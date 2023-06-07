Расшатанные нервы и заброшенная жизнь в российском городе у границы с Украиной

Авторы Татьяна Гомозова и Александр Парамушин

БЕЛГОРОД, Россия (Рейтер) — Через неделю после того, как она бежала из своего дома на юге России, спасаясь от бомбардировок через границу с Украиной, Ирина Шевцова приспосабливается к жизни беженца в своей стране.

Шевцова — одна из тысяч россиян, покинувших свои дома и ищущих убежища в Белгороде, ближайшем крупном российском городе к границе с Украиной.

Они проводят время, попивая кофе, отдыхая на кроватях в импровизированных убежищах, собирая груды пожертвованной одежды и задаваясь вопросом, когда же они смогут вернуться домой.

«Это очень страшно, мы боимся, мы ни во что не верим, в последнее время мы перестали верить. Мы вздрагиваем каждый раз, когда слышим шум», — говорит 62-летняя Шевцова. «Наши дети и наши старики очень напуганы».

Число перемещенных россиян составляет ничтожную долю от миллионов украинцев, которые стали беженцами и видели, как их города и поселки были разрушены в ходе конфликта.

Но более чем через 15 месяцев после того, как президент Владимир Путин ввел свою армию в Украину, Белгород и его окрестности более болезненно, чем любая другая часть России, ощущают реакцию Москвы на «специальную военную операцию».

В конце мая две группы ополченцев, состоящие из россиян, воюющих на стороне Украины, пересекли территорию Украины на бронетехнике, совершив крупнейшее вторжение в Россию с начала конфликта, участвуя в двухдневных боях с российскими войсками.

Россия заявила, что убила более 70 из них, а остальных отправила обратно через границу. Украина заявила, что не имеет никакого отношения к нападению, которое она назвала внутренним российским конфликтом.

Идея наемников плывет в помощь Белгороду

Рейд побудил лидера российских наемников Евгения Пригожина обвинить военных в том, что они «дурачатся» из-за того, что они не смогли защитить Белгород, и обнародовать возможность прибытия его истребителей Вагнера на помощь региону.

Людмила Румянцева, которая, как и Шевцова, бежала из города Чебыкино недалеко от украинской границы в начале июня, сказала, что помощь со стороны Пригожина или Рамзана Кадырова, лидера южного региона России в Чечне, который также контролирует свои собственные вооруженные силы, не может быть ошибкой.

История продолжается

«Я думаю, что у них более жесткое отношение и, вероятно, больше ответственности… Мы были бы рады видеть любого из них, если бы они просто вернули нам наши дома», — сказала она.

66-летний Сергей сказал, что бежал из Щепкино, когда солдаты сказали ему взять одежду и уйти с ними, если он хочет остаться в живых. Он сказал, что не сомневается, что вагнеровская группа Пригожина, в которую входят заключенные, завербованные из российских тюрем, справится с этой задачей.

«Люди Вагнера, если они придут, сделают свое дело. Они заключенные. Они настоящие люди. Такие люди должны быть вознаграждены», — сказал он, прежде чем добавить: «Достаточно, иначе они посадят меня в тюрьму».

официальное перестрахование

На первый взгляд жизнь в Белгороде в начале теплого лета кажется вполне обычной: дети катаются на самокатах и ​​игрушечных машинках в городском парке Победы, а из динамиков гремит веселая поп-музыка.

Но напоминание о конфликте не за горами. Знаки, направляющие людей к ближайшим приютам, являются обычным явлением. Время от времени в небе были замечены военные вертолеты.

Губернатор Вячеслав Гладков счел необходимым опубликовать во вторник видео, заверяющее людей в том, что в этом районе нет врага.

Но его Telegram-аккаунт каждый день на этой неделе фиксирует десятки обстрелов приграничных сел из минометов, артиллерийского огня или бомб, сброшенных с дронов, в результате которых не погибло, а был нанесен ущерб зданиям, транспортным средствам и инфраструктуре.

Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить атаки. Украина не комментирует боевые действия за пределами своих границ.

Александра Беспалова, еще одна жительница Щепкино, сказала, что по-прежнему поддерживает действия Москвы в Украине, но России нужно что-то делать для защиты своей территории.

«Я всегда думала, что мы правы, что наше правительство право, взяв Луганск, Донбасс и наш русский народ под свое крыло», — сказала она.

«Но я также считал — и верю — что в первую очередь нужно постоять за себя».

(Отчетность агентства Reuters; текст Марка Тревельяна; редактирование Гранта МакКолла)