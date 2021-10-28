Растущие создатели TikTok: кто такой JohnMcginnis36? Парень быстро распространяется для танцев в TikTok Hot Sauce

TikTok полон подающих надежды создателей, предлагающих уникальный контент и запускающих новые тенденции, но вы когда-нибудь хотели узнать о них больше? Мы здесь, чтобы продемонстрировать JohnMcginnis39 и танцевальную тенденцию в остром соусе.

TikTok – одно из лучших мест для легкого и лаконичного потребления контента, и здесь существует множество различных тенденций. Платформа также помогла создать изрядную долю таких знаменитостей, как Эддисон Рэй и Чарли Д’Амелио.

Одна из последних тенденций – поливать еду острым соусом, перекусить, а затем танцевать в такт русской трэп-песне. Этот тренд был запущен TikToker как «JohnMcginnis36», и мы здесь, чтобы помочь вам узнать больше о создателе.

Кто такой JohnMcginnis36?

Канадский TikToker, настоящее имя которого Джон МакГиннис, не новичок в том, что видео становится вирусным на платформе. До того, как начался его нынешний тренд, он набрал несколько миллионов просмотров вместе с другими Глупое содержание пищи.

15 сентября создатель загрузил видео, на котором он ест бутерброд из Subway прямо перед тем, как танцевать под русскую песню Морарта «б буду ебать».

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Однако это не просто танец; Этот метод, по-видимому, придумал сам создатель, поместив руку горизонтально на грудь, прежде чем двигать ею вверх и вниз в начале песни.

Это печально известное видео собрало более 8 миллионов лайков на платформе, породив тенденцию, которую теперь создали и скомпилировали тысячи других создателей. Его танец не обошелся без разногласий: несколько создателей выразили чувство, что он не в своем ритме движениями рук.

Танцевальное шоу с горячим соусом

После того, как видео МакГинниса стало вирусным, другие создатели платформы решили присоединиться к веселью, некоторые даже выложили свои собственные материалы.

TikToker ToTouchAnEmu, завоевавший популярность благодаря своему тренду Stay, начал свое видео с печально известного вступления, в котором он смотрит оригинальное видео создателя по телефону. Когда камера показывает его, пока он ест за столом, он добавляет свой радужный фон, копируя джигу.

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Явный любитель сыра ThisPronto решил все упростить и вылил горячий сыр на тарелку с чипсами из тортильи.

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Споры по поводу направления танцевальной еды

После публикации почти каждого видео люди жаловались, что создатель танцует не в нужном ритме. Однако многие создатели приложения его защищали.

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Независимо от того, считался ли он в отличной форме или нет, создатель взял простой танец, записал его и захватил многих зрителей “For You Page”. Придется подождать и посмотреть, как долго продлится эта тенденция.