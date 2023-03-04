Расмус Сандин — интересная штука для столиц настоящего и будущего.

Сандин — интригующая фигура Кэпс для настоящего и будущего. появилось в оригинале NBC Sports Вашингтон

«Кэпиталз» оказались на незнакомой территории до истечения крайнего срока обмена в этом сезоне, поскольку недавние конфликты вынудили генерального менеджера Брайана Маклеллана принять трудное решение о продаже многих активов команды.

В общей сложности пять игроков были проданы в «Кэпиталз» — Гарнет Хэтэуэй, Дмитрий Орлов, Маркус Йоханссон, Эрик Густафссон и Ларс Эллер — за несколько дней до крайнего срока, все из которых имели истекшие контракты.

Расставшись с Густафссоном, «Кэпиталз» получили интересную фигуру от «Торонто Мэйпл Лифс»: Расмуса Сандина, 22-летнего защитника, который будет доминировать в команде в сезоне 2023/24.

«Нам нравится его возраст, нам нравится его игра», — сказал в пятницу генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Макклеллан, когда его спросили о Сандине.

Макклеллан продолжил: «Он защитник, который водит шайбу, он конкурентоспособный парень». «До сих пор он был действительно хорошим игроком 5 на 5, он мог добавить немного пара. И здесь есть положительная сторона».

В Торонто Сандин был частью третьего дуэта Maple Leafs. Швед стремился к большей роли в преддверии сезона 2022/23 — он начал тренировочный сбор в надежде на новое продление контракта — но эта большая роль так и не была реализована.

Находясь в Вашингтоне, Макклеллан сказал, что у Сандина первоначально будет возможность сыграть в лучшем оборонительном дуэте округа Колумбия вместе с Тревором ван Римсдайком, в то время как Джон Карлсон, Мартин Вервари и Ник Дженсен будут исключены из-за травм.

«В Торонто он играл в основном с третьей парой», — сказал Макклеллан. «С нами у него будет возможность играть выше в команде, и я думаю, что он взволнован этим, и я думаю, что он может воспользоваться этим».

В интервью корреспонденту NBC Sports Washington Элу Кокену Сандин ясно дал понять, что никогда не принимает любую возможность как должное, но признал, что с нетерпением ждет испытаний.

История продолжается

«Вы должны выждать время на льду, но это забавная возможность», — сказал Сандин. «Я с нетерпением жду этого.»

В 52 играх за «Торонто» в этом сезоне Сандин набрал 20 (4+16) очков. У него также было семь бонусов за карьеру (и их количество продолжает расти).

При росте 5 футов 11 дюймов и весе 182 фунта он далек от огромного линейного защитника. Тем не менее, он считает, что физическая форма является одной из его самых сильных сторон.

«Я бы сказал, что я двусторонний защитник. Несмотря на то, что я не самый крупный парень, мне нравится иногда играть со своим телом и немного играть физически», — сказал он. «Моя сила в том, что я просто читаю игру, и я хорошо играю с диском. Надеюсь, что я продолжу играть. [well] Команда здесь».

В Sandin руководство «Кэпиталз» воодушевлено тем потенциалом, который он дает — как сейчас, так и в будущем.

«Ему есть место только для роста», — сказал Макклеллан. «Ему 22 года, и он будет становиться только лучше в будущем. Надеюсь, мы увидим парня, вокруг которого мы сможем построить движение вперед, молодого аутфилдера из топ-4, который будет здесь так долго, как мы надеемся».