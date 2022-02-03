Расписание зимних Олимпийских игр NBC по фигурному катанию на телевидении и в прямом эфире на четверг, 3 февраля.

Первый полный рабочий день Зимних Олимпийских игр наступает за день до официального начала Игр, и в Пекине будут представлены некоторые из крупнейших американских звезд.

Звезда фигурного катания Натан Чен выйдет на лед в мужских командных соревнованиях, которые будут транслироваться в прямом эфире по всей стране на канале NBC в прайм-тайм. Женская сборная США по хоккею играет свой первый матч против Финляндии в четверг утром, то есть в четверг вечером в Пекине.

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Вы найдете телевизионные репортажи об Олимпийских играх на большой сети вещания NBC и на кабельных каналах USA Network и CNBC. В течение многих дней в США будут транслировать Олимпийские игры в прямом эфире или с задержкой на 24 часа подряд, хотя четверг не будет одним из них.

Не менее важно и то, что каждое мероприятие в Пекине доступно для онлайн-трансляции двумя способами.

Если вы подписаны на кабельное или спутниковое телевидение или потоковые платформы, такие как YouTube TV, FuboTV или Sling TV, вы можете перейти на NBCOlympics.com и войдите в свою учетную запись провайдера.

Если вы не являетесь подписчиком платного телевидения, вы можете смотреть на премиальном уровне Peacock, онлайн-сервис NBC.. Подписка начинается с 4,99 долларов в месяц или 49,99 долларов в год.

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Потоковая передача с проверкой подлинности ТВ-провайдера также доступна через Приложения NBC Sports для мобильных устройств, планшетов и устройств, включая Android TV, Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire TV, Roku, Samsung TV и другие. У павлина также есть приложения на всех тех же платформах.

Если вы уже являетесь подписчиком Peacock, вам может быть проще. А если у вас есть кабель Comcast Xfinity, вы получаете премиум-уровень Peacock бесплатно с подпиской. Перейдите на веб-сайт Peacock, чтобы связать свою учетную запись кабельного телевидения, если вы еще этого не сделали.

Подписчики Xfinity, у которых есть кабельная приставка X1, могут найти прямые трансляции событий, интегрированные во вкладку «Спорт» рядом с телетрансляциями.

На сайте NBC Olympics есть страница часто задаваемых вопросов. здесь если у вас есть еще вопросы.

Полное расписание мероприятий на всю Олимпиаду доступно здесь. Текущие результаты и результаты доступны здесь.

Как правило, в эти расписания включаются все прямые трансляции на телеканалах, но не трансляции с задержкой на ленту на кабельных каналах. Мы сообщим вам, что транслируется в эфире NBC в прайм-тайм и в дневное время, независимо от того, идут ли эти события в прямом эфире.

8 часов вечера: Фигурное катание — Командные соревнования, короткая программа и ритм-танец, мужчины; Лыжный фристайл — квалификация могула среди женщин и мужчин (с задержкой)

12:35: Фигурное катание — короткая программа пар в командном зачете

3 часа ночи: Фристайл — женский и мужской могул, квалификация

7:30 утра: Женское хоккейное шоу перед игрой

8:10: Женский хоккей — США vs. Финляндия

17:00: Смешанный парный керлинг — Канада vs. Швейцария

После этого: Повтор женского хоккея между США и Финляндией, который будет полезен, если вы пропустили его утром (повтор, конечно же, будет доступен и онлайн).

23:10: Женский хоккей — Олимпийский комитет России vs. Швейцария (Россию снова официально отстранили от Олимпиады за допинговые нарушения, но его чистые спортсмены могут выступать под именем Олимпийского комитета России.)

1:30: Смешанный парный керлинг — США vs. Швеция