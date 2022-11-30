Расписание прямых трансляций по фигурному катанию на сезон 2022-23

NBC Спорт и павлин Соберите прямые трансляции горнолыжного сезона 2022–2023 годов, включая гонки Кубка мира, которые стартуют в эти выходные.
Репортаж начинается с традиционного открывающего сезон гигантского слалома в Зельдене, Австрия, в субботу и воскресенье, который транслируется в прямом эфире на канале Peacock.
Первая из четырех остановок в США — самая большая за 26 лет — это выходные в День Благодарения с женским гигантским слаломом и женским слаломом в Киллингтоне, штат Вермонт. Мужской тур посетит Бивер-Крик, штат Колорадо, на следующей неделе, а также Палисейдс, Тахо, Калифорния, и Аспен, штат Колорадо, после миров в Куршевеле и Мерибеле, Франция.
Платформы NBC Sports будут транслировать все четыре станции в Соединенных Штатах в сезоне Кубка мира по горным лыжам, а также четыре других Кубка мира по другим лыжным дисциплинам и сноуборду. Все матчи Кубка мира по горнолыжному спорту в Австрии будут транслироваться в прямом эфире на Peacock.
Микаэла Шиффрин, который в прошлом году выиграл свой четвертый титул чемпиона мира, является лидером. Шиффрин, на счету которой 74 победы в гонках Кубка мира, постарается сократить отставание от одиночек-горнолыжников еще больше: Линдси Вонн (82) и Ингмар Стенмарк (86). Шиффрин выигрывала в среднем пять раз за сезон за последние три года и надеется участвовать в гонках чаще в этом сезоне.
У мужчин 25-летний швейцарец Марко Адерматт Он возвращается, став самым молодым человеком, выигравшим самый крупный ежегодный приз в лыжных гонках с тех пор. Марсель Хиршер В 2013 году он выиграл свой второй из восьми рекордов подряд.
Расписание трансляций Кубка мира по горнолыжному спорту 2022-23 гг.
Расписание будет дополняться по ходу сезона. Все трансляции NBC Sports TV также транслируются в прямом эфире на NBCSports.com и в приложении NBC Sports.
|Свидание
|покрытие
|сеть / платформа
|время (восточное время)
|Суббота, 22 октября
|GS Women (Round 1) — Soelden (PPD)
|павлин
|4 утра
|GS Women (Round 2) — Soelden (PPD)
|павлин
|7:05 утра
|Воскресенье, 23 октября
|Мужчины, гроссмейстер (раунд 1) – Зельден
|павлин
|4 утра
|Мужчины, гроссмейстер (этап 2) – Зельден
|павлин
|7 утра
|Суббота 12 ноября
|Параллельные Женщины (Квалификация) — Лех (PPD)
|павлин
|6 утра
|Параллельные Женщины (Финалы) — Лех (PPD)
|павлин
|12 часов
|Воскресенье 13 ноября
|Мужчины, параллель (Квалификация) – Лех (PPD)
|павлин
|4 утра
|Параллельные Мужчины (Финалы) — Лех (PPD)
|павлин
|10 часов утра
|Суббота, 19 ноября
|Женщины (Раунд 1) — Levi’s
|Лыжи и сноуборд.
|4 утра
|Женщины (Раунд 2) — Levi’s
|Лыжи и сноуборд.
|7 утра
|Воскресенье, 20 ноября
|Женщины (Раунд 1) — Levi’s
|Лыжи и сноуборд.
|4:15 утра
|Женщины (Раунд 2) — Levi’s
|Лыжи и сноуборд.
|7:15 утра
|Пятница, 25 ноября
|Мужчины, Даунхилл, Лейк-Луиза (PPD)
|Лыжи и сноуборд.
|14:30
|Суббота 26 ноября
|GS Women (Раунд 2) — Киллингтон
|NBC, Павлин
|12:30 После полудня
|Мужчины, Даунхилл, Лейк-Луиз
|Лыжи и сноуборд.
|14:30
|Воскресенье, 27 ноября
|Женщины (Раунд 2) — Киллингтон
|NBC, Павлин
|12:30 После полудня
|SG Guys — Лейк-Луиза
|Лыжи и сноуборд.
|14:15
|Пятница, 2 декабря
|Даунхилл, женщины – Лейк-Луиз
|Лыжи и сноуборд.
|2 м
|Суббота 3 декабря
|Даунхилл, женщины – Лейк-Луиз
|Лыжи и сноуборд.
|14:30
|Мужчины, Даунхилл, Бивер-Крик
|CNBC, Павлин
|4м*
|Мужчины, Даунхилл, Бивер-Крик
|NBC, Павлин
|5м*
|Воскресенье, 4 декабря
|SG Women — Лейк-Луиз
|Лыжи и сноуборд.
|1 м
|SG, мужчины – Бивер-Крик
|NBC, Павлин
|5м*
* Задержка трансляции.
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