Расписание занятий спортом в старших классах на 18 апреля 2022 года.

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Воскресенье, 17 апреля 2022 г. | 20:11
Средняя школа
бейсбол
Расписание понедельника
ВПИАЛ
Класс 5 А
Раздел 4
Вефильский парк в городке Питерс, 19:00.
Класс 4 А
Раздел 3
West Mifflin на стадионе Элизабет Форвард, 16:00.
Класс 3 А
Секция 1
Хоупвелл в Элвуд-Сити, 16:30.
Класс 2 А
Раздел 2
Аликиппа в Шенанго, 16:00.
Риверсайд в Summit Academy, 16:00.
класс А
Раздел 3
Святой Иосиф в Академии Сивикли, 16:45.
мягкий мяч
Расписание понедельника
ВПИАЛ
Класс 6 А
Секция 1
Город Питерс в Горном Ливане, 16:15.
Раздел 2
Северный Аллегейни в Норвине, 16:00.
Класс 4 А
Секция 1
Берил в Гринсбург-Салеме, 16:00.
Раздел 2
Элизабет Форвард в Лорел Хайлендс, 16:00.
Раздел 3
Бивер в Кембридже, 16:30.
Класс 3 А
Секция 1
Хайлендс в долине, 16:00.
Раздел 2
Keystone Oaks в Бивер-Фолс, 16:15.
Раздел 3
Waynesburg Central в Южном Аллегейни, 16:00.
Класс 2 А
Раздел 3
Шарлеруа в Кармишеле, 16:00
Раздел 4
Нью-Брайтон в Шенанго, 16:00.
класс А
Раздел 2
Уэст-Грин в Центральной католической церкви Гринсбурга, 16:00.
нет присяги
Епископ Канвин в школе Эллис, с.
Chartiers-Houston at West Green, стр.
Хемпфилд на Пенн-Траффорд, 16:00.
Сотня, WVV Maple Town, 17:00.
Джанет в Спрингдейле, 16:00.
Ирокез в Бивер-Фолс, стр.
Гора Ливан в Хэмптоне, 15:45.
Богоматерь Святого Сердца в Кембридже, 13:00.
Peters Town в Батлере, 16:00.
Рейнгольд в Южном парке, 16:00.
волейбол
дети
Расписание понедельника
ВПИАЛ
Класс 3 А
Секция 1
Саут-Фейет в Вефиль-парке, 19:00.
Раздел 2
Северный Аллегейни в часовне Фокса, 19:00.
Класс 2 А
Секция 1
Христианский округ Бивер в Хоупвелле, 18:00.
нет присяги
Seton LaSalle у Богоматери Святого Сердца, 19:15.
Все расписания могут быть изменены. Чтобы сообщить о результатах или запланировать изменения, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] Посетите сайт TribHSSN.triblive.com/scores, чтобы узнать о результатах, статистике, турнирных таблицах и очках со всей Западной Пенсильвании.
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