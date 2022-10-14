Расстроенная постоянными препирательствами с фанатами, российская теннисистка опровергла слухи об отношениях Ника Киргиоса: «Я не буду о нем говорить»

Вы можете либо любить Ника Киргиоса, либо уйти от него, особенно когда он в полном разгаре на теннисном корте. Один человек, который, похоже, в какой-то момент почувствовал эти две вещи, — это одна из его бывших подружек, Анна Калинская.

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После того, как австралийский теннисист снялся с турнира Mexico Open 2020 из-за травмы запястья, поползли слухи о том, что Киргиос встречается со звездой российского тенниса. Но дело пошло не так и приняло совсем другой оборот после того, как Калинская рассталась с Ником Киргиосом и опубликовала странную историю в Instagram. Позже Анна Калинская раз и навсегда прекратила все фанатские домыслы.

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Анна Калинская однажды остановила ее отношения Слухи с Ником Киргиосом

Еще в мае 2020 года Ник Киргиос и его бывшая девушка Анна Калинская подтвердили, что больше не вместе. Однако все немного усложнилось после того, как Калинская зашла в свой аккаунт в Instagram и опубликовала необычную историю, которая заставила всех догадаться.

Теннис — Открытый чемпионат Австралии — Мельбурн Парк, Мельбурн, Австралия, 10 февраля 2021 г. Австралиец Ник Киргиос во время матча второго круга против француза Уго Умбера Reuters / Asanka Brendon Ratnayake

Позже она снова написала в Instagram для Киргиоса: УпомянутыйИ «мы разделены. Мы не друзья. Я понимаю, что вы двое его друзья, и это круто, но я не буду об этом говорить. Уважайте и меня, пожалуйста.«

Погрузитесь глубже

«Еще чеки, которые нужно получить …» — скандальная звезда Ник Киргиос хочет поскорее завершить сезон ATP 2022 года.

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Хотя даты их отношений неоднозначны, Киргиос был первым я видел Калинская целует ее в лоб на улице в Акапулько в марте 2020 года. В это же время пара пошла на игру НБА в Лос-Анджелесе. Позже 27-летнего парня видели болеющим за Калинскую во время Citi Open 2020 в Вашингтоне.

Прошлые неудачные отношения Киргиоса и его нынешние отношения

Ник Киргиос был первым связанный Австралийской хорватской теннисистке Айле Томлянович в 2015 году. К сожалению, они не снова вместе с 2017 года. Позже он ушел к Беатрис Бушар в 2019 году, которая продлилась всего один год. Кроме того, он был в отношениях с Анной Калинской в ​​2020 году, а затем с Кьярой Пасари до 2021 года.

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Говоря о своих нынешних отношениях, австралийская звезда тенниса в настоящее время встречается с австралийской моделью Костин Хатце, что он подтвердил в декабре прошлого года. Она успешный предприниматель и блоггер из Сиднея.