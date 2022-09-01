Расписание телетрансляций, как смотреть, время четвертьфинальных туров и многое другое

Чемпионат мира по хоккею среди женщин 2022 года вышел в плей-офф. Сегодня (1 сентября) состоятся четыре четвертьфинальных матча, полуфинальные матчи запланированы на 3 сентября, а матчи за бронзу и золото — на 4 сентября (подробности телепрограммы см. ниже).

Турнир этого года, организованный Данией, знаменует собой первый раз, когда женский чемпионат мира класса А проводится в олимпийский год с тех пор, как женский хоккей дебютировал на Зимних играх в Нагано в 1998 году.

Ниже приведено руководство с информацией о том, как болельщики из США смотрят по телевизору, итоговую групповую таблицу, обзор формата турнира и процедуры овертайма. Это руководство будет обновляться на протяжении всего чемпионата мира по футболу среди женщин 2022 года, поэтому обязательно добавьте эту страницу в закладки и следите за обновлениями.

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Как смотреть чемпионат мира по хоккею среди женщин 2022 года

Болельщики в Соединенных Штатах могут смотреть чемпионат мира по хоккею среди женщин 2022 года по телевидению через сеть NHL, которая будет транслировать трансляцию TSN.

Во время четвертьфинального раунда в сети НХЛ транслировались только матчи с участием США или Канады, что примечательно по сравнению с освещением чемпионата мира среди девушек до 18 лет ранее этим летом. Это руководство будет обновлено, если будет добавлено дополнительное покрытие.

Круглый стол четвертьфинала ТВ (сеть НХЛ):

09.01.2022: Четвертьфинал #1 — Швейцария — Япония Швейцария выиграла 2:1 (GWS)

09.01.2022: Четвертьфинал #2 — США — Венгрия Как смотреть по телевизору: Сеть НХЛ, 10:00

09.01.2022: Четвертьфиналы #3 — Финляндия — Чехия

09.01.2022: Четвертьфинал #4 — Канада — Швеция Как смотреть по телевизору: NHL Network, 14:00 по восточноевропейскому времени.



Телевизионный полуфинальный круглый стол (сеть НХЛ):

09.03.2022: Полуфинал №1 (8:00 по восточному времени)

09.03.2022: Полуфинал #2 (12:00 по восточному времени)

Программа Medal Games TV (сеть НХЛ):

09.04.2022: Матч за бронзу (9:00 по восточному времени)

09.04.2022: Игра за золотую медаль (13:30 по восточному времени)

Формат турнира чемпионата мира по хоккею среди женщин 2022 года

Как и на недавнем чемпионате мира, в женском хоккейном соревновании в Дании участвовали две группы в супертяжелом весе, причем лучшие страны соревнуются в группе A.

В результате российского вторжения в Украину команда, представляющая Олимпийский комитет России (ОКР) — назначение, полученное в результате спонсируемой государством допинговой программы, — в настоящее время отстранена ИИХФ. Из-за запрета России Швеция была приглашена и попала в группу B, а Япония перешла в группу A.

Турнир начался с игры по круговой системе, в которой каждая команда сыграла четыре матча против других команд в группе. По итогам командной игры все пять команд группы А выйдут в четвертьфинал вместе с тремя лучшими командами группы В. Команда, занявшая последнее место в группе B (Дания), была переведена в нижний дивизион чемпионата мира 2023 года.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2022 года среди женщин — Итоговое групповое положение:

Группа А:

США Канада Финляндия Швейцария Япония

Группа Б:

чешский язык Швеция Венгрия Германия Дания (переведена на чемпионат мира среди студентов 2022 г.)

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Правила женского хоккея в овертайме

Глядя на хоккейную историю, кажется вероятным, что эта информация станет важной как минимум один или два раза во время чемпионата мира по хоккею среди женщин 2022 года:

Если многопользовательская игра закончилась вничью , пять минут, вы будете играть сверхурочный период внезапной смерти. Каждая команда будет соревноваться с тремя фигуристами и одним вратарем. Если гол не будет забит, победитель будет определен в серии пенальти.

, пять минут, вы будете играть сверхурочный период внезапной смерти. Каждая команда будет соревноваться с тремя фигуристами и одним вратарем. Если гол не будет забит, победитель будет определен в серии пенальти. Если игра плей-офф (за исключением матча за золотую медаль) заканчивается вничью , 10 минут, вы будете играть сверхурочный период внезапной смерти. Каждая команда будет соревноваться с тремя фигуристами и одним вратарем. Если гол не будет забит, победитель будет определен в серии пенальти.

, 10 минут, вы будете играть сверхурочный период внезапной смерти. Каждая команда будет соревноваться с тремя фигуристами и одним вратарем. Если гол не будет забит, победитель будет определен в серии пенальти. Если матч за золотую медаль закончится вничью, 20 минут, сверхурочные периоды внезапной смерти будут разыгрываться до тех пор, пока не будет забит гол. Каждая команда будет соревноваться с тремя фигуристами и одним вратарем.

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