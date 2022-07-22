Раскрыты требования к Spider-Man Remastered для ПК, и игра будет обеспечивать полную поддержку DLSS и DLAA.

В прошлом месяце Sony сделала неожиданное заявление о том, что Ремастер Marvel’s Spider-Man выйдет на ПКСегодня они раскрыли более подробную информацию о предстоящем порте. Sony и Insomniac Games, похоже, работают с этим портом, обеспечивая поддержку трассировки лучей, DLSS, DLAA, ультрашироких экранов и многого другого. Посмотрите новый трейлер ПК-версии Spider-Man Remastered ниже.

Ниже приведено более подробное изложение Новые функции в версии для ПК: Spider-Man Remastered:

Отражения трассировки лучей доступны в игре для тех, у кого есть устройства, которые их поддерживают. Отражения также имеют различные уровни качества, одним из которых является новый высококачественный режим трассировки лучей, который предоставляет более подробную информацию о городе, пока вы качаетесь в паутине и боретесь с преступностью в Нью-Йорке Marvel.

NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) повышает производительность графики благодаря выделенным процессорам Tensor Core AI, которые есть только в графических процессорах GeForce RTX, повышая частоту кадров и обеспечивая непревзойденное качество изображения.

NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) — это режим сглаживания на основе искусственного интеллекта для геймеров GeForce RTX, у которых есть дополнительное пространство на графическом процессоре и которым требуется более высокое качество изображения.

Помимо выбора выходного разрешения, мы также поддерживаем широкий диапазон соотношений сторон, включая сверхбыстрые многоэкранные настройки 21:9, панорамные настройки 32:9 и многоэкранные настройки NVIDIA Surround. * Если у вас три экрана, у нас есть для вас подходящая игра!

Многие другие системы отображения теперь более настраиваемые, чем в прошлом, с дополнительными уровнями качества и вычислительными возможностями. Это включает в себя SSAO, фильтрацию текстур, качество LoD, тени и многое другое. Мы поддерживаем полноэкранный, эксклюзивный и оконный режимы отображения.

Sony также сообщила, какое оборудование вам понадобится для запуска версии Человека-паука для ПК, от минимальных до спецификаций «Ultra Ray Tracing»:

минимум

Производительность: 720p при 30 кадрах в секунду

Предустановки графики: очень низкие

Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 950 или эквивалент AMD

ЦП: Intel Core i3 4160 или аналогичный AMD

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 75 ГБ HDD

рекомендуемые

Производительность: 1080p при 60 кадрах в секунду

Графические пресеты: средние

Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 580

Процессор: Intel Core i5 4670 или AMD Ryzen 5 1600

Оперативная память: 16 ГБ

Хранилище: 75 ГБ SSD

очень высоко

Производительность: 4K при 60 кадрах в секунду

Предустановки графики: очень высокие

Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT

Процессор: Intel Core i5 11400 или AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ

Хранилище: 75 ГБ SSD

Удивительная трассировка лучей

Производительность: 1440p при 60 кадрах в секунду или 4K при 30 кадрах в секунду

Графические пресеты: High с High Ray Tracing

Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6900 XT

Процессор: Intel Core i5 11600 или AMD Ryzen 7 3700X

Оперативная память: 16 ГБ

Хранилище: 75 ГБ SSD

Окончательная трассировка лучей

Производительность: 4K при 60 кадрах в секунду

Графические пресеты: High с ультравысокой трассировкой лучей

Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6950 XT

Процессор: Intel Core i7 12700K или AMD Ryzen 9 5900X

Оперативная память: 32 ГБ

Хранилище: 75 ГБ SSD

Наконец, Sony также предлагает пакет предметов предварительного заказа для Spider-Man Remastered, который включает в себя раннюю разблокировку некоторой одежды паука и некоторые дополнительные очки навыков.

Открыто раньше для 3 костюмов Человека-паука Тяжелый технический костюм «Железный паук» уникальный панк-костюм паука оригинальный скоростной костюм

Ранний доступ к дрону-пауку

5 дополнительных очков навыков, которые можно потратить на улучшения Spidey.

Marvel’s Spider-Man Remastered в настоящее время доступен на PS5 и стартует на ПК 12 августа.