Расформирована популярная в России ферма троллей

Во время Евгения Пригожина, Лидер печально известной группы наемников, известной как «Группа Вагнера», возглавившей неудавшийся заговор против российского правительства. Его непродолжительное восстание привело к гибели 13 российских летчиков-истребителей и нанесло серьезный удар по чувству неуязвимости Владимира Путина. Теперь последствия этой странной истории привели к еще одной жертве: худшей в мире ферме троллей, известной как Институт интернет-исследований.

Но мы еще вернемся к этому. Во-первых, у Илона Маска была тяжелая неделя. После озадачивающего решения Twitter временно ограничить количество твитов, которые пользователи могут читать каждый день, Марк Цукерберг поглотил самосаботаж платформы, создав темы. Приложение микроблогов, связанное с Instagram, взлетело на вершину чартов App Store, набрав 30 миллионов пользователей за 24 часа — явный признак того, что многие люди готовы игнорировать методы Meta, нарушающие конфиденциальность.

Если вы хотите быть активным в тредах и не хотите делиться всеми своими данными с Meta, есть лучший вариант: не присоединяйтесь. Вместо этого подождите, пока потоки подключатся к более широкой децентрализованной экосистеме социальных сетей, основанной на протоколе ActivityPub, используемом Mastodon. Он позволяет вам взаимодействовать с потоками без регистрации учетной записи или загрузки приложения. Если вы все еще пытаетесь выбрать альтернативу Твиттеру или хотите узнать, какие данные собирает каждая платформа, мы разобрали политики конфиденциальности Threads, Bluesky, Mastodon и других.

Даже если вы не делитесь своими данными с Meta, информация о вас уже может быть доступна для продажи. Но не только компании покупают ваши личные данные — копы и шпионы также покупают эти данные. То есть, если Конгресс США не заблокирует это. Двухпартийные законодатели представили поправку к Закону о национальной безопасности, который Конгресс должен принимать каждый год, чтобы запретить спецслужбам покупать конфиденциальные данные об американцах. Поправка должна будет пройти долгие дебаты, прежде чем станет законом, но если Конгресс оставит ее такой, какая она есть, американские шпионы не смогут покупать данные о вашем местонахождении и историю поиска на открытом рынке.

Наконец, наши партнеры из Grist исследовали риски, связанные с зарядными станциями для электромобилей. Из-за множества уязвимостей в системе безопасности и отсутствия отраслевых стандартов для защиты зарядных устройств для электромобилей от хакеров, водители и вся энергосистема могут оказаться под угрозой.

Но это не все. Каждую неделю нас окружают новости безопасности, о которых мы не сообщаем подробно. Кликайте на заголовки, чтобы читать истории целиком. И оставайся там в безопасности.

В течение многих лет базирующаяся в Санкт-Петербурге интернет-исследовательская компания освещала худшие опасения многих американцев по поводу влияния российской дезинформации на западные социальные сети. Операция, созданная союзником Владимира Путина и олигархом Евгением Пригожиным, разжигала скандалы, распространяла фальшивые новости и серьезно вмешивалась в выборы в США, в том числе обвинительный акт Министерства юстиции против группы его сотрудников и подрывную хакерскую операцию со стороны американского киберпространства. команду для нацеливания на свою сеть.

Теперь, после того как правительство США попыталось заморозить или уничтожить фабрику троллей Пригожина, ему удалось сделать это самому. После странного кратковременного мятежа группы наемников Пригожина, группы Вагнера, нанятой для участия во вторжении России в Украину, Пригожин был лишен своих активов в России, включая медиа-группу, в которую входила исследовательская интернет-фирма. Первоначально Troll Farm искала нового владельца, но Reuters сообщает, что печально известная машина влиятельных лиц будет расформирована в преддверии праздника 4 июля. Между тем, Пригожин, как говорят, был — но сейчас — находится в ссылке в Беларуси. Вернулся в РоссиюОб этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Весьма спорный законопроект о слежке во Франции, проходящий через парламент страны, позволит правоохранительным органам тайно следить за подозреваемыми в совершении преступлений через камеры и микрофоны их устройств. Закон, который применяется к смартфонам, подключенным автомобилям, ноутбукам и другим устройствам, был принят Национальным собранием Франции в начале этой недели в рамках более широких изменений во французской системе правосудия. В ответ на критику партия президента Франции Эммануэля Макрона внесла изменения в закон, которые разрешали бы использование только «когда это оправдано характером и серьезностью преступления» в течение соответствующего периода, но не более шести месяцев. , независимо от подозрения в преступной деятельности. Против этого законопроекта протестуют как правые, так и левые политические партии страны.

В последние годы банки добавили функции безопасности, такие как чипы аутентификации, что затрудняет мошенничество с кредитными картами США. Но карты EBD, дебетовые карты, выдаваемые многим бедным американцам на пособие, не обеспечивают этой защиты, вместо этого продолжая хранить свои номера на простой магнитной полосе. Результатом является безвозвратная кража миллионов долларов из самых нуждающихся и наиболее уязвимых семей страны. Блумберг Бизнесуик Показан в выпуске «Ограбление» на этой неделе. Согласно отчету, только в Калифорнии в первые три месяца этого года крали в среднем 10 миллионов долларов в месяц. Мошенническая схема осуществляется преступниками, которые устанавливают «скиммерные» устройства в POS и банкоматы продуктовых магазинов, которые фиксируют номера кредитных карт. Первый месяц. Деловая неделя В нем рассказывается история матери пятерых детей, чей фонд социального обеспечения был украден четыре раза за один год.

Японский порт Нагоя является крупнейшим грузовым портом страны. — который обрабатывает около 10 процентов от общего объема поставок — сообщил во вторник, что стал жертвой атаки программы-вымогателя. Атака, по-видимому, осуществленная связанной с Россией группой вымогателей LockBit, помешала таким компаниям, как Toyota, загружать и разгружать производственные компоненты с кораблей и привела к пробкам для водителей грузовиков, загружающих и разгружающих контейнеры в порту. Однако, к чести Nagoya Shipport, он быстро оправился от атаки и возобновил работу через два дня.