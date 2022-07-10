Распродажи HP заканчиваются сегодня вечером 4 июля: код купона на скидку 10% и невероятная экономия на игровых ПК и ноутбуках

Файлы хостов HP Ежегодная распродажа четвертого июляС некоторыми удивительными скидками на многие из последних моделей игровых настольных компьютеров и ноутбуков, оснащенных новейшими процессорами Intel Alder Lake и видеокартами GeForce RTX 30. Чтобы сделать сделку еще приятнее, есть даже многоуровневые коды 5% и 10% скидки. с этими мгновенными скидками. Они предлагаются по конкурентоспособным ценам по самым низким ценам, которые вы увидите от других игровых брендов в других местах, и все подкреплено годовой гарантией HP для душевного спокойствия.

Продажи HP 4 июля

HP 4 июля скидка Даже если мы думаем, что четвертый находится в нашем зеркале заднего вида, экономия на ПК, игровых ноутбуках, мониторах и гарнитурах виртуальной реальности все еще жива. Мы видим на HP

Коды купонов HP

Предложения HP по играм для ПК от 4 июля

У HP также есть множество отличных предложений по играм для ПК на неделю с 4 июля, особенно в сочетании с кодами купонов на скидку 5% или 10%. Подходящие модели включают недавно обновленные игровые компьютеры HP Envy и OMEN 2022 года. Линейка HP Envy отлично подходит для тех, кто не хочет, чтобы их ПК выглядел как игровой… ну, игровой ПК. Он имеет множество мощных настраиваемых компонентов под капотом в сочетании с простой эстетикой. Однако, если вам нужен смелый выдающийся внешний вид (и RGB!) И превосходное охлаждение, вам стоит взглянуть на линейку HP OMEN. HP OMEN 25L — это игровой ПК, сочетающий в себе мощь серии RTX 30 по отличной цене. HP OMEN 40L и 45L являются обновлениями моделей 25L и 30L предыдущего поколения. Новые модели отличаются увеличенным объемом корпуса и двойными (40 л) или тройными (45 л) приточными вентиляторами для улучшения воздушного потока. Емкость 45 л идет еще дальше за счет размещения 360-мм системы жидкостного охлаждения снаружи поверх так называемой «криокамеры». Это обеспечивает охлаждение, которое конкурирует с энтузиастами DIY-систем. Что касается компонентов, то и 40L, и 45L оснащены новейшим процессором Intel Alder Lake, материнской платой Z690 и видеокартой RTX 30.

Скидки на ноутбуки HP с 4 июля

Распродажа HP в честь четвертого июля включает в себя три игровых ноутбука. Ноутбуки HP OMEN обеспечивают достойную игровую производительность в элегантном тонком корпусе. Эти конфигурации HP оснащены видеокартой RTX 3060 или RTX 3070, рекомендованной для мобильных игр. Менее мощная видеокарта ограничит количество игр, в которые вы сможете играть, а более мощная видеокарта, скорее всего, не будет заметной с точки зрения игровой производительности 1080p.

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Гарнитура виртуальной реальности HP Reverb G2

Reverb G2 обычно продается по цене 599 долларов, но в магазине HP есть скидка 200 долларов. Это делает его такой же ценой, как модель Oculus Quest 2 на 256 ГБ, но с некоторыми значительными обновлениями внутри. Reverb G2 имеет второе по величине разрешение среди всех VR-гарнитур с 2160 x 2160 пикселей на каждый глаз (даже больше, чем и без того потрясающее разрешение 1832 x 1920), ручную настройку IPD, гораздо более мощную бленду, чем у Quest 2, внутреннее и внешнее отслеживание. для этого не нужны датчики Внешние и внеушные наушники, чтобы они не пачкались и сохраняли объемный слух.

Предложения HP Gaming Monitor 4 июля

Хороший игровой ПК может раскрыть весь свой потенциал только в сочетании с хорошим игровым ПК. Распродажа HP от 4 июля включает в себя большие скидки на три игровых монитора. Все эти дисплеи имеют чрезвычайно быстрое время отклика 1 мс, частоту обновления 165 Гц и высококачественные панели IPS. Конечно, они также станут отличными экранами для рабочих станций общего назначения.