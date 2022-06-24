sport

Расписание прямых трансляций чемпионата мира FINA по плаванию 2022 года

24 июня, 2022
Boleslava Sokolova

Олимпийский канал: домашний стадион сборной США f. Олимпийский канал: дом сборной США и павлин Собирайте прямые трансляции и ежедневные прямые трансляции чемпионата мира по плаванию из Будапешта, Венгрия, начиная с субботы.

Все репортажи Olympic Channel также будут транслироваться на NBCSports.com/live и в приложении NBC Sports для подписчиков.

Кэти Ледеки И Калеб Дрессел Название американского списка, который исторически мог доминировать в бассейне Duna Arena.

Американцы лидировали в медальном зачете на всех чемпионатах мира, начиная с 1991 года. Это может быть поражением в этом году, учитывая, что российские пловцы дисквалифицированы из-за вторжения в Украину, а некоторые другие мировые суперзвезды выбыли из-за травм или сосредоточились на Играх Содружества позже. . этим летом.

Миры плавания: Результаты | Список США

Ледеки, гонка без австралийского конкурента Ариарн Титмус На соревнованиях он участвовал в бегах на 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. Если она выиграет все это, как и ожидалось, ей не хватит одной золотой медали. Майкл ФелпсОн завоевал 15 титулов чемпиона мира в одиночном разряде.

Дрессель выиграл семь золотых и шесть золотых медалей в последних двух чемпионатах мира. Если на этот раз он выиграет семь раз, он поднимется на второе место после Фелпса в карьере чемпионов мира, включая эстафету.

К Ледеки и Дресселю в сборной США присоединились другие олимпийские чемпионы. Бобби ФинкИ Чейз КалишИ Лили Кинг И Райан Мерфи.

Первые мировые Олимпийские игры 2024 года могут привести к чемпионам CASRON, таким как Клэр КрзанИ Тори Хаски И Карсон Фостер.

На международном уровне принимающая страна Венгрия имеет две самые большие звезды олимпийских золотых медалей. Катинка Хозо И Кристоф Мелак.

READ  Five Eyes Warning предупреждает о повышенном риске российских кибератак

вождение в Австралии Кайли МакКаункоторый подметал спину женщинам в Токио, и Зак Степлти Куккоторые побили мировой рекорд в беге на 200 м брассом среди мужчин в своих испытаниях.

OlympicTalk начал новости Apple. Мы предпочли!

Расписание трансляций чемпионата мира по плаванию 2022 года

день сеанс время (восточное время) сеть
Суббота 18 июня Финал 1-го дня 12 часов Олимпийский каналИ павлин
Воскресенье 19 июня Финал второго дня 12 часов Олимпийский каналИ павлин
Понедельник, 20 июня Финал третьего дня 12 часов Олимпийский каналИ павлин
вторник 21 июня Финал четвертого дня 12 часов Олимпийский каналИ павлин
Среда, 22 июня Финал пятого дня 12 часов Олимпийский каналИ павлин
Четверг, 23 июня Финал шестого дня 12 часов Олимпийский каналИ павлин
пятница 24 июня Финал седьмого дня 12 часов Олимпийский каналИ павлин
Суббота, 25 июня Финал восьмого дня 12 часов Олимпийский каналИ павлин
Воскресенье, 26 июня Особенности 12 часов NBC

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.