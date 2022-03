Расцвет США в российской технике РЭБ?

Эта история была опубликована в сотрудничестве с Центр общественной честности. Это пятая часть серии из 10 статей о ядерной опасности, военных технологиях и будущем войны в свете вторжения России в Украину.

На северной окраине Макарева, примерно в 30 милях от центра Киева, украинские войска в марте Он сказал Он захватил систему радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», доставленную вторгнувшейся российской армией. Хотя он выглядит как транспортный контейнер с нестандартными панелями, на самом деле это сложный глушитель сигналов, предназначенный для отключения датчиков раннего предупреждения на самолетах. Захваченные фотографии системы Дата до середины мартаХотя похоже, что они не распространяется онлайн До 22 марта [London] телеграф упомянул 23 марта «оборудование, вероятно, будет доставлено по суше на базу ВВС США в Рамштайне, Германия, а затем передано в США для более тщательного изучения».

С Красухой в руках американцев любая попытка России восстановить свою программу радиоэлектронной борьбы должна начинаться с предположения, что секретные инновации в захваченной системе теперь известны.

Система призов такая же большая, как любой приз на современном поле боя. Электронная война является неотъемлемой частью того, как воюют современные армии, и особый характер обнаружения, подавления и иного подавления сигналов может дать огромное преимущество военным, которые их развертывают. С тех пор как в 2014 году Россия впервые применила средства кибервойны против Украины, американские военные рассматривают эту угрозу как реальную, мощную и достойную изучения и подражания.

Для тех, кто находится на принимающей стороне, радиоэлектронная борьба может означать выход из строя необходимой системы оборудования. Вскоре после того, как в 2014 году в Крым прибыло российское оборудование для радиоэлектронной борьбы, «украинские силы начали обнаруживать, что их радиоприемники и телефоны не работали в течение нескольких часов». упомянул.

В 2014 году российские СМИ утверждали, что нескольким самолетам, пролетевшим над Черным морем, удалось вывести из строя зенитную и радиолокационную системы эсминца США, используя устройство помех нового типа. Расчеты Пентагона сводились только к Рядом с кораблем. В более позднем отчете российская версия событий названа «явно ложной». отмечая, что У России уже есть растущий потенциал радиоэлектронной борьбы, и политическое и военное руководство понимает важность технических достижений в этом виде войны. Их повышенная способность скрывать или нарушать цифровую связь может уравнять правила игры в борьбе с превосходящим традиционным противником».

Пентагон Знает РЭБ Как армия, она использует «электромагнитную энергию для управления электромагнитным спектром («спектром») и атаки противника». В частности, это означает вмешательство в датчики, которые видят мир через любую часть электромагнитного спектра, такие как радар, который использует радиоволны, беспилотник, который перемещается с помощью GPS, или даже телефон, подключенный к сотовой вышке.

Глушитель также может создавать помехи электронному оружию, например, вызывать Электронный взрыватель в артиллерийском снаряде взрывается преждевременно. Постановщики помех могут воздействовать и на систему наведения некоторых ракет, выводя их из строя или, по крайней мере, мешая им в полете. Сложные глушители включают в себя датчики для сканирования области на наличие сигналов и сопоставления их с известными шаблонами, а затем калибруют ответ, отправляя другие сигналы на той же частоте.

Пока Украина в 2015 году вела затяжную войну против пророссийских сепаратистов в Донецке, Соединенные Штаты отправили излишки военной техники с войн в Ираке и Афганистане. Ручные дроны Raven, доказавшие свою полезность в качестве разведчиков в борьбе с повстанческими бандами, теперь загнаны в угол российскими системами.

Натан Шазин, советник украинской армии, в Рейтер В декабре 2016 года БПЛА Raven, предоставленные Соединенными Штатами, «были в основном укомплектованы и охарактеризованы как слабость, позволяющая противнику видеть украинские военные позиции и, когда они хотят, легко удалить их. Срок службы батарей был коротким, и они не могли ‘т От выполнения главной задачи достоверного получения разведданных об артиллерийских позициях».

Когда дроны Raven прибыли в Украину, они уже устарели, а американские полевые модели в то время имели более безопасные каналы связи. Дрон — полезный инструмент экспедиции, так как противник может видеть, захватывать и наблюдать за его сигналами. На данный момент дрон — это просто прямое понимание того, где находится оператор дрона и какие цели он ищет.

То Красуха -2еще один вариант той же системы, захваченный в Макарове, который предназначен для подавления ряда сигналов, в том числе сигналов бортовых систем дальнего радиолокационного обнаружения, или Оакс, самолеты НАТО специально ищут транспортные средства на земле и в небе на большой территории. В июле 2018 года наблюдатели засекли российские ракеты «Красуха-2». Опубликовано в Донецке. В Сирии Россия хвасталась тем, что глушилки «Красуха-4» могут блокировать сигналы самолетов и беспилотников на расстоянии до 185 миль от машины.

Перед захватом ранее в этом месяце США по существу разобрались в системах Красухи, отслеживая помехи и записывая сигналы, которые могли его заблокировать. США столкнулись с устройствами постановки помех, когда американские беспилотники летали с украинскими военными, и БПЛА, эксплуатируемые США Обычное сирийское небо с русскими войсками.

Заглушая сигналы GPS, средства радиоэлектронной борьбы можно использовать для создания «пузыря» помех, помогающего предотвратить слежку со стороны систем угроз. Для более крупных систем, которые летают выше дальности стрельбы из стрелкового оружия, это может быть потенциально эффективной контрмерой». Броня военный журнал Упоминается в осеннем выпуске 2020 года.

Самолеты в целом и беспилотники в частности смертельны для наземных войск, поскольку они способны определять местоположение и направлять артиллерийский огонь. Использование глушителей для создания зоны, в которой дроны не будут работать, обеспечивает некоторую защиту от таких атак. Захваченная «Красуха-4» находилась в составе колонны техники на западной окраине Киева. В рамках первоначальной попытки окружить украинскую столицу Красуха какое-то время не позволяла украинским беспилотникам вести дальнобойный артиллерийский огонь по колонне.

Имея под рукой захваченную Красуху, военные инженеры могут начать разбираться в системе. История российской радиоэлектронной борьбы, которая была очень пугающей в начале вторжения, переписывается новыми открытиями с поля боя.

