Расширение Cyberpunk 2077: Projekt CD устраняет путаницу в размере команды

CD Projekt Red пояснила, что половина ее студии работает над первым расширением Cyberpunk 2077, после того как на прошлой неделе возникла некоторая путаница в отношении количества разработчиков, участвующих в проекте.

На диаграмме из ее последнего финансового отчета (Теперь обновлено), разработчик первоначально заявил, что основная часть его команды работала над «другими проектами, включая новую игру в The Witcher IP», но С тех пор стало ясно, что это не так.

CD Projekt Red по связям с инвесторами Аккаунт Twitter вызвал ошибку Она подчеркнула: «Большая часть нашей команды в настоящее время работает над расширением Cyberpunk 2077».

К сожалению, в условных обозначениях графика, на котором представлено задание нашей команды в презентации ФГ 21, была ошибка.Как было сказано во время телеконференции, ясно, что основная часть нашей команды в настоящее время работает над расширением Cyberpunk 2077. Перейти к: https://t.co/Ut4Fu6MSOk — CD PROJEKT IR (CDPROJEKTRED_IR) 16 апреля 2022 г.

Поклонники сначала поделились своим разочарованием, когда разработчик ошибочно сказал, что только небольшая команда работает над продвижением Cyberpunk 2077, поскольку CD Projekt Red, похоже, уже отложила выпуск 2020 года в пользу недавно анонсированной новой игры «Ведьмак».

О расширении Cyberpunk 2077 было объявлено перед запуском игры из-за множества проблем, из-за которых она была удалена из PlayStation Store на некоторое время, и CD Projekt Red подтвердила в том же отчете, что платное обновление появится в 2023 году.

Вы можете увидеть исходную таблицу неправильного размера команды в твите ниже:

Неудивительно, что это заняло бы так много времени, если бы в Cyberpunk Expansion было меньше людей, чем в игре New Witcher. pic.twitter.com/2fy4IPmLGp — Петр (SirPaffel) 14 апреля 2022 г.

Очевидная приверженность Cyberpunk 2077 означает, что разработка предстоящей игры «Ведьмак» будет дольше, чем может показаться, хотя это неудивительно, поскольку о ней было объявлено только в марте с одним тизерным изображением.

Несмотря на выпуск переработанной версии Cyberpunk 2077 в феврале, в которой также было выпущено следующее поколение игры, руководитель задач Паве Саско на прошлой неделе прокомментировал, что разработка «далеко не завершена».

В нашем обзоре 9/10 IGN сказал: «Cyberpunk 2077 бросает вас в красивый, насыщенный городской пейзаж и предлагает удивительную гибкость в том, как вы решите двигаться дальше».

Райан Динсдейл — переводчик-фрилансер в IGN, который время от времени вспоминает твит @thelastdinsdale. Он будет говорить о Ведьмаке весь день.