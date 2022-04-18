Расписание занятий спортом в старших классах на 18 апреля 2022 года.

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Воскресенье, 17 апреля 2022 г. | 20:11

Средняя школа

бейсбол

Расписание понедельника

ВПИАЛ

Класс 5 А

Раздел 4

Вефильский парк в городке Питерс, 19:00.

Класс 4 А

Раздел 3

West Mifflin на стадионе Элизабет Форвард, 16:00.

Класс 3 А

Секция 1

Хоупвелл в Элвуд-Сити, 16:30.

Класс 2 А

Раздел 2

Аликиппа в Шенанго, 16:00.

Риверсайд в Summit Academy, 16:00.

класс А

Раздел 3

Святой Иосиф в Академии Сивикли, 16:45.

мягкий мяч

Расписание понедельника

ВПИАЛ

Класс 6 А

Секция 1

Город Питерс в Горном Ливане, 16:15.

Раздел 2

Северный Аллегейни в Норвине, 16:00.

Класс 4 А

Секция 1

Берил в Гринсбург-Салеме, 16:00.

Раздел 2

Элизабет Форвард в Лорел Хайлендс, 16:00.

Раздел 3

Бивер в Кембридже, 16:30.

Класс 3 А

Секция 1

Хайлендс в долине, 16:00.

Раздел 2

Keystone Oaks в Бивер-Фолс, 16:15.

Раздел 3

Waynesburg Central в Южном Аллегейни, 16:00.

Класс 2 А

Раздел 3

Шарлеруа в Кармишеле, 16:00

Раздел 4

Нью-Брайтон в Шенанго, 16:00.

класс А

Раздел 2

Уэст-Грин в Центральной католической церкви Гринсбурга, 16:00.

нет присяги

Епископ Канвин в школе Эллис, с.

Chartiers-Houston at West Green, стр.

Хемпфилд на Пенн-Траффорд, 16:00.

Сотня, WVV Maple Town, 17:00.

Джанет в Спрингдейле, 16:00.

Ирокез в Бивер-Фолс, стр.

Гора Ливан в Хэмптоне, 15:45.

Богоматерь Святого Сердца в Кембридже, 13:00.

Peters Town в Батлере, 16:00.

Рейнгольд в Южном парке, 16:00.

волейбол

дети

Расписание понедельника

ВПИАЛ

Класс 3 А

Секция 1

Саут-Фейет в Вефиль-парке, 19:00.

Раздел 2

Северный Аллегейни в часовне Фокса, 19:00.

Класс 2 А

Секция 1

Христианский округ Бивер в Хоупвелле, 18:00.

нет присяги

Seton LaSalle у Богоматери Святого Сердца, 19:15.

Все расписания могут быть изменены. Чтобы сообщить о результатах или запланировать изменения, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] Посетите сайт TribHSSN.triblive.com/scores, чтобы узнать о результатах, статистике, турнирных таблицах и очках со всей Западной Пенсильвании.