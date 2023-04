Статья профессора государственного управления Сиднея Вертхаймера Шэрон Вернинг Ривера была недавно опубликована в номере журнала Росланд Анналисон которая была посвящена поиску российских элит.

Под названием «Ansichten der russischen Eliten zu Militärischen Interventionen im Ausland» [The Views of Russian Elites on Military Intervention Abroad]Статья основана на новых данных, собранных в 2020 году в рамках проекта «Опрос российской элиты», который Ривера ведет при поддержке Центра Левитта и Национального научного фонда.

Ривера утверждает, что один из способов оценить, как может измениться политика России в отношении Украины после того, как президент Владимир Путин покинет свой пост, — это изучить отношение тех, кто находится ниже высшего руководства, то есть элитного сектора. Она говорит, что это люди на вершине своей профессии, которые в будущем могут попасть в правящие круги.

В своем анализе тенденций SRE Ривера обнаружила, что элиты демонстрируют деликатное сочетание предпочтений по вопросам, связанным с продолжающейся войной на Украине. Хотя общее одобрение использования российских вооруженных сил за пределами ее границ выше, чем за последние десятилетия, данные показали, что поддержка объединения Украины с Россией слаба, равно как и одобрение военного авантюризма за счет внутренних улучшений. .

Ривера также дала интервью о своих выводах для статьи, опубликованной в Умереть войлокнемецкая национальная газета, в марте.