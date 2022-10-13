Распространите полемику Брюса Уиллиса о причине развлекательного расстройства

Американский актер Брюс Уиллис позирует на европейской премьере фильма «Стекло» в центре Лондона. … [+] 9 января 2019 г. (Фото Толги Акмен/AFP) (Фото Толги Акмен/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images

В начале октября появились многочисленные сообщения о том, что актер-ветеран Брюс Уиллис продал права на свое лицо Deepcake. Несмотря на опровержение этих слухов пресс-секретарем актера, разговоры о технологии продолжались. Как это можно использовать Положительно для индустрии в будущем и может негативно повлиять на участников?

Уиллис объявил о своем уходе из кино в марте после того, как ему поставили диагноз Расстройство речи, известное как афазия. Было сообщение, что он продал права на свое лицо, и крупные новостные агентства, включая Daily Mail и Telegraph, работали с ней. Хотя это и неправда, это заставило воображение людей использовать возможности технологий.

Deepfakes использует искусственный интеллект (ИИ) и технологию машинного обучения для создания реалистичных видео. Эта техника до сих пор использовалась для имитации знаменитостей и других известных личностей с поразительной точностью. Ранее Уиллис работал с Deepcake над проектом deepfake, рекламой российской телекоммуникационной компании «Мегафон».

Рекламный ролик был снят и показан в эфире в 2021 году, и в нем показано лицо Уиллиса с использованием технологии дипфейка.

Производство через Deepcake должно было собрать различные материалы от Уиллиса и его одобрения на использование его формы в рекламе.

В заявлении Deepcake они пролили больше света на полемику вокруг отчета.

«Формулировка о правах неверна… Брюс не мог никому продавать никакие права, они по умолчанию принадлежат ему»,

Цитата указывает на то, что Уиллис не мог бы продать свои права, даже если бы захотел, однако его участие в российской рекламе означало иное. Может быть, не в долгосрочной перспективе, но это, безусловно, можно делать на основе проекта за проектом.

Если бы для столь точного воспроизведения Уиллиса требовался только материал, любой мог бы фальсифицировать глубоко в необходимых архивах. Для тех, кто находится в поле зрения общественности, большая часть этого материала уже находится в открытом доступе.

Брюс Уиллис бежит с автоматом в кадре из фильма «Крепкий орешек», 1988 год (фото 20 … [+] Сенчури Фокс / Getty Images) Гетти Изображений

Некоторые организации выступили и заявили, что технологии повлияют на средства к существованию актеров и что их можно даже вывести из их голосов и/или лиц. Независимо от того, бизнес растет.

Технологию Deepfake использовал недавно вышедший на пенсию актер Дарта Вейдера Джеймс Эрл Джонс. Его голосом можно было бы назвать Вейдера, и недавно он был использован в диснеевском сериале «Оби-Ван Кеноби» компанией Respeecher. Звук был сделан так, чтобы он звучал моложе и более соответствовал временной шкале, в которой происходило шоу.

Развитие технологий ставит вопросы прав человека под сомнение. Могут ли объекты, представляющие умерших знаменитостей, настроить себя на то, чтобы их собственные люди продолжили свое наследие, используя технологию дипфейков? Этично ли это делать? Музыку до сих пор исполняют покойные музыканты. Известные примеры включают Майкла Джексона, Боба Смоука и Тупака. Даже если они записали пение, значит ли это, что они хотят выпустить песни? Начинать новый проект с их формой, вероятно, более спорно, потому что это то, что они не могут прокомментировать вживую.

Ситуация Уиллиса уникальна тем, что он может решать, в каких проектах будет его имя и образ, так можем ли мы увидеть еще один уровень производительности с актерами, играющими актеров, изображающих персонажей в будущем?

Продолжающееся развитие технологий, безусловно, будет чем-то, на что стоит обратить внимание, поскольку еще одна перспектива заключается в том, что персонажи могут выжить независимо от того, что происходит с актером. Конфликты в расписании могут уйти в прошлое. Хорошим примером этого является смерть Чедвика Боузмана. Очевидно, что никто не хотел заменять Боузмана, но для персонажа Черной Пантеры было важно продолжение, поскольку Дисней решил продолжить историю после смерти Т’Чаллы.

Лондон, Англия – 8 февраля: (Примечание редактора: это изображение было преобразовано в черно-белое) … [+] Чедвик Боузман на европейской премьере фильма «Черная пантера» от Marvel Studios в Eventim Apollo, Хаммерсмит, 8 февраля 2018 года в Лондоне, Англия. (Фото Гарета Каттермола/Getty Images for Disney) Getty Images для Диснея

В беседе с Empire президент Marvel Кевин Файги сказал по этому поводу: «Я чувствовал, что еще слишком рано перефразировать это».

«Стэн Ли всегда говорил, что Marvel представляет мир за вашим окном. И мы говорили о том, что во всем, что мы делаем, есть человеческий фактор, несмотря на то, что он такой же необычный и творческий, как наши персонажи и истории. Мир все еще переживает потерю Чада. И Райан вылил это в историю».

Есть многое, что нужно разобрать с точки зрения этики и процессов, но, безусловно, существует потенциал для массового разрушения с использованием технологии дипфейков.