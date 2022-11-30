Расписание прямых трансляций по фигурному катанию на сезон 2022-23

NBC Спорт и павлин Соберите прямые трансляции горнолыжного сезона 2022–2023 годов, включая гонки Кубка мира, которые стартуют в эти выходные.

Репортаж начинается с традиционного открывающего сезон гигантского слалома в Зельдене, Австрия, в субботу и воскресенье, который транслируется в прямом эфире на канале Peacock.

Первая из четырех остановок в США — самая большая за 26 лет — это выходные в День Благодарения с женским гигантским слаломом и женским слаломом в Киллингтоне, штат Вермонт. Мужской тур посетит Бивер-Крик, штат Колорадо, на следующей неделе, а также Палисейдс, Тахо, Калифорния, и Аспен, штат Колорадо, после миров в Куршевеле и Мерибеле, Франция.

Платформы NBC Sports будут транслировать все четыре станции в Соединенных Штатах в сезоне Кубка мира по горным лыжам, а также четыре других Кубка мира по другим лыжным дисциплинам и сноуборду. Все матчи Кубка мира по горнолыжному спорту в Австрии будут транслироваться в прямом эфире на Peacock.

Микаэла Шиффрин, который в прошлом году выиграл свой четвертый титул чемпиона мира, является лидером. Шиффрин, на счету которой 74 победы в гонках Кубка мира, постарается сократить отставание от одиночек-горнолыжников еще больше: Линдси Вонн (82) и Ингмар Стенмарк (86). Шиффрин выигрывала в среднем пять раз за сезон за последние три года и надеется участвовать в гонках чаще в этом сезоне.

У мужчин 25-летний швейцарец Марко Адерматт Он возвращается, став самым молодым человеком, выигравшим самый крупный ежегодный приз в лыжных гонках с тех пор. Марсель Хиршер В 2013 году он выиграл свой второй из восьми рекордов подряд.

Расписание трансляций Кубка мира по горнолыжному спорту 2022-23 гг.

Расписание будет дополняться по ходу сезона. Все трансляции NBC Sports TV также транслируются в прямом эфире на NBCSports.com и в приложении NBC Sports.

Свидание покрытие сеть / платформа время (восточное время) Суббота, 22 октября GS Women (Round 1) — Soelden (PPD) павлин 4 утра GS Women (Round 2) — Soelden (PPD) павлин 7:05 утра Воскресенье, 23 октября Мужчины, гроссмейстер (раунд 1) – Зельден павлин 4 утра Мужчины, гроссмейстер (этап 2) – Зельден павлин 7 утра Суббота 12 ноября Параллельные Женщины (Квалификация) — Лех (PPD) павлин 6 утра Параллельные Женщины (Финалы) — Лех (PPD) павлин 12 часов Воскресенье 13 ноября Мужчины, параллель (Квалификация) – Лех (PPD) павлин 4 утра Параллельные Мужчины (Финалы) — Лех (PPD) павлин 10 часов утра Суббота, 19 ноября Женщины (Раунд 1) — Levi’s Лыжи и сноуборд. 4 утра Женщины (Раунд 2) — Levi’s Лыжи и сноуборд. 7 утра Воскресенье, 20 ноября Женщины (Раунд 1) — Levi’s Лыжи и сноуборд. 4:15 утра Женщины (Раунд 2) — Levi’s Лыжи и сноуборд. 7:15 утра Пятница, 25 ноября Мужчины, Даунхилл, Лейк-Луиза (PPD) Лыжи и сноуборд. 14:30 Суббота 26 ноября GS Women (Раунд 2) — Киллингтон NBC, Павлин 12:30 После полудня Мужчины, Даунхилл, Лейк-Луиз Лыжи и сноуборд. 14:30 Воскресенье, 27 ноября Женщины (Раунд 2) — Киллингтон NBC, Павлин 12:30 После полудня SG Guys — Лейк-Луиза Лыжи и сноуборд. 14:15 Пятница, 2 декабря Даунхилл, женщины – Лейк-Луиз Лыжи и сноуборд. 2 м Суббота 3 декабря Даунхилл, женщины – Лейк-Луиз Лыжи и сноуборд. 14:30 Мужчины, Даунхилл, Бивер-Крик CNBC, Павлин 4м* Мужчины, Даунхилл, Бивер-Крик NBC, Павлин 5м* Воскресенье, 4 декабря SG Women — Лейк-Луиз Лыжи и сноуборд. 1 м SG, мужчины – Бивер-Крик NBC, Павлин 5м*

* Задержка трансляции.

OlympicTalk включен новости Apple. Мы предпочли!

Подпишитесь на @nbcolympictalk