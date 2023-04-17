Раскрыт новый загадочный покемон для DLC Scarlet and Violet

В Японии только что стартовала очередная итерация аниме про покемонов, и она уже познакомила нас с новым типом покемонов.

У нас пока нет имени, но она выглядит как инкрустированная кристаллами черепаха с гигантскими мерцающими глазами. Компания Pokémon подтвердила, что тренеры смогут узнать больше о новых покемонах в грядущем DLC для Алый покемон И ФиолетовыйИ Спрятанное сокровище Zone Zero.

Неизвестный покемон впервые появился в Покемон Горизонты: Сериал в Японии, но поклонники в США не смогут увидеть его анимацию до тех пор, пока он не выйдет во всем мире в конце этого года.

Имеющаяся у нас информация указывает на то, что это может быть следующая серия легендарных покемонов и что она каким-то образом связана с Терапагосом. Терапагос — один из пяти новых покемонов. Алый покемон И ФиолетовыйПредстоящее расширение вместе с Огерпоном, Окидоги, Мункидори и Фезандипити.

Вот официальное описание загадочного нового покемона от The Pokémon Company:

Этот неизвестный покемон напоминает легендарного покемона, но его имя и истинная природа окутаны тайной. Он небольшого роста и не особенно силен, но когда дело доходит до колющих ударов, он может кристаллизовать энергию в своем теле, образуя защитный щит. По-видимому, он также может впадать в летаргическое состояние, когда чувствует, что его жизнь в опасности, втягивая голову, конечности и хвост в свою раковину и делая себя похожим на драгоценный камень.

Покемон Горизонты: Сериал Это продолжение телесериала о покемонах, действие которого происходит в Балдии. Сериал знаменует собой огромный отход от истории покемонов, прежде всего потому, что Эш впервые не является чемпионом серии. Вместо этого в нем представлена ​​​​группа новых героев по имени Лико и Рой, которые отправляются в новое путешествие покемонов.

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