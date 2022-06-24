Расписание прямых трансляций чемпионата мира FINA по плаванию 2022 года

Олимпийский канал: домашний стадион сборной США f. Олимпийский канал: дом сборной США и павлин Собирайте прямые трансляции и ежедневные прямые трансляции чемпионата мира по плаванию из Будапешта, Венгрия, начиная с субботы.
Все репортажи Olympic Channel также будут транслироваться на NBCSports.com/live и в приложении NBC Sports для подписчиков.
Кэти Ледеки И Калеб Дрессел Название американского списка, который исторически мог доминировать в бассейне Duna Arena.
Американцы лидировали в медальном зачете на всех чемпионатах мира, начиная с 1991 года. Это может быть поражением в этом году, учитывая, что российские пловцы дисквалифицированы из-за вторжения в Украину, а некоторые другие мировые суперзвезды выбыли из-за травм или сосредоточились на Играх Содружества позже. . этим летом.
Миры плавания: Результаты | Список США
Ледеки, гонка без австралийского конкурента Ариарн Титмус На соревнованиях он участвовал в бегах на 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. Если она выиграет все это, как и ожидалось, ей не хватит одной золотой медали. Майкл ФелпсОн завоевал 15 титулов чемпиона мира в одиночном разряде.
Дрессель выиграл семь золотых и шесть золотых медалей в последних двух чемпионатах мира. Если на этот раз он выиграет семь раз, он поднимется на второе место после Фелпса в карьере чемпионов мира, включая эстафету.
К Ледеки и Дресселю в сборной США присоединились другие олимпийские чемпионы. Бобби ФинкИ Чейз КалишИ Лили Кинг И Райан Мерфи.
Первые мировые Олимпийские игры 2024 года могут привести к чемпионам CASRON, таким как Клэр КрзанИ Тори Хаски И Карсон Фостер.
На международном уровне принимающая страна Венгрия имеет две самые большие звезды олимпийских золотых медалей. Катинка Хозо И Кристоф Мелак.
вождение в Австралии Кайли МакКаункоторый подметал спину женщинам в Токио, и Зак Степлти Куккоторые побили мировой рекорд в беге на 200 м брассом среди мужчин в своих испытаниях.
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Расписание трансляций чемпионата мира по плаванию 2022 года
|день
|сеанс
|время (восточное время)
|сеть
|Суббота 18 июня
|Финал 1-го дня
|12 часов
|Олимпийский каналИ павлин
|Воскресенье 19 июня
|Финал второго дня
|12 часов
|Олимпийский каналИ павлин
|Понедельник, 20 июня
|Финал третьего дня
|12 часов
|Олимпийский каналИ павлин
|вторник 21 июня
|Финал четвертого дня
|12 часов
|Олимпийский каналИ павлин
|Среда, 22 июня
|Финал пятого дня
|12 часов
|Олимпийский каналИ павлин
|Четверг, 23 июня
|Финал шестого дня
|12 часов
|Олимпийский каналИ павлин
|пятница 24 июня
|Финал седьмого дня
|12 часов
|Олимпийский каналИ павлин
|Суббота, 25 июня
|Финал восьмого дня
|12 часов
|Олимпийский каналИ павлин
|Воскресенье, 26 июня
|Особенности
|12 часов
|NBC
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