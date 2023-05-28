Растущее число русских ЛГБТ ищут убежища от войны и дискриминации в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, Аргентина. Анастасия Домини и его жена Ана Домини шли рука об руку недавним солнечным днем ​​в аргентинской столице, а их четверо непоседливых детей играли поблизости.

Это обычное явление в стране, где однополые браки разрешены уже более десяти лет. Но пара, которая поженилась вскоре после прибытия в Буэнос-Айрес в начале прошлого года, до сих пор помнит трепет, который они испытали, когда решили держаться за руки на публике после отъезда из России, которая прямо запретила однополые браки в 2020 году.

«Было очень страшно, — сказала Анастасия Домини, — но мы смотрели по сторонам, правда, никто не смотрел».

Для Домини, которые изменили свои фамилии, чтобы более убедительно притворяться сестрами в России, эта поездка является примером того, как сильно изменилась их жизнь с тех пор, как они переехали, присоединившись к растущему числу русских ЛГБТК, которые решили уехать и поселиться на своей родине. Аргентине избежать дискриминации и войны с Украиной.

За последнее десятилетие открыто жить в качестве члена сообщества ЛГБТК+ в России становится все труднее.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который значительно расширил ограничения на деятельность, которая рассматривается как продвижение прав ЛГБТ в стране, на основе закона, который действует с 2013 года и который, по мнению независимых исследователей, привел к росту гендерного равенства. на основе насилия. меньшинства.

Совсем недавно Кремль представил вторжение в Украину в феврале 2022 года отчасти как способ защитить консервативные ценности от западного продвижения прав ЛГБТ.

Аргентинская ЛГБТ-федерация за последние полтора года получила около 130 запросов от россиян, заинтересованных в поиске убежища в Аргентине, больше, чем от любой другой национальности.

«Конфликт между Россией и Украиной ускорил решение многих людей, которые и без того находились в нестабильной ситуации», — сказала Мариби Сгарилья, возглавляющая отдел международных отношений организации.

Члены сообщества ЛГБТК+ — не единственные россияне, приезжающие в Аргентину. По данным правительства, в январе в Аргентину въехало 4523 россиянина, что более чем в четыре раза больше, чем 1037 человек, въехавших в тот же месяц прошлого года. В 2022 году в Аргентину въедет около 22 200 россиян, в том числе большое количество беременных женщин, которые приехали в страну, чтобы родить ребенка, отчасти в попытке получить паспорт, открывающий больше дверей.

По крайней мере, для некоторых россиян, добравшихся до Аргентины, эта страна не была их первым выбором.

Марк Боярский, 38-летний трансгендер, уехавший из Москвы с женой и двумя детьми 5 и 8 лет вскоре после вторжения России в Украину в прошлом году, впервые переехал в Непал, чтобы попытаться получить британскую визу. После нескольких бесплодных месяцев в сентябре они решили переехать в Аргентину.

«Для меня здесь очень безопасно», — сказал Боярский, отметив, что он еще не сказал своим детям, что перешел границу, потому что им «слишком опасно» знать, что дома они «чувствуют себя слишком опасно», учитывая, что существует общее мнение, что «гомосексуалистов не существует». в России».

Через два года после принятия в Аргентине закона о равенстве в браке в 2010 году Конгресс одобрил новаторский закон о гендерной идентичности, который кодифицирует права трансгендеров, включая возможность менять имена без необходимости медицинского освидетельствования.

Боярский работает внештатным фотографом и часто снимает однополые свадьбы с участием русских эмигрантов. По данным Аргентинской федерации ЛГБТ, в 2022 году в Аргентине поженились не менее 34 однополых пар, а в этом году — 31.

Недавно Боярский снимал свадьбу 22-летней Надежды Сквортосовой и 29-летней Татьяны Сквортосовой, которые поженились менее чем через месяц после переезда в Буэнос-Айрес. Пара также сменила фамилию в России, чтобы притвориться сестрами.

«Это очень важный момент для нас. Мы очень долго ждали, чтобы официально стать нашей семьей», — сказала Надежда Сквортосова после заключения брака в ЗАГСе в Буэнос-Айресе.

Многие россияне, приехавшие в Аргентину, до переезда мало знали о стране.

«Танго, Че Гевара и то, что это испанская колония», — сказал Николае Чокпан, 26-летний гей, который переехал в столицу Аргентины в октябре, когда начал бояться, что его призовут на войну.

Сейчас Шушпан делит квартиру в центре Буэнос-Айреса с Дмитрием Яриным, гражданином России, с которым он познакомился в приложении для знакомств.

21-летний Ярин сказал, что у него давно были планы переехать в более толерантную страну, но «война ускорила это решение».

Из-за дискриминации, с которой они сталкиваются дома, многие россияне, прибывающие в Аргентину, просят предоставить им статус беженца, и этот процесс может занять до трех лет.

Власти ужесточили контроль над русскими иммигрантами недавно после ареста двух предполагаемых российских шпионов с аргентинскими паспортами в Словении в конце прошлого года.

На данный момент Шушпан впервые наслаждается открытой жизнью гея. Дома всегда было напряжение и ощущение, что «что-то может случиться».

Единственная страна, которую я не чувствовал, была здесь. Вам не нужно беспокоиться все время. «Единственное, о чем вам следует беспокоиться, — это цены», — сказал Чочпан, имея в виду уровень инфляции в Аргентине — один из самых высоких в мире — около 110%.

После чуть более года в Аргентине семья Доминис разделяет это чувство облегчения.

В городе Петрозаводске на северо-западе России 34-летняя Анастасия и 44-летняя Анна почти никому не рассказали о своих отношениях и двух парах близнецов в возрасте 3 и 6 лет. Детский дом, сказала Анастасия Домини.

Теперь они живут, не беспокоясь о том, что кто-то заберет их детей или посадит в тюрьму.

«Мы вполне привыкли к нашему статусу замужней женщины и многодетных родителей, и здесь мы можем быть свободными», — сказала она.

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Видеооператор Associated Press Виктор Р. Кайфано и Джессика Бромик. Репортер Associated Press Элиз Мортон предоставила информацию из Лондона.