 лет. Что-то для меня, что Курт — один из них. Было бы здорово, если бы мое имя попало в Книгу рекордов Гиннесса, но я также не пытаюсь изменить историю».

Сапович, которому сейчас 58 лет и он работает тренером в Солт-Лейк-Сити, посетил мартовский чемпионат мира в Монпелье, Франция, где Малинин финишировал девятым. Там он поговорил с родителями Малинина, узбекскими лыжниками-олимпийцами российского происхождения. Татьяна Малинина И Роман СкорняковКого он называет друзьями.

«Мне сказали, что это уже Аксель сделал квад на нескольких удочках [in practice]— сказал Сапович.

Менее чем через два месяца после этого разговора появилось первое видео, на котором Малинин приземляется на чистый четверной аксель в сноубордическом лагере в США.

«Я не думал [a quad Axel] — сказал Сабович. «Он должен быть спортсменом, который может сочетать технические способности с прыгучестью и скоростью вращения. Когда мы с Куртом прыгали, у нас было относительно медленное говорящее вращение, но мы прыгали много по сравнению с этими детьми. Но Элайджа, у него вертикальная поднять, но он [also] У него невероятно быстрое вращение».

Недавнее распространение скейтбординга среди мужчин и женщин можно объяснить несколькими факторами, в том числе лучшей обувью, лучшими снежными условиями и улучшениями в технологиях, которые могут помочь в обучении. Тем не менее, остаются опасения относительно того, могут ли и как тренировки квадрицепсов физически истощить фигуриста.

Одна француженка сказала: «Это такая сильная боль, что сначала ее не чувствуешь, но понимаешь, что она приходит позже». Сурья Бонали, который начал тренироваться на квадроциклах в 1989 году и пробовал заниматься в середине 1990-х. Бонали перенесла две операции на бедре после своей спортивной карьеры.

Даже Тейлор столкнулся с этими вопросами.

Он сказал: «Люди говорили: ты не боишься навредить себе?» «Я бы сказал: «Нет, я хочу, чтобы вы знали, что это можно сделать. «

Сабовчик ни разу не пробовал кататься на квадроциклах, а Браунинг в начале 90-х делал это менее недели, выиграв четыре титула чемпиона мира подряд.

«Просто поиграйте с ним», — сказал Браунинг, который никогда не пробовал его на соревнованиях. «У Элайджи есть особая способность не только подниматься в воздух, но и совершать красивое вращение, которое, кажется, не спешит. Оно быстрое, молниеносное, но не выглядит стремительным. Это так просто. Как хороший игрок в гольф легко замахивается, и мяч летит на расстояние «400 ярдов».

Браунинг вспомнил разговор с двукратным олимпийским чемпионом. Юдзуру Ханю, который в последние годы сделал четверной аксель своим стремлением. Ханью пробовал это на соревнованиях в прошлом сезоне, но не смог приземлиться чисто, прежде чем сойти с дистанции в июле. После выхода на пенсию он сказал, что все еще надеется освоить прыжки в своей несоревновательной карьере.

«Однажды я спросил Юдзу, — сказал Браунинг, — когда ты делаешь четверной аксель, тебе кажется, что ты был там всегда?» А он как-то смешно посмотрел на меня и сказал: «Да, как будто это никогда не кончается».

Мир фигурного катания ждет застрявших мыслей Ханю в квартете Малинина.

Зная Юдзу, я думаю, он окажет большую поддержку», — сказал Орсер, который тренировал Ханю почти десять лет. «Он ценит этот вид спорта».

Орсер также отметил, что он стал первым и пока единственным фигуристом, приземлившимся с редким прыжком. Малинина, который через две недели попадет в заголовки журнала Skate America, в обозримом будущем почти в каждом интервью будут спрашивать о квартете Акселей. Некоторые лыжники могут чувствовать ответственность постоянно приземляться.

«Но я не думаю, [Malinin] Он много думает об этом, — сказал Орсер, — у него превосходный стиль, так что с ним все будет в порядке».

Тогда неизбежная тема — это следующий этап скейтбординга: первое пятиборье. Орсер сказал, что Ханью сделал пять сальхов на практике с помощью упряжи.

«У него чуть больше вращение, чем у четырехосного, так что это недалеко», — сказал Сабовчик, чей четырехъярусный палец без изготовления появился примерно через восемь лет после тройного акселя Тейлора. «Теперь, когда я увидел четверной аксель, я не думаю, что это невозможно».

