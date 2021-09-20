Расписание ГП России: где смотреть, расписание и прямая трансляция

После того, как во второй половине сезона Формулы-1 начался трицепс, команды получили столь необходимый перерыв в минувшие выходные. Однако пора им вернуться к работе, так как в эти выходные стартует Гран-при России.

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Сочи Автодром примет 15-й тур этого сезона, где на трассе протяженностью 5,8 км продолжатся ожесточенные бои.

Какое расписание Гран-при России 2021?

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

В этом году Гран-при России станет восьмой гонкой, которая вошла в календарь Формулы-1 в 2014 году. В то время как на бывшем Гран-при Италии проходила вторая в истории квалификационная гонка Формулы-1, традиционный гоночный уик-энд в Сочи начнется с конец этого года. неделя.

Формула-1 F1 – Гран-при России – Сочи Автодром, Сочи, Россия – Льюис Хэмилтон, Мерседес Валттери Боттас и Мерседес Макс Ферстаппен на Red Bull во время гонки. Пул через Reuters / Кирилл Кудрявцев

Это означает, что будет три тренировки, час квалификации, а основная гонка будет проходить в течение трех дней. Движение по трассе начнется в пятницу, 24 сентября, с двух бесплатных тренировок. FP1 начнется в 11:30 по местному времени и в 8:30 AM GMT, а FP2 начнется в 15:00 по местному времени и 12:00 PM GMT.

25 сентября, то есть суббота, начинается третья и последняя тренировка уик-энда. FP3 начнется в 12:00 по местному времени и в 9:00 по Гринвичу. После этой сессии главное развлечение дня: квалификация. 60-минутное занятие начнется в Kickoff Center в 15:00 по местному времени и в 12:00 по Гринвичу.

Выходные завершатся в воскресенье 26 сентября гонкой из 53 кругов, которые начнутся в 15:00 по местному времени и в 9:00 по Гринвичу.

Болельщики Формулы-1 в Англии могут наблюдать за происходящим на Sky Sports, а американские фанаты Формулы-1 – на ESPN. Для индийских фанатов Star Sports будет показывать все действия на экранах телевизоров по всей стране. Помимо телевидения, болельщики также могут следить за событиями в прямом эфире в приложении F1 или на веб-сайте Sky Sports; Disney + HotStar сделает то же самое для индийских фанатов.

Погрузитесь глубже

Прогнозы на Гран-при России: сможет ли Льюис Хэмилтон, наконец, одержать сотую победу в Формуле-1 в Сочи?

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Кто выигрывал Гран-при России в прошлом году?

Валттери Боттас добился этого работа Прошлый год в насыщенной событиями гонке. Он воспользовался преимуществом своего товарища по команде, Льюиса Хэмилтона, и получил 10-секундный штраф за нарушение правил старта, чтобы одержать вторую победу на этой трассе.

Формула-1 F1 – Гран-при России – Сочи Автодром, Сочи, Россия – Пилот Mercedes Валттери Боттас праздновал победу на пьедестале почета после победы в гонке. Бассейн через Reuters / Брайан Леннон

Последний раз финн составлял своего соперника, чтобы одержать свою первую победу в 2021 году. Однако, похоже, что битва за вершину подиума, скорее всего, будет вестись между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном из Red Bull.

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Смотреть историю: Что такое спринтерские гонки и где они будут проходить?